Rechte für Übertragung im TV und Livestream neu ausgeschrieben: Ändert sich der Spielplan der Bundesliga?

Noch teilen sich DAZN und Sky die Übertragungsrechte für die Spiele der Bundesliga. Für die Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29 muss diese Information jedoch noch geklärt werden. Ab Montag, dem 15. April 2024, werden die von der Deutschen Fußball Liga (DFL) neu ausgeschriebenen TV-Rechte den potenziellen Käufern angeboten.

Es geht dabei um sieben Pakete - vier davon decken die Bundesliga, zwei die 2. Bundesliga ab. In einem sind beide Ligen betroffen.

In Bezug auf die Pakete gibt es eine große Änderung: Die Freitagsspiele wurden von Paket D in Paket B geschoben. Das traditionelle DAZN-Paket mit allen Freitags- und Sonntagsspielen wurde also gesprengt. Paket B, das mit allen Samstagsspielen bereits vorher das größte war, hat dadurch ein Spiel pro Runde mehr bekommen.

Die TV-Pakete im Überblick:

Paket A (BL) Paket B (BL) Paket C (BL) Paket D (BL) Paket E (BL + 2. BL) Paket F (2. BL) Paket G (2. BL) SAMSTAG 15.30 Uhr Konferenz SAMSTAG 15.30 Uhr Einzel (5x) FREITAG 20.30 Uhr Relegation BL vs. 2. BL SAMSTAG 18.30 Uhr Supercup SONNTAG 15.30 Uhr 17.30 Uhr 19.30 Uhr (15-mal pro Saison) FREE LIVE BL (1., 17. und 18. Spieltag) 2. BL (1. Spieltag) Relegation BL vs. 2. BL 2. BL vs. 3 Liga Supercup 2. BL Fr. (13 Uhr) / So. Relegation 2. BL vs. 3. Liga SAMSTAG 20.30 Uhr

Was ist aber mit dem Spielplan selbst? Müssen sich diesbezüglich Fans auf Veränderungen vorbereiten?