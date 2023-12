BVB, News und Gerüchte: TV-Experte bringt erneut Julian Nagelsmann ins Gespräch, Boost für das Transferbudget?

© getty

BVB, News: Jamie Bynoe-Gittens spricht über Zeit in der Akademie von Manchester City

2020 war Jamie Bynoe-Gittens mit 16 Jahren aus dem Nachwuchs von Manchester City zu Borussia Dortmund gewechselt. Über seine Zeit in der Akademie des Champions-League-Siegers sprach der heute 19-Jährige nun bei bvb.de.

"Das war ein sehr großer Schritt für mich und meine Familie. Dreieinhalb Stunden mit dem Zug von Reading, ich habe dort in einer Gastfamilie gewohnt", erinnerte sich Bynoe-Gittens und führte aus: "Nicht so einfach für einen 14-Jährigen. Aber es war eine riesige Chance für mich."

Während seiner Zeit in Citys Nachwuchs kam er unter anderem in Kontakt mit Felix Nmecha, der ebenfalls für die Skyblues spielte und seit vergangenem Sommer in Dortmund unter Vertrag steht. "Felix ist vier Jahre älter, aber wir sind uns auf dem Akademie-Gelände oft genug über den Weg gelaufen", so Bynoe-Gittens.

