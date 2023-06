BVB - Tom Rothe und seine schwierige Saison bei Borussia Dortmund: Das Jahr nach dem Hype

Im April 2022 erwischte Tom Rothe bei Borussia Dortmund ein historisches Traum-Debüt in der Bundesliga. Darauf folgte nun ein Seuchenjahr, das für den 18-jährigen Linksverteidiger von Verletzungen und der Pendelei zwischen drei BVB-Mannschaften geprägt war.

Schwierig für den einzelnen Spieler ist es dann, wenn man gegen den Hype nichts ausrichten kann, weil Dinge passiert sind, die es zuvor noch nie gab. In diese Kategorie fiel am 16. April 2022 Tom Rothe.

© Getty

BVB: Tom Rothe erwischte ein Seuchenjahr

Dass daraus in den vergangenen bald 14 Monaten nichts wurde, hat vielschichtige Gründe. Zum Beispiel ganz natürliche, wie Rothe gegenüber den Ruhr Nachrichten verriet: "Nach so einem Bundesliga-Debüt, wie ich es hatte, sind die Erwartungen an mich natürlich hoch. Auch meine eigenen Erwartungen an mich selbst. Wenn man schon mal auf dem Niveau gespielt und ein Tor gemacht hat, möchte man das am liebsten von Woche zu Woche wieder erleben und bestätigen. Aber das war schwierig für mich."

Und zwar in zweierlei Hinsicht: Nach der tollen Saison 2021/22, in der Rothe mit der A-Jugend den Meistertitel einfuhr, erwischte er in der abgelaufenen Spielzeit ein echtes Seuchenjahr. Der 18-Jährige war einerseits häufig verletzt und hatte andererseits mit den an ihn gestellten Anforderungen zu knabbern.

"Er war sofort raus mit einer unglücklichen Verletzung. Etwas Ähnliches ist ihm passiert, als es in die WM-Pause ging und auch nachdem es im Januar wieder losging", sagte Profitrainer Edin Terzic und attestierte Rothe "kein einfaches Jahr". Denn: "Er dadurch hat viele Möglichkeiten verpasst, besonders in den Testspielen Erfahrungen und Minuten zu sammeln, obwohl er es im Trainingslager in Marbella richtig gut gemacht hat."

Tom Rothe beim BVB: Fünf Wettbewerbe mit drei Teams

Es war eine Knochenstauchung im Knie, die ihn Anfang November zwei Monate und die Asien-Reise mit den Profis kostete. Im Januar dann wurde Rothe, der durchgehend bei den Profis trainiert, fester Bestandteil der zweiten Mannschaft in der 3. Liga. Es folgte eine Blessur an der Hand, nebenbei absolvierte er noch das Abitur.

"Ich hatte kleinere Verletzungen, die nicht allzu schlimm waren. Aber sie waren nervig, weil sie ein bisschen Rhythmus gekostet haben", sagte Rothe. Im April wiederum wurde er in die U19 beordert, um der Mannschaft in der Endrunde zu helfen.

So kam Rothe letztlich für drei Mannschaften in fünf Wettbewerben zum Einsatz. 25 Pflichtspiele (ein Tor, sechs Vorlagen) standen zu Buche, 21 davon von Beginn an, aber nur sechs über 90 Minuten. Bei seinem Startelfdebüt in der Champions League beim 1:1 im Heimspiel gegen Sevilla zahlte Rothe im Duell mit dem erfahrenen Jesus Navas viel Lehrgeld und wurde zur Pause ausgewechselt.