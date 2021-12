BVB - Jamie Bynoe-Gittens trainiert künftig bei den Profis von Borussia Dortmund mit: Bereits ohne Rhythmus beeindruckend

Wie einst Jadon Sancho wechselte Jamie Bynoe-Gittens im September 2020 aus der Jugend von Manchester City zu Borussia Dortmund. Beim BVB musste der Engländer erst reichlich Rückstand aufholen, dann war er vier Monate lang verletzt. Sein starkes Comeback wird in der Rückrunde nun belohnt.

Man hält sich bei Borussia Dortmund meist sehr bedeckt, was Nachwuchsspieler angeht. Freilich aus nachvollziehbaren Gründen, denn niemand beim BVB hat ein Interesse daran, 16- oder 17-jährige Spieler auf dem Weg in den Seniorenbereich mit Erwartungen zu überfrachten. Also musste Michael Zorc im September 2020 explizit auf Jamie Bynoe-Gittens angesprochen werden.

Da die Gerüchte, der junge Engländer würde zum BVB wechseln, immer konkreter wurden, machte der Sportdirektor auf einer Pressekonferenz auch keinen Hehl mehr aus dem Transfer. Besonders wichtig war ihm dabei zu betonen - siehe oben -, dass die bereits aufgekommenen Vergleiche mit dem ebenfalls aus der Jugend von Manchester City zur Borussia gewechselten Jadon Sancho nicht statthaft seien und sich verböten.

Als hochveranlagten Außenspieler pries Zorc den damals 16-Jährigen, "der sich aber erst einmal ruhig im Nachwuchsbereich entwickeln soll". Denn: "Wir wollen nicht, dass die Erwartungshaltung gleich von Anfang an zu hoch ist." Nur sachte blickte Zorc in die Zukunft und äußerte seine Hoffnung, "dass er dann auch irgendwann im Profibereich aufschlägt".

Dies ist im vergangenen Sommer bereits geschehen, Bynoe-Gittens war auch aufgrund der miesen Personallage bei den Profis Gast im Trainingslager in Bad Ragaz. Nach Informationen von SPOX und GOAL wird es nun im Januar einen entscheidenden Schritt weitergehen: Bynoe-Gittens soll zur Rückrunde regelmäßig bei den Profis trainieren.

