BVB: Emre Can neuer Dortmund-Kapitän, Gregor Kobel Stellvertreter

Emre Can ist als Nachfolger von Marco Reus neuer Kapitän beim Vizemeister Borussia Dortmund. Wie BVB-Trainer Edin Terzic bei einer Pressekonferenz in San Diego/USA mitteilte, wird zudem Torhüter Gregor Kobel als Stellvertreter fungieren, dritter Kapitän ist Niklas Süle.

"Es macht mich unheimlich stolz, jetzt für so einen großen Klub Kapitän zu sein. Ich möchte mich bei allen Beteiligten dafür bedanken", wurde Can auf der Vereins-Homepage zitiert. Die Entscheidung hatten BVB-Boss Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Sebastian Kehl und Terzic zuvor gemeinsam getroffen.

Reus (34) hatte Anfang Juli verkündet, das Amt nach fünf Jahren aufzugeben. Er gehört aber weiterhin zum Mannschaftsrat, der von Sebastien Haller und Julian Brandt komplettiert wird.

Can (29) spielt seit 2020 für Dortmund und hatte in der Vorwoche seinen Vertrag bei den Schwarz-Gelben bis 2026 verlängert. Der BVB befindet sich aktuell in der Vorbereitung auf die neue Saison auf einer USA-Tour.