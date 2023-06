Transfers und Gerüchte am 3. Juni - Neuer Klub: BVB-Star hat offenbar unterschrieben

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster: Immer mehr potenzielle Wechsel zeichnen sich ab. Transfer-News und Gerüchte vom 3. Juni.

© getty Mahmoud Dahoud Der sich schon länger anbahnende Transfer von Mahmoud Dahoud zu Brighton & Hove Albion ist offenbar vollzogen. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, habe der Mittelfeldspieler bereits einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Die Verkündung des Deals soll allerdings erst in der kommenden Woche stattfinden. Dahouds Abschied aus Dortmund steht schon länger fest, sein am 30. Juni auslaufendes Arbeitspapier wird nicht verlängert.

© getty Fran García Carlo Ancelotti hat den ersten Neuzugang von Real Madrid verkündet. "Ja, es ist wahr - Fran García wird unsere erste Verpflichtung sein", sagte der Coach der Königlichen auf der Pressekonferenz am Samstag. Der Linksverteidiger hatte zuletzt für Rayo Vallecano gespielt, wohin er 2021 aus der Real-Jugend gewechselt war. Real macht bei García von einer Rückkaufklausel in Höhe von zehn Millionen Euro Gebrauch, muss aber nur fünf Millionen Euro an Vallecano überweisen. In seinem Vertrag war eine 50-prozentige Weiterverkaufsklausel enthalten. Der Spanier soll einen Kontrakt über fünf Jahre unterzeichnen.

© getty Marco Asensio Real Madrid hat am Samstag offiziell verkündet, dass Marco Asensio den Verein verlassen wird. Der auslaufende Vertrag des Spaniers wird also nicht verlängert. "Real Madrid möchte seine Dankbarkeit und Zuneigung gegenüber Marco Asensio zum Ausdruck bringen, einem Spieler, der sieben Spielzeiten lang unser Wappen und unser Trikot verteidigt hat", heißt es in der Pressemitteilung: "Er kam mit gerade einmal 20 Jahren zu Real Madrid und hat es geschafft, in die Geschichte unseres Vereins einzugehen, als Teil einer Mannschaft, die zu einer unserer erfolgreichsten Epochen gehört hat." Asensio soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor einer Unterschrift bei Paris Saint-Germain stehen. In der Vergangenheit hatte es unter anderem auch Gerüchte über einen Wechsel zum FC Bayern gegeben. In Paris könnte der 27-Jährige künftig eine größere Rolle als noch in Madrid einnehmen, da PSG vor einem großen Umbruch steht. Unter anderem steht bereits der Abgang von Lionel Messi fest.

© getty Daichi Kamada Der Japaner steht dem Vernehmen nach vor einem Wechsel zur AC Milan. Laut dem italienischen Portal calciomercato.com verzögert sich eine Vertragsunterschrift allerdings noch. Demnach müssten noch einige Formalitäten geklärt werden, bevor der Deal in trockenen Tüchern ist. Kamada soll einen Vierjahresvertrag mit einem Salär von drei Millionen Euro jährlich erhalten. Kamada würde ablösefrei von Eintracht Frankfurt kommen, weil sein im Sommer auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. Das ist bereits seit April bekannt. Neben Milan wurde auch Borussia Dortmund und Atlético Madrid Interesse an dem Offensivspieler nachgesagt.

© getty Matija Popovic Der BVB hat offenbar Interesse an dem 17-jährigen Offensivspieler von Partizan Belgrad. Das berichtet das Portal Telegraf.rs. Demnach würde Borussia Dortmund den Serben mit einem Profivertrag locken. Popovic hat in der Jugend seines Klubs in der laufenden Saison zwölf Tore in 15 Spielen erzielt.

© getty Benedict Hollerbach Der Stürmer von Wehen Wiesbaden, der am Freitag auch in der Relegation für Furore sorgte, ist offenbar auf dem Zettel des 1. FC Köln. Das will der kicker erfahren haben. Dem Bericht zufolge hätte FC-Coach Steffen Baumgart den 22-Jährigen schon mehrfach intensiv beobachtet. Wenn Köln Hollerbach tatsächlich haben will, ist jedoch eine Ablösesumme fällig. Diese würde dem FC nur erspart bleiben, falls Wehen doch nicht in die 2. Liga aufsteigt. Nach dem 4:0-Sieg im Hinspiel gegen Arminia Bielefeld ist das jedoch ziemlich unwahrscheinlich.

© getty Anthony Elanga Das Talent von Manchester United könnte vermutlich zu RB Leipzig wechseln. Nach Informationen von Sky würde der 21-Jährige zumindest gerne den Schritt in die Bundesliga wagen. Allerdings sollen die Sachsen von einem Elanga-Transfer nicht wirklich angetan sein, er sei nicht die Wunschlösung für die Flügel. Elanga hatte zuletzt kaum bei den Red Devils gespielt. Nur 27 Minuten stehen in der Rückrunde zu Buche. Sein Vertrag läuft noch bis 2027, weshalb derzeit eine Leihgeschäft diskutiert wird.

© getty Lucas Hernández Ein Abschied von Hernández vom FC Bayern München verdichtet sich immer mehr. Das berichtet Sky. Demnach soll der Innenverteidiger den Verantwortlichen des FCB nun auch klar signalisiert haben, dass eine Vertragsverlängerung für ihn nicht in Frage kommen würde. Daraufhin habe man sich entschieden, dem Franzosen keine Steine in den Weg zu legen. Jedoch muss PSG, das Hernández zum Umdenken gebracht haben soll, wohl 60 Millionen Euro plus Boni auf den Tisch legen.

© imago images Benjamin Frederick Der FC Bayern München hat seine Fühler offenbar nach dem Talent vom nigerianischen Klub Simoiben FC ausgestreckt. Das berichtet Transfer-Insider Fabrizio Romano. Mehr Informationen dazu findet Ihr hier.

© getty Raphaël Guerreiro Ein Wechsel von Raphaël Guerreiro zum FC Bayern München scheint immer näher zu rücken. Wie Sky berichtet, sollen die Gespräche mit der Seite des Portugiesen positiv verlaufen sein. Auch der 29-Jährige könne sich demnach vorstellen, beim FCB anzuheuern. Mehr Informationen dazu findet Ihr hier.