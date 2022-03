Bayer Leverkusen und der 1. FC Köln stehen sich heute im rheinischen Derby gegenüber. Das Spiel wird von SPOX im Liveticker angeboten.

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln: Bundesliga JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Allerdings könnte die Werkself den Kölnern mit ihrer sehr körperbetonten Spielweise liegen. Ähnlich war Atalanta Bergamo am Donnerstag erfolgreich, und vielleicht bezog sich Seoane genau darauf, als er in der PK meinte, "von Kölner Seite wissen wir, was kommen wird. Viel Energie, viel Power, viel Pressing." Und eigentlich schilderte er damit auch genau das, was Bayer im Hinspiel am Ende zwei Zähler kostete.

Vor Beginn: Die Geißbockelf dagegen musste zuletzt ein paar Rückschläge mehr wegstecken. Von den letzten acht Pflichtspielen hat die Mannschaft von Steffen Baumgart nur zwei gewinnen können. In den letzten beiden Spielen gegen Fürth (1:1) und Hoffenheim (0:1) blieb der Effzeh sieglos.

Vor Beginn: Zur aktuellen Form: Bayer zuletzt mit wechselhaften Leistungen auf hohem Niveau. 5:2 in Dortmund, 4:2 gegen Stuttgart, 2:3 gegen Mainz. Ein klarer Sieg gegen Bielefeld folgte. Nach einem Remis bei den Bayern am letzten Wochenende gabs in der Europa-League einen kleinen Rückschlag in Bergamo (2:3).

Vor Beginn: Die Situation ist der der Hinrunde nicht unähnlich. Bayer geht auch diesmal als Dritter in die Partie, Köln stand damals sogar eine Position besser als heute. Die Werkself hatte gerade ein Europa-League-Spiel hinter sich gebracht, stand vor der nächsten englischen Woche, musste also durchaus mit den Kräften haushalten. Damals führte Leverkusen nach der erste Hälfte 2:0, nach dem Seitenwechsel drehte Modeste die Partie auf 2:2.

Vor Beginn: Und auf der Gegenseite finden wir den Effzeh, der längst aller Sorgen lediglich ist und sich mit einem kleinen Zwischenspurt wieder in die Nähe der (billigen) europäischen Startplötze arbeiten könnte. Fünf Zähler bis zu Rang 6, unüberwindbar scheint dieser Rückstand nicht.

Vor Beginn: Die Ausgangslage: Gastgeber Bayer kann noch auf Platz 2 spekulieren, liegt aktuell fünf Zähler hinter dem BVB, steht allerdings auch unter einem gewissen Druck, denn aktuell fahren sowohl Freiburg als auch Hoffenheim, später möglicherweise Leipzig, mit einem Punkt Rückstand unmittelbar im Windschatten. Man geht wohl nicht fehl in der Annahme, dass unter diesen vier Clubs die letzten beiden CL-Start-Plätze ausgehandelt werden müssen.

Vor Beginn: Vier-Spiele-Tag im Oberhaus. Und mit einem Derby am Rhein leiten wir den Sonntag ein. Streng genommen können wir von einem Spitzenspiel sprechen. Von den Tabellenrängen besser besetzt war bisher am 26. Spieltag nur die Partie zwischen Hoffenheim und den Bayern.

Vor Beginn: Derbytime! Nach zwei sieglosen Partien in Folge, will Bayer Leverkusen wieder auf die Siegerstraße zurück. Das Gleiche gilt auch für den 1. FC Köln, der wie der heutige Kontrahent nur einen Punkt aus den vergangenen beiden Ligaspielen mitgenommen hat. In der Tabelle ist die Werkself aktuell sehr gut unterwegs, 45 Punkte stehen nach 25 Spielen auf der Habenseite. Die Leverkusener spielen also ganz oben mit.

Vor Beginn: Um 15.30 Uhr wird das rheinische Derby in der Leverkusener BayArena angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Bundesligapartie am 26. Spieltag zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln.

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im TV und Livestream

Für Leverkusen gegen Köln besitzt DAZN die Übertragungsrechte, da es ein Sonntagsspiel ist. Durch die Partei begleitet Euch ab 15 Uhr folgendes Personal:

Moderator: Flo Hauser

Flo Hauser Kommentator: Nico Seepe

Nico Seepe Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporter vor Ort: Marco Hagemann

Für 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro im Jahr könnt Ihr DAZN abonnieren und neben der Bundesliga unter anderem auch die Champions League oder andere Sportarten im Livestream schauen.

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln: Bundesliga - Offizielle Aufstellungen

Bayer Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Tah, Kossounou, Hincapie - Palacios, Demirbay, Diaby, Wirtz, Paulinho - Alario

Hradecky - Frimpong, Tah, Kossounou, Hincapie - Palacios, Demirbay, Diaby, Wirtz, Paulinho - Alario 1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Kilian, Hübers, Hector - Skhiri, Özcan, Duda, Kainz - Andersson, Modeste

