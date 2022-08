Bevor im Deutsche Bank Park zum Bundesliga-Auftakt zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München der Anpfiff ertönt, wird die Nationalhymne gesungen. Von wem? Und wer sang bislang die deutsche Hymne? Hier kriegt Ihr die Antwort.

Die 60. Bundesliga-Spielzeit startet am heutigen Freitag, den 5. August, mit einem Kracher zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München, der Europa-League-Sieger kriegt es also mit dem amtierenden Meister, der zugleich auch Rekordmeister ist, zu tun. Der Anstoß im Deutsche Bank Park in Frankfurt erfolgt um 20.30 Uhr.

Doch bevor der Ball dann endlich zum ersten Mal in der Saison 2022/23 rollt, wird noch die Nationalhymne gesungen - eine Tradition, die bereits seit dem Sommermärchen bei der WM 2006 existiert. Als Inspiration dienten dabei womöglich die USA, wo vor wichtigen Sportereignissen wie beispielsweise einem NBA-Finals-Spiel stets vorher die Hymne gesungen wird.

Nationalhymne beim Bundesligaauftakt: Wer sang bislang die deutsche Hymne zum Auftakt?

Wie in den Vereinigten Staaten übernimmt auch in Deutschland das Singen der Bundeshymne von Event zu Event, im Fall der Bundesliga von Jahr zu Jahr, jemand anderes. In dieser Saison wird die Ehre der Sängerin Carolin Niemczyk zuteil. Niemczyk ist eine Hälfte des Elektro-Pop-Duos Glasperlenspiel, das vor allem für das Lied "Geiles Leben" bekannt ist.

Die 32-Jährige folgt damit auf Michael Schulte, der in der vergangenen Saison die Hymne sang. In den Jahren davor waren es die Musiker Sasha (2020), Nico Santos (2019), Max Mutzke (2018), Namika (2017) und Tim Bendzko (2016), der mit seinem Hit "Nur kurz die Welt retten" heute noch in Radios zu hören ist.

© getty Michael Schulte sang in der vergangenen Saison vor dem Eröffnungsspiel die Bundeshymne.

Saison Sänger:in 2022/23 Carolin Niemczyk 2021/22 Michael Schulte 2020/21 Sasha 2019/20 Nico Santos 2018/19 Max Mutzke 2017/18 Namika 2016/17 Tim Bendzko

Bundesliga 2022/23: Der 1. Spieltag im Überblick

Neben dem Spektakel bei der Eröffnung zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern hat der 1. Spieltag and diesem Wochenende einige weitere Kracher zu bieten. Morgen stehen sich nämlich die beiden Hauptstadtklubs Union Berlin und Hertha BSC im ersten Derby der Saison gegenüber.

Auch Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen verspricht ein Spektakel zu werden, die beiden Champions-League-Klubs treffen morgen im Abendspiel aufeinander. Aufsteiger FC Schalke 04 kehrt zudem am Sonntag mit einem Duell gegen den 1. FC Köln in den Bundesliga-Spielbetrieb zurück.