BVB-Durchschnittsnoten: Ein Youngster ist noch besser als Haaland © getty 1/27 26 Pflichtspiele hat Borussia Dortmund bislang unter Trainer Marco Rose absolviert. 16 Siegen stehen bereits neun Niederlagen gegenüber. Kein Wunder, dass viele Akteure näher an der 4 als and er 2 sind. © imago images 2/27 Ein Spieler muss mindestens zweimal bewertet worden sein. SPOX vergibt keine Noten, wenn ein Spieler nach der 70. Minute eingewechselt wird. Der Notenbeste schafft es somit mit nur vier bewerteten Partien auf Platz 1. © getty 3/27 PLATZ 25: YOUSSOUFA MOUKOKO: Durchschnittsnote 4,25 (2 Spiele): Rutschte ganz knapp in das Ranking. Eine ganze Hinrunde ohne Tor - das gibt's also auch bei ihm. Laborierte an drei Verletzungen, derzeit Muskelfaserriss. Muss erst wieder fit werden. © getty 4/27 PLATZ 24: DAN-AXEL ZAGADOU - Note 4 (4 Spiele): Fehlte nach einer Knieverletzung mehrere Monate und wurde über die U23 herangeführt. Das Talent und die Anlagen sind da, der Körper machte der angestrebten Konstanz stets einen Strich durch die Rechnung. © getty 5/27 PLATZ 23: ANSGAR KNAUFF - Note 4 (3 Spiele): Die Entdeckung der Vorsaison hat ein schwieriges Halbjahr hinter sich, durfte auch in der U23 nur sieben Mal ran. Zwar 21 Mal im Profikader, es reichte aber nur für Kurzeinsätze. Braucht dringend Spielpraxis. © imago images 6/27 PLATZ 22: NICO SCHULZ - Note: 3,95 (11 Spiele): Muss immer wieder mit Muskelverletzungen passen und ist meilenweit von einem vernünftigen Spielrhythmus entfernt. Das merkt man ihm in jeder Partie an, fehlerfrei ist der Linksverteidiger so gut wie nie. © imago images 7/27 PLATZ 21: STEFFEN TIGGES - Note: 3,91 (6 Spiele): Kam gegen Ajax zu seinem CL-Startelfdebüt und traf gegen Köln erstmals in der Bundesliga - zwei Meilensteine für den 23-Jährigen. Stets sehr bemüht, die BVB-Profis sind aber eine Nummer zu groß für ihn. © imago images 8/27 PLATZ 20: MARIN PONGRACIC - Note: 3,88 (11 Spiele): Die Wolfsburg-Leihgabe fügte sich ordentlich ein, konnte den soliden Start aber nicht bestätigen und saß zuletzt draußen. Die Wellen, die sein vielzitiertes Stream-Interview schlug, halfen ihm nicht... © getty 9/27 PLATZ 18: DONYELL MALEN - Note 3,85 (19 Spiele): Kämpfte anfangs stark mit seiner Fitness und der Intensität des Rose-Fußballs. Gerade sein Spiel gegen den Ball war schwach. Verbesserte sich jedoch, zuletzt zeigte die Formkurve deutlich nach oben. © getty 10/27 PLATZ 18: AXEL WITSEL - Note 3,85 (19 Spiele): Nur im Heimspiel gegen Sporting überzeugte er, ansonsten war viel Durchschnitt mit dabei. Wirkte oft behäbig und verschleppte nicht zum ersten Mal das Tempo. Saß zuletzt gleich mehrfach auf der Bank. © getty 11/27 PLATZ 17: FELIX PASSLACK - Note: 3,8 (5 Spiele): Aufgrund der Verletzungsproblematik spielte er einige Male. Wurde von den Gegnern als Schwachstelle ausgespäht und war das dann auch. Steht stets im Kader, kommt aber kaum mehr zum Zug. © getty 12/27 PLATZ 16: RAPHAEL GUERREIRO - Note 3,75 (11 Spiele): Auch er reiht eine Muskelverletzung an die nächste. Sein Ausfall schmerzte, da Schulz keine Alternative darstellte und Guerreiro dem Team viel Offensivpower bringt. Braucht dringend Rhythmus. © getty 13/27 PLATZ 15: THOMAS MEUNIER - Note: 3,68 (20 Spiele): Gegenüber seinem schwachen Vorjahr deutlich verbessert und zu Saisonbeginn auch mit mehreren guten Flanken. Ist zuverlässiger geworden, hat aber auch wieder nachgelassen und muss sich steigern. © getty 14/27 PLATZ 14: REINIER - Note 3,67 (3 Spiele): Nur 275 Spielminuten und wirkte wie ein Fremdkörper. Profitiert hier von einem ordentlichen Auftritt. Die Chance bei Sporting ließ er ungenutzt. Dass sich sein Vater über seine Rolle beschwerte, kam nicht gut an. © getty 15/27 PLATZ 12: EMRE CAN - Note: 3,63 (11 Spiele): Kam verletzungsbedingt nicht richtig in Tritt und fehlte gleich dreifach. Sah fahrlässig Rot im entscheidenden CL-Spiel bei Sporting. Danach mit guter Reaktion. Es muss aber mehr kommen, viel zu inkonstant. © getty 16/27 PLATZ 12: THORGAN HAZARD - Note 3,63 (15 Spiele): War verletzt und erkrankte dann an Corona, was auch ihn den Rhythmus kostete, den er schon seit längerer Zeit sucht. Spielte er, waren die Leistungen in Ordnung, auch wenn die Durchschlagskraft fehlte. © getty 17/27 PLATZ 11: MO DAHOUD - Note: 3,56 (15 Spiele): Fehlte fast 2 Monate verletzt. Strategisch stark und in der Pole Position auf der Sechs. Im Zweikampf muss er noch zulegen, zudem könnte er etwas torgefährlicher werden. Tut dem BVB-Spiel aber gut. © imago images 18/27 PLATZ 10: MARIUS WOLF - Note: 3,45 (10 Spiele): Die Personallage verhalf ihm zu einer neuen Chance, die er zu nutzen wusste. Glänzte zwar nie, tat sich aber als guter Arbeiter hervor, der auch technisch zu überzeugen weiß. Patzte kaum einmal. © getty 19/27 PLATZ 9: MATS HUMMELS - Note 3,44 (18 Spiele): Litt lange unter Patellasehnenproblemen und muss weiter gut dosieren, um keinen Rückschlag zu erleiden. Unter diesen Voraussetzungen eine solide Hinrunde, mehr aber auch nicht. Schwach gegen die Bayern. © getty 20/27 PLATZ 8: JULIAN BRANDT - Durchschnittsnote 3,35 (19 Spiele): Dem Techniker half es, die gesamte Vorbereitung mitgemacht zu haben. In den vergangenen Wochen Dortmunds Bester. Hat sich auch gegen den Ball verbessert. Kommt auf bislang 6 Torvorlagen. © getty 21/27 PLATZ 7: MARCO REUS - Durchschnittsnote 3,25 (22 Spiele): Der Kapitän ist gesund und spielt prompt eine nicht nur statistisch gute Saison (10 Assists). Offensiv oft an vielen guten Szenen beteiligt. Taucht jedoch weiterhin immer wieder ab und enttäuscht. © getty 22/27 PLATZ 6: MANUEL AKANJI - Durchschnittsnote 3,15 (20 Spiele): Spielte ein gutes Jahr 2021 und war Dortmunds zuverlässigster Innenverteidiger, obwohl er nach der EM quasi durchspielte. Zweikampfstark, gute Spieleröffnung. Pausiert derzeit nach Knie-OP. © getty 23/27 PLATZ 5: MARWIN HITZ - Durchschnittsnote 3 (3 Spiele): In Bielefeld zur Pause eingewechselt, im Pokal gegen Ingolstadt und bei Hertha eingesetzt. Ließ sich nichts zu Schulden kommen. Seit Kobels Ankunft ist er wieder Dortmunds klare Nummer zwei. © getty 24/27 PLATZ 4 JUDE BELLINGHAM -Note 2,91 (23 Spiele): Feste Größe und stets ein Vorbild an Einsatz und Wille. Ist offensiv deutlich durchschlagskräftiger geworden, was auch 9 Assists belegen. Neben Haaland individuell der beste Kicker. © getty 25/27 PLATZ 3: GREGOR KOBEL - Note 2,9 (24 Spiele): Zeigte sofort starke Leistungen und ist bis jetzt der Königstransfer unter den Neueinkäufen. Patzte nur einmal, als er gegen Bochum einen Elfmeter verschuldete. Sonst ein sehr sicherer Rückhalt. © getty 26/27 PLATZ 2 - ERLING HAALAND - Note 2,6 (14 Spiele): Ist weiterhin die Lebensversicherung. Fehlte dem BVB in 10 Pflichtspielen verletzt, das veränderte in Dortmunds Spiel vieles. Seine Wucht, der Wille, die schiere Präsenz - alles Weltklasse. © getty 27/27 PLATZ 1: GIOVANNI REYNA - Note 2,5 (4 Spiele): Wurde nach gutem Start von einer schwerwiegenden Muskelverletzung früh ausgebremst und fehlt seit Ende August. Beim BVB hofft man auf sein Comeback zum Start der Rückrunde.

