BVB: Warum Edin Terzic bei Borussia Dortmund trotzdem auf den Spuren von Jürgen Klopp wandelt

Sie war jahrelang ein Thema in Dortmund, nun scheint sie beendet: Die ewige Suche nach einem ebenbürtigen Nachfolger von Jürgen Klopp. Trotz der verpassten Meisterschaft wandelt Edin Terzic nämlich auf den Spuren des Trainers, an dem sich alle seine Vorgänger während ihrer Amtszeit beim BVB irgendwann messen lassen mussten.

Obwohl Borussia Dortmund die Dominanz des FC Bayern nach dem emotionalen Saisonfinale nicht durchbrechen konnte, ist sich die Mehrheit darüber einig, dass seit der Ära von Jürgen Klopp niemand den Verein derart verstanden hat wie Edin Terzic. Er ist die ersehnte Identifikationsfigur. Terzic hat die Mannschaft nicht nur verbessert und beinahe auf den deutschen Fußball-Thron gehievt, sondern auch das Drumherum in seinen Bann gezogen. Der 40-Jährige hätte den von vielen Auf und Abs geprägten Kader, die Rückschläge und auch die denkwürdige Achterbahnfahrt im Kampf um die Schale nicht besser moderieren können. Um den Bayern gefährlich zu werden oder sie gar zu schlagen, so die Meinung vieler, braucht es vor allem die in Verbindung mit dem BVB viel zitierte Mentalität. Dazu sollen sich noch Erfolgshunger und eine gehörige Portion Selbstbewusstsein beim Auftreten in der Öffentlichkeit gesellen. Diese Voraussetzungen strahlt Terzic in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht nicht immer aus, verinnerlicht hat er sie aber längst. Das zeigten einige Auftritte bei genauerer Betrachtung deutlich. Den Nordrhein-Westfalen zeichnen solche Worte aus, wie er sie beispielsweise nach dem 3:0-Sieg in Augsburg gewählt hatte, wonach die Meisterschaft zum Greifen nah war.

© getty Edin Terzic tröstete seine Spieler nach Abpfiff. Edin Terzic lebt den BVB wie schon lange keiner mehr Anstatt den so wichtigen Sieg mit Freudensprüngen und Jubel-Statements zu zelebrieren, lebte er mal wieder Bescheidenheit vor. "Die Jungs können sich alles kaufen: das nächste Auto, den nächsten teuren Urlaub, das nächste Haus. Aber was sie sich nicht kaufen können, ist diesen Moment. Jetzt geht es darum, den letzten Schritt zu gehen, um die Meisterschale zurück nach Dortmund zu holen", lautete die emotionale Mahnung an seine Spieler. Dass es am Ende nicht reichte, ist wohl am wenigsten an Terzic festzumachen. Wie sehr er den Verein lebt, zigten seine bitteren Tränen nach Abpfiff. Erstmals stand er alleine vor der Gelben Wand, die ihn schon mehrfach dazu aufgefordert hatte, um ihn gebürend zu feiern. Nach den aufmunternden Worten kam es zu einem weiteren Novum: Zum Zeichen seiner Dankbarkeit drehte er sichtlich gerührt eine Ehrenrunde. Einmal mehr wurde klar, dass die Fans an das Projekt von Terzic glauben - und er selbst an den Erfolg mit seinem Herzensklub. Obwohl es sich "komplett beschissen" anfühlt, so Terzic, ist er fest davon überzeugt, die Schale zum neunten Mal unter seiner Führung nach Dortmund zurückzuholen. "Am Ende waren wir ein Tor davon entfernt. Morgen sind wir wieder 34 Spieltage davon entfernt. Dann werden wir es verarbeiten, werden aufstehen, werden Anfang Juli wieder alles investieren, um es noch besser zu machen als dieses Jahr. (...) Jetzt geht es wieder darum, die nächsten 34 Spieltage zu nutzen, um es dann endlich zu schaffen", sagte er auf der emotionalen Pressekonferenz nach Abpfiff. Edin Terzic: Beeindruckende PK nach Stuttgart-Fiasko Noch viel eindringlicher war jedoch ein Auftritt zu einem Zeitpunkt, als noch lange nichts entschieden war: Nach dem unerklärlichen 3:3 gegen den VfB Stuttgart vor einigen Wochen. Jenes Spiel, welches der BVB trotz über 45 Minuten in Überzahl und 2:0- sowie später 3:2-Führung noch aus der Hand gab. In einer Parallelwelt, in der Dortmund am Ende Meister wird, könnte die damalige Pressekonferenz von Terzic durchaus als Meisterstück betitelt werden. In einem über drei Minuten andauernden Monolog präsentierte sich Terzic, teilweise den Tränen nahe, so ehrlich wie nie zuvor. "Es gibt Gründe, wieso wir es in den letzten zehn Jahren nicht geschafft haben, ganz oben zu stehen. Es gibt Gründe, wieso ich zuletzt so demütig war und dafür kritisiert wurde", sagte er unter anderem. Markant war auch sein Eingeständnis, dass es ihm "schwer" fallen würde, seine Mannschaft zu beschützen, "weil es so unnötig und dumm ist, wenn man sieht, was wir seit dem 1. Juli für Probleme bewältigt haben." Dass Terzic den Nerv seiner Mannschaft damals zum richtigen Zeitpunkt getroffen hatte, spiegelte sich auch in den Ergebnissen wider. Bis zum Remis gegen Mainz kam lediglich ein 1:1 gegen Bochum hinzu. Ansonsten gab es ausnahmslos überzeugende Siege. Ein weiteres Musterbeispiel dafür, dass Terzic genau die Empathie mitbringt, die es seit dem "Menschenfänger" Klopp nicht mehr in Dortmund gegeben hat.

