VfL Wolfsburg: Felix Magath "rächt" sich an Max Kruse

Der frühere Bundesliga-Trainer Felix Magath hat Max Kruse nach dessen Ausbootung beim VfL Wolfsburg kritisiert. Und damit womöglich auch auf heftige Aussagen des Stürmers reagiert.

"Wenn Spieler im Kader stehen, die eigene Vorstellungen haben und glauben, so gut zu sein, dass sie nur das machen müssen, was sie für richtig halten, hat der Trainer ein Problem", stichelte Magath bei ran.de in Richtung Kruse.

Man könne ganz in Ruhe feststellen, fuhr der 69-Jährige fort, "dass Union Berlin heute ohne den Spieler besser dasteht als vor eineinhalb Jahren mit ihm. Ein Spieler kann so gut sein, wie er will - wenn er sich nicht einfügen will, dann kann er für den Verein nicht spielen."

Magath sprach damit den Wechsel von Kruse Anfang des Jahres von Union zum VfL an. Während Wolfsburg aktuell im Tabellenkeller steckt, sind die Berliner Spitzenreiter.

Die Entscheidung von Wolfsburg-Trainer Niko Kovac, nicht mehr mit dem Stürmer zu planen, kann Magath entsprechend nachvollziehen. "Niko Kovac ist konsequent und wenn ich mir das Spiel der Wolfsburger anschaue, hat er die richtige Entscheidung getroffen. Der Verein muss in so einem Fall den Trainer stärken. Niko Kovac hat das alles richtig gemacht", so Magath, der die "Wölfe" 2009 zur deutschen Meisterschaft geführt hat.

Kruse über Magath: "Der ist krank"

Womöglich äußerte sich Magath auch deshalb so kritisch zu Kruse, weil dieser ihn im Mai heftig attackiert hatte: "Ich gehe überall hin, aber niemals zu Magath. Der ist ein Scheucher! Der ist krank! Der macht Medizinbälle, bis die Leute kotzen."