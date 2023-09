Max Eberl bei RB Leipzig: Warum sind Top-Klubs wie der FC Bayern und Liverpool an ihm interessiert?

Vor nicht einmal einem Jahr begann Max Eberl seinen Job als Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig. Doch schon nach eineinhalb Spielzeiten könnte es Eberl zu einem neuen Arbeitgeber ziehen, da beispielsweise der FC Bayern München weiterhin Interesse an den Diensten des ehemaligen Spielers zeigt.

Einige Jahre hatte Max Eberl die Gabe des Midas, ein goldenes Händchen bei Transfers, das dafür sorgte, dass Borussia Mönchengladbach trotz aller Abgänge weiterhin konkurrenzfähig blieb. Viele Transferperioden lang zog der Sportdirektor der Fohlen für und mit Michael Frontzeck, Lucien Favre, André Schubert und Dieter Hecking neue Leistungsträger an Land. Für eine Weile schien es so, dass Eberl der talentierteste der Bundesliga-Manager wäre. Natürlich hat sich die Wahrnehmung des gebürtigen Niederbayern etwas verändert. In der letzten Phase seiner insgesamt etwas mehr als 13 Jahre dauernden Amtszeit als Sportdirektor von Gladbach wirkte die Transferpolitik weniger erfolgversprechend. Dann folgte der gesundheitlich bedingte Rückzug und später ein Engagement bei RB Leipzig, wo Eberl nun Geschäftsführer Sport ist und unter sich mit Rouven Schröder zusätzlich einen Sportdirektor hat. Doch selbst ein paar weniger erfolgreiche und verständlicherweise ruhigere Jahre haben der Reputation des ehemaligen Rechtsverteidigers in der Fußballbranche nicht signifikant geschadet. Nachdem Liverpool bereits 2020 Interesse an Eberl zeigte und auch Bayern München etwa 2017 vorfühlte, ob sich denn der einstige Jugendspieler eine Rückkehr an die Säbener Straße vorstellen könnte, haben beide europäischen Spitzenklubs, glaubt man einschlägigen Quellen, nun wieder Eberl auf der Liste. "Ich stehe bei RB Leipzig unter Vertrag", sagte Eberl der Sport Bild. "Es geht aber nicht um mich, sondern um das Top-Spiel der Bundesliga, RB Leipzig gegen Bayern München. Wir haben einen richtig spannenden Kader zusammengestellt, sind gut in die Saison gestartet, wollen unsere bisherigen Leistungen am Samstag gegen die Bayern bestätigen und sie bei uns zu Hause schlagen." Ein klares Dementi sieht selbstverständlich anders aus. Dass die Gerüchte ausgerechnet vorm Top-Spiel am Samstagabend hochkochen, entspricht den medialen Gesetzmäßigkeiten des Profifußballs.

© imago images Max Eberl: Erst preiswerte Leistungsträger, dann Top-Talente Abgesehen von der grundsätzlichen Konsolidierung Borussia Mönchengladbachs und Verbesserungen in der Außendarstellung, an der Eberl zumindest partiell beteiligt war, waren der gewichtigste Reputationsschub seine Transfererfolge in Diensten der Fohlen. Dabei war Eberl keiner, der gänzlich unbekannte Talente irgendwo ausfindig machte. Das ist in den vergangenen zehn Jahren ohnehin auf Bundesliga-Niveau nur noch schwerlich möglich. Aber Eberl schaffte es, Spieler mit Potenzial vom Projekt Gladbach und der sportlichen Zukunft des vormaligen Abstiegsaspiranten zu überzeugen. Das fing an bei Zweitligatalenten wie Marco Reus und umherziehenden Erstligaprofis à la Dante. Mit der Zeit konnte Eberl dann die Fühler nach angesehenen Talenten wie Granit Xhaka und Thorgan Hazard ausstrecken. Xhaka war ob seiner Leistungen für den FC Basel in seinen ersten beiden Profijahren natürlich im Fußballgeschäft kein Unbekannter, aber der heutige Leverkusener Spielgestalter schien im Jahr 2012 noch nicht bereit für den Sprung zu einem der Top-Klubs, während Gladbach Xhaka das optimale Sprungbrett präsentierte und ihn in Anbetracht des Abgangs von Roman Neustädter holte.

