Mainz 05 - Nach Rücktritt von Trainer Bo Svensson - Jan Siewert Kandidat für langfristige Nachfolge

Nach dem Rücktritt von Bo Svensson hat Interimstrainer Jan Siewert die Chance, auch längerfristig beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 an der Seitenlinie zu stehen.

"Es kann alles passieren", sagte Sportvorstand Christian Heidel am Freitag: "Selbstverständlich ist Jan auch ein möglicher Kandidat auf den Trainerposten bei Mainz 05."

Zumindest im Heimspiel gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wird der bisherige U23-Coach Siewert den Tabellenletzten betreuen, der 41-Jährige brennt auf seine Aufgabe. "Ich habe jede Sekunde genutzt. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt geschlafen habe", sagte Siewert: "Alles ist möglich. Jeder weiß, was für eine Energie wir ausstrahlen können, was dieses Stadion und diese Fans übertragen können. Entscheidend ist, dass wir jeglichen Fokus auf dieses Spiel richten."

Siewert hatte die Mainzer Profis bereits vor Svenssons Engagement 2021 für ein Spiel bei Bayern München (2:5) gecoacht. Von Januar 2019 bis August 2019 war er Teammanager von Huddersfield Town in Englands 2. Liga, zuvor trainierte er Borussia Dortmunds U23.