BVB, News und Gerüchte: Kritik an Terzic wegen Modeste - Borussia Dortmund rechnet mit Energie-Mehrkosten in Millionenhöhe

Der BVB rechnet wegen der Energiekrise mit Mehrkosten in Millionenhöhe. Ein Quartett von Borussia Dortmund steht in der Champions League gegen den FC Sevilla auf der Kippe. Und: Markus Babbel kritisiert Trainer Edin Terzic. Hier gibt es News und Gerüchte zu den Schwarz-Gelben.

BVB, News: Energiekrise könnte Dortmund mehrere Millionen kosten

Die Energiekrise scheint auch den BVB hart zu treffen. Laut einem Bericht der Bild rechnet der Vizemeister der Bundesliga mit Mehrkosten im Millionenbereich. Statt den bisherigen rund vier Millionen Euro könnten demnach über zehn Millionen Euro fällig werden.

"Unser Ziel ist es, den Energieverbrauch und die damit verbundenen Kosten in allen Liegenschaften um 15 bis 20 Prozent zu reduzieren", kündigte Vorstandsmitglied Carsten Cramer in der Boulevard-Zeitung an. Dem Bericht zufolge habe der BVB bereits seit Monaten Maßnahmen getroffen, die auch die Fans betreffen. So werde das Stadion nachts nicht mehr angestrahlt und auch die Nutzung des Flutlichtes sei stark reduziert worden.

Neben weiteren Energiesparmaßnahmen wie Einschränkungen bei der Videoleinwand oder dem nächtlichen Ausschalten des BVB-Logos an der Fan-Welt sollen auch die Rasenheizung und Rasenbeleuchtung seit einigen Wochen nur noch gedrosselt laufen. Darüber hinaus werden die Kühlschränke in den VIP-Räumen nur noch zu den Spielen in Betrieb genommen und die Raumtemperaturen werden reguliert.

BVB, News: Babbel kritisiert Terzic

Markus Babbel hat die Leistungen von Anthony Modeste und Trainer Edin Terzic kritisiert. "Im Moment sehe ich Modeste nicht als richtigen Stürmer für den BVB. Aber ich möchte ihn nicht als Alleinschuldigen hernehmen", sagte der 50-Jährige bei ran: "Man wusste, was man bekommt, wenn man ihn holt. Er ist nicht das Hauptproblem beim BVB."

"Die Kritik müssen sich die Verantwortlichen gefallen lassen, dass es im Moment nicht funktioniert. Das Unverständnis wird immer größer, warum der junge Moukoko nicht spielen darf, wenn der alte Modeste es nicht bringt", so Babbel in Richtung Terzic.

Modeste wechselte im Sommer vom 1. FC Köln zum BVB. In bislang zehn Pflichtspielen erzielte der 34-Jährige lediglich einen Treffer.

