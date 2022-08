BVB - Terzic spricht über Cristiano Ronaldo: "Größtes Gerücht aller Zeiten"

BVB-Coach Edin Terzic hat in höchsten Tönen von Cristiano Ronaldo geschwärmt, der zuletzt mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden war. Ins Detail gehen wollte Terzic jedoch nicht, nachdem Hans-Joachim Watzke am Vortag schon für klare Verhältnisse gesorgt hatte.

"Klar, Cristiano Ronaldo ist das größte Gerücht aller Zeiten beim BVB. Aber wir haben uns dazu geäußert und ich äußere mich nicht zu Gerüchten", erklärte Terzic vor der Partie gegen Werder Bremen am Sky-Mikrofon - nicht jedoch, ohne CR7 als "größten Fußballer" zu bezeichnen, "den ich je habe live spielen sehen".

Bereits am Freitag hatte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke auf der Bilanzpressekonferenz der Westfalen erklärt, dass an den Gerüchten überhaupts nichts dran sei: "Cristiano Ronaldo und Borussia Dortmund - das ist auf den ersten Blick sehr charmant. Er ist einer der größten Spieler, den die Welt jemals gesehen hat. Der Haken ist nur, dass es überhaupt keinen Kontakt zwischen den Beteiligten gibt und sicherlich auch keinen Transfer."

Dass Ronaldo Manchester United verlassen will, ist hinreichend bekannt. Nachdem der Portugiese und dessen Berater Jorge Mendes bereits zahlreiche Absagen kassiert hatten, wurde er zuletzt laut US-Sender CBS auch dem BVB angeboten ("Cristiano Ronaldos letzte Chance, Manchester United in diesem Sommer zu verlassen, ist Borussia Dortmund"). Entsprechende Gerüchte bestätigte die Bild, ergänzte allerdings, dass die Borussia keinerlei Interesse signalisiert hätte.

Zuvor hatte schon die spanische as berichtet, dass es für Ronaldo mit Ex-Klub Sporting und den Schwarzgelben nur noch zwei realistische Optionen gebe. Dieser wurde schrieb zu den Spekulationen um seinen Namen auf Instagram nur: "Die Medien erzählen nur Lügen."