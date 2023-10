BVB, News und Gerüchte: England-Klubs trotz Verlängerung weiter an Bynoe-Gittens dran, Hummels glaubt an DFB-Team

Jamie Bynoe-Gittens verlängerte am Montag seinen Vertrag beim BVB langfristig. Das schreckt die Klubs aus seiner Heimat aber angeblich nicht ab. Das sind die News und Gerüchte zum BVB am Sonntag.

Jamie Bynoe-Gittens, 19 Jahre alter englischer Flügelspieler von Borussia Dortmund, steht bei den Klubs aus der Premier League weiterhin hoch im Kurs. Das berichtet das Portal Teamtalk . Demnach sind Arsenal, Chelsea und Newcastle an Bynoe-Gittens interessiert, obwohl der erst am Montag seinen Vertrag beim BVB vorzeitig bis 2028 verlängert hatte.

© getty

BVB, News: Rückkehrer Hummels glaubt an DFB-Auswahl

Mit großer Freude hat Hummels auf seine Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft durch Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann reagiert. "Ich bin sehr glücklich darüber, wieder dabei zu sein. Jeder wusste - auch wenn ich öffentlich nicht darüber geredet habe - was für ein großes Ziel das für mich war, nochmal in die Nationalmannschaft zu kommen", sagte Hummels am Rande des Bundesliga-Spiels gegen Union Berlin am Samstag. "Ich liebe es, für mein Land zu spielen - was soll ich sagen? Es ist die größte Ehre im Fußball."

Trotz der schlechten Ergebnisse der DFB-Auswahl zuletzt glaubt Hummels an die Qualität im deutschen Fußball: "Ich will, dass die deutsche Nationalmannschaft wieder das ist, was sie vor vielen Jahren war: Eine der besten der Welt und ich glaube, dass die Mannschaft gut genug ist, um das zu sein."

Bereits am Freitag hatte Hummels seine Freude über die Rückkehr zur Nationalmannschaft in einer Videobotschaft via Instagram ausgedrückt.