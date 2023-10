BVB, News und Gerüchte: Champions League für Dortmund "in drei Wochen mehr oder weniger beendet"?

Borussia Dortmund steht in der Champions League weiterhin ohne Sieg da - für Sky-Experte Dietmar Hamann wird das Achtelfinale damit so gut wie sicher ein Wunschtraum bleiben. Gregor Kobel verlängert seinen Vertrag, Mats Hummels darf auf ein Comeback in der Nationalmannschaft hoffen. Außerdem steht der Termin für den "Klassiker" gegen Bayern München. Aktuelle News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

© imago images

BVB, News: Dietmar Hamann rechnet mit CL-Aus in der Vorrunde

Nach zwei Spielen in der Champions League hat der BVB erst einen Punkt auf dem Konto: Nach einem 0:2 bei PSG gab es am Mittwoch ein 0:0 daheim gegen AC Milan. Für Sky-Experte Dietmar Hamann ist der Zug fürs Achtelfinale damit schon so gut wie abgefahren. "Ich befürchte, dass in drei Wochen nach dem nächsten Spiel in Newcastle die Champions League für die Dortmunder mehr oder weniger beendet sein wird", schrieb der 50-Jährige in seiner Sky-Kolumne.

Am 25. Oktober muss Dortmund im nächsten Gruppenspiel bei Newcastle United antreten. "Wenn du in Newcastle verlierst, musst du wahrscheinlich die letzten drei Spiele gewinnen, also in Mailand und zuhause gegen Newcastle und Paris", prognostizierte Hamann. "Dazu fehlt mir momentan die Fantasie."

Sein Fazit: "Wenn man mir als BVB-Fan den dritten Platz in der Gruppe anbieten würde, würde ich ihn sofort nehmen. Ich glaube nicht, dass die Dortmunder im neuen Jahr noch international dabei sein werden."