BVB-Noten: Viermal die Fünf - Reus-Vertreter überzeugt © getty 1/16 Der BVB hat einen Rückschlag im Kampf um die deutsche Meisterschaft erlitten. Gegen den 1. FC Köln verloren die Schwarz-Gelben mit 2:3 (1:0) und verpassten es damit, wieder am FC Bayern vorbeizuziehen. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler. © imago images 2/16 ALEXANDER MEYER: Vertrat erneut den verletzten Stammkeeper Kobel und machte seine Sache einmal mehr sehr ordentlich. Sicher im Aufbauspiel und bei hohen Bällen, auch bei den wenigen haltbaren Kölner Schüssen auf seinen Kasten souverän. Note: 3,5. © imago images 3/16 THOMAS MEUNIER: Ein Auftritt mit Licht und Schatten. In der Vorwärtsbewegung mit einigen ordentlichen Vorstößen - unter anderem dem entscheidenden Ballgewinn vor dem 1:0 - defensiv dafür oft überhaupt nicht auf der Höhe. Note: 4,5. © imago images 4/16 NIKLAS SÜLE: Zu Beginn mit ein, zwei Stellungsfehlern und Abstimmungsschwierigkeiten mit Meunier, die die Kölner jedoch nicht zu nutzen wussten. Beim 1:1 dann etwas zu weit weg von Flankengeber Hector, auch beim 1:3 zu zögerlich. Note: 5. © imago images 5/16 NICO SCHLOTTERBECK: Ließ vor dem 1:2 Tigges aus den Augen, ansonsten aber noch bester Dortmunder Defensivspieler. Bei Unsicherheiten seiner Nebenleute oft zur Stelle. Schmiss sich immer wieder in Kölner Schüsse und Abschlüsse. Note: 3,5. © imago images 6/16 RAPHAEL GUERREIRO: Hatte bis zu seiner Auswechslung zwar die meisten Dortmunder Ballaktionen, daraus machte er aber viel zu wenig. Offensiv deutlich zurückhaltender als man das von ihm gewohnt ist. Zudem anfällig bei schnellen Kölner Vorstößen. Note: 5. © imago images 7/16 JUDE BELLINGHAM: Durfte den BVB erstmals als Kapitän aufs Feld führen, diese Verantwortung merkte man ihm an. Schaltete sich in Halbzeit eins immer wieder mit gefährlichen Tempodribblings in die Offensive ein, nach der Pause dann blasser. Note: 3. © imago images 8/16 SALIH ÖZCAN: Hielt Bellingham den Rücken frei, wenn dieser etwas weiter aufrückte. Stopfte in den ersten 45 Minuten viele Löcher und gab oft den letzten Mann. In der zweiten Halbzeit dann – wie viele seiner Dortmunder Mitspieler – überfordert. Note: 4,5. © imago images 9/16 KARIM ADEYEMI: Stand erstmals seit Ende August wieder in der BVB-Startelf, wobei ihm die fehlende Spielpraxis durchaus anzumerken war. Hatte in der Anfangsviertelstunde eine gute Möglichkeit, danach kam aber nichts mehr vom Nationalspieler. Note: 5. © imago images 10/16 JULIAN BRANDT: Eine sehr würdige Vertretung des verletzten Reus. Hatte bei beinahe jeder Dortmunder Möglichkeit seine Füße im Spiel. Das 1:0 erzielte er nach schöner Ball-An- und -Mitnahme dann selbst. Note: 2,5. © imago images 11/16 DONYELL MALEN: War vor allem in der ersten Hälfte ein ständiger Unruheherd auf seiner linken Offensivseite. Ankreiden muss man ihm allerdings seine schwache Chancenverwertung. Fand gleich dreimal alleine vorm Tor in Schwäbe seinen Meister. Note: 4. © imago images 12/16 ANTHONY MODESTE: Den Willen konnte man ihm gegen seinen Ex-Verein nicht absprechen. Modeste schmiss sich in Zweikämpfe, machte Bälle fest und schaffte Raum für seine Nebenleute. Selbst gefährlich wurde er aber überhaupt nicht. Note: 5. © getty 13/16 THORGAN HAZARD: Kam für den schwachen Adeyemi und machte seine Sache etwas besser. Hatte eine gute Chance auf den Anschlusstreffer, nutzte diese aber nicht. Zum Turnaround konnte er nicht mehr beitragen. Note: 4. © imago images 14/16 YOUSSOUFA MOUKOKO: Sollte mit seinen Jokerqualitäten für die späte Wende sorgen. Hing sich rein, machte viele Meter und hatte sogar noch eine gute Chance auf den Ausgleich, blieb aber glücklos. Note: 3,5. © getty 15/16 EMRE CAN: Wurde nach 77 Minuten für Malen eingewechselt. Keine Bewertung. © imago images 16/16 TOM ROTHE: Sein abgefälschtes Flanken-Tor sorgte in der Schlussviertelstunde noch einmal für Spannung. Keine Bewertung.

BVB, Gerücht: Quartett steht gegen Sevilla auf der Kippe

Dem BVB könnte am Mittwochabend in der Champions League beim FC Sevilla (21 Uhr im LIVETICKER) ein Quartett fehlen. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, stehen die Einsätze von Mats Hummels, Marius Wolf, Gregor Kobel und Marco Reus auf der Kippe. Zumindest bei Kobel und Reus kommt das wenig überraschend. Trainer Edin Terzic hatte vor dem Köln-Spiel zwar in Aussicht gestellt, dass sie in dieser Woche ins Training einsteigen könnten, doch Sevilla kommt für beide deutlich zu früh. Auch ist unklar, ob sie am Wochenende gegen den FC Bayern München einsatzbereit sind. Vom BVB gab es dazu noch keine Aussage.

Am Montagnachmittag konnten sie ebenso nicht trainieren wie Hummels und Wolf. Bei Letzterem bestehe laut der Lokalzeitung noch eine Resthoffnung darauf, dass er es in den Kader für Sevilla schafft. Eine endgültige Entscheidung werden Terzic und das Ärzteteam im Verlauf des Dienstags fällen.

Ebenfalls unklar ist die Situation von Giovanni Reyna. Der US-Amerikaner verletzte sich am vergangenen Dienstag im Länderspiel gegen Saudi-Arabien. Es hieß, er falle mit einer Zerrung sieben bis zehn Tage aus. Die Ruhr Nachrichten gehen davon aus, dass der BVB dazu tendiere, auch Wackelkandidaten mit nach Sevilla zu nehmen, wenn es noch Aussicht auf Besserung gibt.

BVB: Die kommenden Spiele von Borussia Dortmund