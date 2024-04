"Das zählt mehr als fünf Meisterschaften von Bayern München": Die Reaktionen zum Meistertitel von Bayer Leverkusen

Xabi Alonso (Trainer Bayer Leverkusen, bei DAZN): "Es ist einer besonderer Tag für alle. Wir haben heute so viele Leute belohnt. Wir müssen die erste Meisterschaft genießen und sind froh für alle. Vielleicht ist es auch gut für die Bundesliga, dass mal eine andere Mannschaft gewinnt. Jetzt ist es an der Zeit zu feiern. Wir müssen heute genießen und feiern mit den Familien, Freunden und Fans. Nächste Woche ist ein anderer Termin."

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen, bei DAZN): "Unbeschreiblich, das kann sich jeder vorstellen. Ich kann das noch gar nicht realisieren. Ich brauche noch ein bisschen, um das in den Kopf zu kriegen, was wir erreicht haben. Die Party draußen mit den Fans und in der Kabine war schön. So eine Saison kann man sich nicht ausmalen. Als wir viele Spiele gewonnen haben, kam irgendwann der Gedanke, dass es mehr geben kann als nur eine gutes Saison.

Robert Andrich (Bayer Leverkusen, bei DAZN): "Es gibt nicht nur Bayern München, es gibt auch Bayer Leverkusen. Liebe Kinder, falls ihr immer nur Bayern gesehen habt: Jetzt könnt ihr den deutschen Meister mal feiern. Jetzt ist Bayer-Leverkusen-Zeit, jetzt gibt es endlich mal einen guten deutschen Meister."



Jonas Hofmann (Bayer Leverkusen, bei DAZN): "Emotionen pur. Da fließt alles durch den Körper. Soll man lachen, soll man weinen. Das hätte ich mir nicht erträumt. Egal wer gespielt hat: Wir waren immer da. Es ist einfach nur geil. Jeder zieht extrem mit. Der Trainer lebt das vor. Es zeichnet uns aus, dass wir sehr selbstkritisch sind, das wird angenommen. Der Sieg gegen Bayern hat schon einen Ruck durch die Mannschaft gegeben. In den Wochen danach waren wir angefixt. So ist der Abstand von Woche zu Woche angewachsen. Wir haben uns aber immer wieder fokussiert auf die Spiele und gesagt: 'Wir feiern erst, wenn es so weit ist."

Bernd Neuendorf (DFB-Präsident): "Meinen herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der deutschen Meisterschaft an Bayer 04 Leverkusen, an die Verantwortlichen um Fernando Carro und Simon Rolfes, an die Trainer, Spieler und Fans. Einige Male hatte der Verein in der Vergangenheit den Titel nur knapp verpasst, umso größer ist sicher jetzt die Freude. Die Mannschaft spielt unter ihrem Trainer Xabi Alonso mitreißenden, meisterlichen Fußball, hat noch kein Spiel verloren und nie einen Zweifel daran gelassen, wer am Ende ganz oben stehen würde. Bayer 04 Leverkusen hat es in dieser Bundesliga-Saison zu keinem Zeitpunkt spannend gemacht - ein größeres Kompliment kann es nicht geben. Zu Ende ist diese Spielzeit aber noch nicht, es warten weitere große Herausforderungen im DFB-Pokal und in der Europa League. Und bald danach beginnt auch schon die Europameisterschaft bei uns in Deutschland, bei der bestimmt auch viele Leverkusener dabei sein werden."