BVB - Nico Schlotterbeck ist zum Abwehrchef bei Borussia Dortmund geworden: Einfach mal die Klappe halten

In der Hinrunde stand Nico Schlotterbeck sinnbildlich für den Wankelmut von Borussia Dortmund. Im Jahr 2023 hat der torgefährlichste Innenverteidiger der Bundesliga aber die Inkonstanz abgelegt. Mittlerweile sticht der 23-jährige BVB-Neuzugang in vielen Statistiken hervor.

Essentieller als das bloße Ausbauen seiner Startelf-Serie ist Schlotterbecks Mitwirken an der Partie, in der es zwischen dem Tabellenersten und - zweiten um so viel geht. Denn der 23-Jährige, im Sommer für 20 Millionen Euro vom SC Freiburg gekommen und damit fünftteuerster Abwehr-Neuzugang in Dortmunds Vereinsgeschichte, ist mittlerweile nicht nur zum Chef der BVB-Defensive aufgestiegen.

Es wäre am 26. Spieltag das 26. Bundesligaspiel, das der Innenverteidiger von Beginn an für den BVB bestreiten würde. Diese Bilanz hat niemand im Dortmunder Kader vorzuweisen. Erst zweimal wurde Schlotterbeck ausgewechselt.

Dies hat Schlotterbeck in der Winterpause auch für sich selbst reflektiert, wie er gegenüber dem kicker zugab: "Ich hätte vielleicht ein paar Interviews weniger geben und mich mehr auf mein Spiel konzentrieren sollen." Er verwies auf seine Unerfahrenheit auf solchem Terrain, hat aber folgendes gelernt: "Es ist ein schmaler Grat: Solange du deine Leistung bringst, ist alles gut. Sobald die Leistung nicht mehr so konstant ist, wird es dir negativ ausgelegt, wenn du mal ein, zwei forschere Aussagen getroffen hast. Ich habe gelernt, demütiger zu sein und weniger zu reden."

Ohnehin die Interviews: Schlotterbeck ist ein extrovertierter und emotionaler Typ, was auf dem Platz durchaus Vorteile mit sich bringen kann. Dazu muss aber die Form stimmen, doch das tat es bei ihm zunächst zu selten. So wirkten seine regelmäßig vorgetragenen Statements zwar ehrlich, aber angesichts seiner Leistungen wäre weniger oft mehr gewesen. Einfach mal die Klappe halten, wäre ein Ratschlag an ihn gewesen, den er vermutlich ähnlich flapsig formuliert hätte.

Schon damals stand Schlotterbeck sinnbildlich für die Inkonstanz des BVB. In der Hinrunde lieferte der Nationalspieler zwar ebenfalls gute Partien ab, doch seine Unkonzentriertheiten und individuellen Fehler, die zu Gegentoren führten, wogen schwerer. "Mein Spiel hat einfach sehr viele Risiken. Ich habe versucht, diese in den letzten Jahren zu minimieren, aber natürlich habe ich zwei, drei Patzer zu viel gemacht", sagte er in einem Interview mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung .

Nico Schlotterbeck der torgefährlichste Verteidiger der Liga

Bereits frühzeitig in der Saison im September hatte der sehr erfahrene Ex-Trainer Ewald Lienen im Podcast "Der Sechzehner" ein eindeutiges Urteil über den Abwehrspieler gefällt: "Ich halte Nico Schlotterbeck für einen der talentiertesten Innenverteidiger Deutschlands", sagte Lienen. "Aber seit er in Dortmund und in der Nationalmannschaft ist, also quasi im Fokus, fängt er an, eine Rolle zu spielen. Das ist unglücklich. Er macht den Mund auf, er animiert das Publikum und in Tateinheit mit dieser nicht-authentischen Rolle, die er spielt, macht er einen Fehler nach dem anderen."

Seitdem 2023 der Ball wieder rollt, hat Schlotterbeck die Patzer abgestellt und seltener gesprochen. Dortmunds Siegesserie half natürlich auch ihm, zu glänzen und wieder in Form zu kommen. Sie lässt mittlerweile vor allem sein Selbstbewusstsein, die hohe Leidenschaft und den großen Kampf zum Vorschein treten, was neben seinen Stärken mit Ball am Fuß zu den wichtigsten Komponenten in Schlotterbecks Spielerprofil gehören.

Der 23-Jährige hat sich dadurch statistisch in vielen der wichtigsten Kategorien nach vorne gespielt - und er ist mit neun Torbeteiligungen, fünf davon allein im neuen Jahr, der torgefährlichste Innenverteidiger der Liga. So viele Scorerpunkte können selbst Spieler wie Jude Bellingham, Joshua Kimmich oder Mario Götze nicht vorweisen.