© imago images Max Eberl: Bislang in Diensten von Sprungbrett-Klubs Bekanntlich griff Eberl in Kooperation mit Favre oder auch Hecking gelegentlich daneben: Namen wie Luuk de Jong oder Josip Drmic stehen besonders für finanzielle und sportliche Fehlgriffe. Aber insgesamt blieb die Transferbilanz des Fohlen-Sportdirektors bis circa 2018 eine weitgehend positive und selbst danach wurden eigentlich jeden Sommer sehr gute Verpflichtungen getätigt. In diesem Sommer wiederholte Eberl seinen Erfolg vergangener Tage und konnte zusammen mit den weiteren Verantwortlichen von RB Leipzig trotz einiger schmerzhafter Abgänge einen starken und in der Spitze breiten Kader zusammenstellen. Keiner wird wohl ernsthaft infrage stellen, dass die Verpflichtungen von Loïs Openda, Christoph Baumgartner und Castello Lukeba sowie die Leihe von Xavi Simons ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis versprechen. Während seiner Karriere befand sich Eberl zumeist in einer Position, in der er talentierte Spieler für vergleichsweise wenig Geld verpflichtete und sich Hoffnung auf einen Wiederverkaufswert machen durfte. Das Businessmodell von Gladbach war selbst in Erfolgszeiten darauf ausgelegt, dass die besten Kicker im Kader für eine hohe Ablösesumme den Klub wieder verlassen könnten.

© imago images Max Eberl: Wechsel zu Bayern oder Liverpool? Dieses Modell ging lediglich in jüngster Vergangenheit nicht mehr auf, weil teilweise Verkäufe zum im Nachhinein bestmöglichen Zeitpunkt nicht getätigt wurden - siehe Florian Neuhaus oder auch Marcus Thuram - oder aber Verträge nicht verlängert werden konnten. In jedem Fall ist Eberl bis dato ausschließlich für quasi "Feeder Clubs" tätig gewesen, zu denen im gehobenen internationalen Maßstab eben auch RB Leipzig zählt. Sollte es den 50-Jährigen jedoch in Kürze zu Bayern oder Liverpool verschlagen, so würde er für eine ganz andere Art von Verein tätig sein. Sicherlich haben die Reds in der Vergangenheit auch immer mal Leistungsträger gewinnbringend weiterverkauft, aber an sich ist die Mentalität unter Cheftrainer Jürgen Klopp eine ähnliche wie beim deutschen Rekordmeister: Man möchte zur Spitze Europas gehören und kauft Spieler, damit sie ihre besten Leistungen im Trikot des Klubs bringen.

© getty Max Eberl wäre beim FC Bayern Sportvorstand Eberl besitzt gute Kontakte in Deutschland wie auch in den europäischen Top-Ligen, insbesondere Frankreich, das sich zum Nabel der Top-Talente entwickelt. Diese Kontakte könnten ihm dabei helfen, Juwelen für seinen neuen Arbeitgeber an Land zu ziehen. Wie er sich jedoch in Verhandlungen mit großen Stars schlägt, das weiß momentan noch keiner. Seine aktuelle Rolle bei RB Leipzig und eine angedachte bei Bayern München würden sich auf gewisse Weise ähneln. Denn der FC Bayern hat mit Christoph Freund bereits einen Sportdirektor und würde Eberl dem Vernehmen nach wohl als Sportvorstand installieren - und damit de facto die vormalige Rolle von Hasan Salihamidzic splitten. Freund agiert aktuell noch recht zurückhaltend, was vielleicht auch den Vorbehalten von Thomas Tuchel gegenüber dem Neuankömmling aus Salzburg geschuldet sein dürfte, aber der österreichische Manager ist in jedem Fall keiner, der sich nur in Hinterzimmern aufhält und bei Verhandlungen die dritte Geige spielt. Schröder verhält sich im Vergleich dazu schon bei weitem zurückhaltender unter Eberl.

© getty Liverpool sucht Nachfolger von Michael Edwards Eberl selbst scheint es jedoch zu genießen, dass er in Leipzig nicht ständig im Zentrum der Aufmerksamkeit steht und auch nicht den alleinigen Zirkusdompteur geben muss, wie es in Gladbach phasenweise der Fall war. Auch bei den Bayern wäre Eberl, der von 1988 bis 1994 für den Klub spielte, nicht per se der Platzhirsch. Dafür gibt es beim deutschen Rekordmeister zu viele Entscheidungsebenen und zu viele, die ein Wörtchen bei Entscheidungen mitreden wollen und können. Bei Liverpool oder auch anderen europäischen Spitzenklubs könnte die Last mehr auf den Schultern Eberls liegen und der Niederbayer sich in der traditionellen Rolle des Sportdirektors wiederfinden. Die Reds suchen einen Ersatz für den 2022 abgewanderten Sportdirektor Michael Edwards. Es gab keine Ebene unter ihm, die von einem Schröder besetzt wurde. Aktuell fungiert Jörg Schmadtke als rechte Hand von Klopp, tut dies aber vor allem, um bei Verhandlungen den langjährigen Liverpooler Cheftrainer zu entlasten und seine Expertise als Dealmaker einzubringen.