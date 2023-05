Sandro Wagner bietet Nils Petersen Job bei DAZN an: "Du passt hier gut rein!"

Sandro Wagner hat Nils Petersen nach dem 2:0-Sieg des SC Freiburg gegen den VfL Wolfsburg am Freitagabend seinen Job als DAZN-Experte angeboten.

"Ich höre in dem Laden auf, hier wird ein Platz frei", sagte Wagner zu Petersen: "Du hast Zeit, ich möchte dir das Angebot einfach weitergeben. Hier einzusteigen macht Spaß. Ich glaube, du könntest es gut. Du analysierst gut, du bist ein guter Typ, du passt hier gut rein. Von dem her kannst du hier gerne übernehmen."

Der Hintergrund: Der frühere Bayern-Profi Wagner wechselt nach der Saison zum ZDF. Stürmer Petersen beendet nach acht Jahren beim SC Freiburg nach dem Spiel bei Eintracht Frankfurt am kommenden Samstag seine Karriere.

"Das sind krasse Fußstapfen, muss ich sagen", antwortete der 34-jährige Petersen: "Es kommt ja so viel Fußball momentan, aber wenn Sandro Wagner kommentiert, höre ich gerne zu. Das ist jetzt nicht Honig ums Maul schmieren. Da wird nicht um den heißen Brei herumgeredet, der hat paar gute Sprüche parat. Warum nicht, warum nicht!"

Wagner hatte seine Karriere 2020 in China bei Tianjin Teda beendet und ist aktuell neben seinem Job als TV-Experte Trainer des Viertligisten SpVgg Unterhaching. Mit Haching sicherte er sich in der Regionalliga Bayern die Meisterschaft und kämpft in der Relegation um den Aufstieg in die 3. Liga. Trotzdem hört der 35-Jährige am Saisonende auf.

Petersen war 2015 von Werder Bremen nach Freiburg gewechselt. In der laufenden Saison absolvierte er 38 Pflichtspiele für die Breisgauer, in denen er drei Tore erzielte und einen Treffer vorbereitete.