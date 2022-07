VfB Stuttgart, Sasa Kalajdzic: Folgt England-Wechsel nach Trainingsärger?

Mehrere Premier League-Teams, darunter auch Manchester United, sollen an Stuttgarts Topstürmer Sasa Kalajdzic interessiert sein. Wie Sky Sport berichtet, soll es zwischen United und dem Österreicher bereits erste Gespräche gegeben haben.

Der neue United-Trainer Erik ten Hag soll einen Zielspieler im Sturm implementieren wollen, wie er ihn bei Ajax Amsterdam in Person von Sebastien Haller hatte. Kalajdzic war in diesem Sommer bereits bei Bayern München und Borussia Dortmund gehandelt worden. Ein konkretes Interesse des Rekordmeisters gab es aber offenbar nicht. Bei der Borussia hatte er das Nachsehen gegenüber seinem sportlichen Vorreiter Haller. Nun könnte es den Österreicher stattdessen nach England ziehen.

Wie der kicker berichtet, habe sich Kalajdzic zudem im Trainingslager der Stuttgarter einen Aussetzer geleistet. Am Montag unterbrach der Stürmer eigenmächtig das Nachmittagstraining setzte sich stattdessen hinter eine Werbebande. Erst nach persönlicher Aufforderung von Cheftrainer Pellegrino Matarazzo kehrte er zur Trainingsgruppe zurück. Was diesen Frust auslöste, ist unklar. Der Verein wollte die Sache in der Folge nicht größer machen als nötig und stellte klar, dass nichts Besonderes vorgefallen sei.

Bereits im Trainingslager in Marbella im Januar war es zu einem ähnlichen Zwischenfall gekommen. Während einer Einheit schimpfte er damals laut und verließ den Platz, schon im Bundesligaspiel zuvor kam es zu einem Wutausbruch. In der Folge konnten die Gemüter in einem Gespräch wieder beruhigt werden. Ein solches dürfte auch nun notwendig sein.