BVB, News und Gerüchte: Top-Talent Ousmane Diallo kommt - Marcel Schmelzer kehrt zurück

Der BVB hat ein Top-Talent für die Offensive verpflichtet, während Marcel Schmelzer zurück im Verein ist. Die News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

Diallo war 2020 von Las Palmas in die Jugend von Alavés gewechselt. Der Linksaußen ist spanischer Junioren-Nationalspieler, lief siebenmal für die U15 und dreimal für die U16 auf.

Der 16-Jährige ist zunächst für die U19 der Dortmunder eingeplant, soll Step by Step an die Profis herangeführt werden. "Unsere Aufgabe ist es nun, gemeinsam mit Ousmane dafür zu sorgen, dass er der beste Spieler wird, der er sein kann", betonte Ricken.

"Torgefährliche Spieler für die Außenpositionen werden überall gesucht. Wir sind froh, dass wir in Ousmane genau so jemanden verpflichten konnten", sagte BVB-Nachwuchschef Lars Ricken den Ruhr Nachrichten . "Er ist ein schneller Spieler, der mutig ins Eins-gegen-Eins geht. Er ist mit Sicherheit ein Spieler, der mit seiner individuellen Qualität den Unterschied ausmachen kann."

© getty Marcel Schmelzer hat keine guten Erinnerungen ans DFB-Team.

BVB, News: Marcel Schmelzer ist zurück bei Borussia Dortmund

Vereinslegende Marcel Schmelzer hat wieder eine Funktion beim BVB. Der frühere Linksverteidiger, der 2011 und 2012 mit Dortmund Deutscher Meister wurde, wird künftig bei der U17 der Borussia hospitieren.

Schmelzer nimmt dabei die Rolle des Co-Trainers an der Seite von Chefcoach Marco Lehmann ein und wird die gesamte kommende Saison über am Start sein. Am Dienstag war der 35-Jährige erstmals mit den BVB-Junioren auf dem Trainingsplatz zu sehen.

Schmelzer hatte von 2005 bis 2022 für Dortmund gespielt und insgesamt 367 Pflichtspiele für den BVB absolviert. Zwischen 2010 und 2014 lief er auch 16-mal für die deutsche Nationalmannschaft auf.

BVB: Die Testspiele von Borussia Dortmund in der Sommer-Vorbereitung