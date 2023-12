BVB, News und Gerüchte: Absage von Transferziel? Borussia Dortmund blitzt offenbar bei Talent des HSV ab

© getty

BVB, News: Hat die Champions League Trainer Edin Terzic gerettet?

BVB-Trainer Edin Terzic darf Medienberichten zufolge auch nach der Winterpause in Dortmund weitermachen, den enttäuschenden Ergebnissen in der Bundesliga zum Trotz. Für Lothar Matthäus hängt das mit der Qualifikation für die K.o.-Runde der Champions League zu tun. "Edin Terzic haben die Ergebnisse in der Champions League und Hans-Joachim Watzkes Aussage von vor einem halben Jahr gerettet. Damals hatte der BVB-Boss angekündigt, man werde mit Terzic in die nächsten Jahre gehen", sagte Matthäus bei Sky.

Der Rekordnationalspieler weiter: "Wenn man nur die Ergebnisse aus den nationalen Wettbewerben bewertet hätte, wäre die Entscheidung sicher nicht zugunsten von Terzic ausgefallen. In der Bundesliga und im DFB-Pokal hat der BVB nicht das gezeigt, was von der Qualität her in der Mannschaft steckt." Sein Fazit: "Watzkes Wort gilt in Dortmund. Deshalb und wegen der erfolgreichen Champions-League-Gruppenphase darf [Terzic] weiter bei seinem Lieblingsverein als Trainer arbeiten."

In der Liga hat der BVB aktuell sechs Punkte Rückstand auf Rang vier.