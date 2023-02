BVB - Jude Bellingham und die Gerüchte um seine Zukunft bei Borussia Dortmund: Er nervt nicht

Borussia Dortmund hängt hinsichtlich der unklaren Zukunft von Jude Bellingham in der Luft, unterläge bei unmoralischen Angeboten für den 19-Jährigen aber auch wirtschaftlichen Zwängen. Im Gegensatz zu Erling Haaland im Vorjahr ist dem von vielen Gerüchten begleiteten Engländer eine Sache hoch anzurechnen.

© getty

BVB hängt bei Jude Bellingham in der Luft

Auf der einen Seite winkt dem BVB bei einem Verkauf des Engländers eine hohe Transfereinnahme im vermutlich dreistelligen Millionen-Bereich, die man zu Teilen in den weiteren Umbau des Kaders stecken könnte. Andererseits bringt Bellingham eine sportliche Qualität ein, die individuell nicht zu ersetzen sein wird.

Doch nicht nur das: Schon im Sommer 2021 wurde an dieser Stelle thematisiert, dass Bellingham für den BVB ein Spieler aus dem Bilderbuch ist. Er drückt mit seinem Arbeitsethos und der Charakterstärke genau das aus, "was wir leben wollen", wie Kehl sagte: "Große Emotionalität, große Leidenschaft, eine unglaublich starke Individualität, torgefährlich - einfach ein Gewinner-Typ, den man gerne in seiner Mannschaft hat."

So hängt die Borussia gewissermaßen in der Luft, weil eben nicht klar ist, ob Bellingham in der kommenden Saison noch Teil des Teams sein wird. Seit Jahren antworten die BVB-Verantwortlichen auf Fragen nach offenen Personalien, man sei "entspannt". Auch Kehl tat dies am Samstag. Wie weit her es mit der Entspannung sein wird, wenn das Rennen um Bellingham erst spät beginnen sollte, ist allerdings nicht abzusehen.

Jude Bellingham belastet den BVB nicht wie Erling Haaland

Kehl ließ auffällig oft durchblicken, dass man beim Mittelfeldspieler bis zum Saisonende warten müsse. Er habe mit ihm und Bellinghams Familie noch keine Gespräche "für den Sommer" geführt. Und: "Das wird irgendwann Fahrt aufnehmen und die Diskussionen werden wir zum Sommer hin haben."

Was dem BVB, der sportlich weiterhin auf drei Hochzeiten tanzt und alle Saisonziele noch erreichen kann, in die Karten spielt: Bellingham nervt und belastet nicht - und wird das vermutlich auch im weiteren Saisonverlauf nicht tun. Das ist ihm hoch anzurechnen und ein weiteres Indiz für seine Identifikation mit dem Verein.

Zum selben Zeitpunkt im Vorjahr war dies noch anders. Da rief die unklare Zukunft von Erling Haaland reichlich Nebengeräusche hervor, die der Spieler und seine Entourage nie eindämmten und durch das frustrierte Interview des Torjägers noch vergrößerten. "Am Ende wurde das Thema auch zu einer gewissen Belastung in der Kabine, im Klub und im Umfeld", bestätigte Kehl im September der Sport Bild und gab an, dass der ständige Trubel um Haaland andere wichtige Themen überlagerte.