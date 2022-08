RB Leipzig: Noch keine Einigung über Werner-Rückkehr

Geschäftsführer Oliver Mintzlaff vom Pokalsieger RB Leipzig hat Meldungen über die feststehende Rückkehr von Nationalspieler Timo Werner dementiert.

"Wir haben keinen Spieler verpflichtet", sagte Mintzlaff am Sonntag vor dem Auftaktspiel beim VfB Stuttgart bei DAZN, Werner sei "immer noch Spieler bei Chelsea".

Der Stürmer, der vor zwei Jahren für 53 Millionen Euro nach London gewechselt war, sei "ein interessanter Spieler, wir beschäftigen uns damit", bestätigte der RB-Boss, fügte aber an: "Ob es zustande kommt, kann ich noch nicht sagen." Werner, der bei Chelsea keinen Stammplatz erspielen konnte, liebäugelt mit einem Abschied aus England.

Wie Sky berichtet, handelt es sich um eine feste Verpflichtung von Werner. Die Ablöse soll sich zwischen 30 und 35 Millionen Euro belaufen.

Werner war 2020 aus Leipzig zu Chelsea gewechselt, der endgültige persönliche Durchbruch in London blieb ihm aber verwehrt. In der vergangenen Saison musste sich der 26-Jährige häufig mit der Joker-Rolle begnügen, auch in der neuen Spielzeit wären die Aussichten auf einen Stammplatz bei den Blues gering. Beim Premier-League-Auftakt gegen Everton am Samstag stand Werner nicht einmal im Kader von Trainer Thomas Tuchel.

Trotz Vertrages bis 2025 wurde ohnehin bereits seit längerem über einen Abschied Werners von der Stamford Bridge spekuliert. Laut Sky war neben RB auch Juventus Turin interessiert, Werner wolle jedoch unbedingt zurück nach Leipzig. Neben einem fixen Transfer sei auch eine Leihe mit Kaufoption denkbar.

Für Leipzig hatte Werner von 2016 bis 2020 in 156 Pflichtspielen 90 Tore erzielt. Im Sommer 2020 war er dann für 53 Millionen Euro zu Chelsea gewechselt.