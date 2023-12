Rätselraten um Edin Terzic - Erinnerungen an die Rose-Trennung: Wie entscheidet BVB-Boss Hans-Joachim Watzke?

© Getty Images

BVB: Edin Terzic hat weiterhin "den Glauben daran"

Was nun, BVB? Watzke, Kehl und Matthias Sammer sollen dies in einer Dreier-Runde diskutieren und danach auch Terzic hinzubitten. Der 41-Jährige ist der erste Trainer des Sportdirektors Kehl, der wiederum über Jahre als Nachfolger von Michael Zorc aufgebaut wurde. Für Watzke war eindeutig: Kehl und Terzic, das werden die neuen Zorc und Klopp. Doch die Kaderzusammenstellung bietet reichlich Anlass zur Kritik, und auf dem Platz läuft es nicht: Die Säulen, auf denen der BVB weitergebaut werden sollte, sind porös.

Terzic will kämpfen. Er habe "natürlich den Glauben daran", auch im Jahr 2024 Borussia-Trainer zu sein. Allerdings war es bemerkenswert, wie er dabei allein gelassen wurde. Von Watzke und Kehl kam seit dem Abpfiff kein öffentliches Wort. Wären sie überzeugt davon, Terzic zu stützen - hätten sie es nicht längst getan?

Auch die interne Dynamik spricht gegen den Trainer. Mehrere Spieler sollen unzufrieden mit der taktischen Ausrichtung gewesen sein, Watzke wies Berichte über eine "Revolte" immerhin umgehend zurück. Emre Can zögerte bei der Frage nach Terzic lange, bevor er ihn in Schutz nahm, Marco Reus saß nach einer Patzigkeit bei seiner Auswechslung im Spiel zuvor 90 Minuten auf der Bank - dabei ist er einer der besten Spielentscheider der Bundesliga-Geschichte.

Eine Entscheidung pro Terzic wäre somit zugleich eine Ansage an die Mannschaft. Ihr würde die Schuld an der Misere zugewiesen, ihr würde die Verantwortung übergeben, eine ähnliche Aufholjagd zu starten wie in der Vorsaison, in der die Dortmunder am Ende doch noch dem FC Bayern die Meisterschale in den Schoß warfen.

Wie unberechenbar eine turnusgemäße Analyse sein kann, weiß Watzke am besten. Im Mai 2022 saß er mit Kehl und Sammer zusammen. Am Ende stand die überraschende Trennung von Trainer Marco Rose.