© getty Zwei Meisterschaften und ein Pokalsieg: Jürgen Klopps Ausbeute als BVB-Trainer. Edin Terzic: Für immer mit dem BVB verbunden Bei einem Sieg gegen Mainz hätte Terzic dem heutigen Liverpool-Coach auch in Sachen Zählbarem kaum noch nachgestanden. Es wäre sein zweiter Titel nach dem Pokalsieg während seiner ersten Amtszeit als Interimstrainer (2021/22) gewesen. Also in nur anderthalb Saisons. Klopp holte in sieben Jahren hingegen drei Titel (Meister 2011 und Double 2012). Diese aufgehübschte Bilanz ist freilich ein schwacher Trost, jedoch eine, die Mut machen sollte. Am Nimbus von Klopp ist Terzic noch näher dran. Das unterstrichen die Bilder am 34. Spieltag. Die bedingungslose Fanliebe ist auch mit seiner Vergangenheit zu erklären. In einem Schmierentheater würde nach einem Angriff wohl schwarz-gelbes Blut aus Terzic fließen. Geboren im Sauerland, nur wenige Kilometer von Dortmund entfernt und schon im Kindesalter regelmäßig im Westfalenstadion, machte er seine Anfänge zur Hochzeit von Klopp als Scout unter Sven Mislintat und Jugendtrainer beim BVB. Nach einem Engagement in England und der Türkei kehrte er als gestandener Co-Trainer zurück. Schon als er nach dem Pokalsieg 2021 ohne Murren zurück ins zweite Glied gerückt war, weil mit Marco Rose eine Einigung bereits bestand, war allen klar, dass Terzic irgendwann die Chefrolle übernehmen wird. Edin Terzic und die verschmierte BVB-Glaskugel Als dies dann schon nach einem Jahr der Fall war, sendete Terzic eine Botschaft an die Fans, die er beinahe als Vorahnung hätte verkaufen können. "Lasst uns so hungrig sein wie noch nie. Lasst uns so hart arbeiten wie noch nie. Lasst uns aber auch positiv sein wie noch nie. Und lasst uns so laut sein wie noch nie. Dann bin ich mir sicher, dass wir eines Tages die große Chance haben, zu feiern wie noch nie. Darauf hätte ich mega Bock", sagte er in dem Video. Zu seinem Leid war die Glaskugel für den 34. Spieltag wohl etwas verschmiert - doch wie lange noch? Es kommt nicht von ungefähr, dass Terzic in kürzester Zeit eine Truppe geformt hat, die nur haarscharf an der Meisterschaft vorbeischrammte. Die Akribie und Emotionalität, die er und sein Team an den Tag legen sowie das dringende Verlangen, alles und jeden zu verbessern, ist im Laufe der Saison auf die komplette Mannschaft übergeschwappt. Als Paradebeispiel wären da in erster Linie wohl Julian Brandt oder Donyell Malen zu nennen, die im Sommer schon als Verkaufskandidaten gehandelt wurden. Auch Emre Can stand zur Disposition - allesamt stiegen sie zu absoluten Leistungsträgern auf.