Jamie Bynoe-Gittens mit schwerem Start beim BVB

Die BVB-Verantwortlichen sind beeindruckt vom 17-Jährigen, der einst für eine Ausbildungsentschädigung von 90.000 Euro nach Westfalen kam und seither im Jugendhaus am Trainingsgelände in Brackel wohnt. Im August, wenn Bynoe-Gittens 18 wird, steht der Umzug in eine eigene Bude an.

Dabei war nicht nur der Start beim BVB für Bynoe-Gittens reichlich erschwert. Als er in Dortmund aufschlug, kam er aus einer monatelangen Schulterverletzung. Dazu verlängerte die zwischenzeitliche Pause aufgrund der Corona-Pandemie seinen Trainingsrückstand auf über ein halbes Jahr. Rhythmus, Athletik, Spielfitness - die Defizite von Bynoe-Gittens waren groß und sichtbar, er musste in quasi allen Bereichen ordentlich aufholen. Und dies natürlich behutsam, Trainer Mike Tullberg dosierte seine Einheiten und steuerte die Belastungen.

Es fehlten jedoch die Spiele, wenngleich die U19 nach der abgebrochenen Saison, in der Bynoe-Gittens auf zwei Kurzeinsätze über 44 Minuten (ein Assist) kam, ab Februar 2021 wieder Testkicks bestritt. Da ließ er dann auch gleich aufhorchen, als er den Kickers aus Offenbach bei einem 4:0-Erfolg drei Tore einschenkte.

BVB-Talent Bynoe-Gittens und sein starkes Comeback

Angesichts des brachliegenden Spielbetriebs war die kurzzeitige Versetzung zu den Profis, um im Sommer-Trainingslager personell aufzufüllen, eine angenehme Abwechslung und natürlich auch ein erster Höhepunkt in Bynoe-Gittens' Zeit beim BVB. Doch dort schlug das Pech nicht zum ersten Mal in seinem Fußballerleben vehement zu: Im Testspiel gegen Athletic Bilbao, seinem ersten Einsatz im Dress der Profis, verletzte sich Bynoe-Gittens nur 14 Minuten nach seiner Einwechslung: mehrfacher Bänderriss im Sprunggelenk.

Knapp vier Monate war der Offensivakteur raus, rund vier Wochen vor seinem Comeback stieg er Mitte Oktober wieder ins Training ein. Seit er jetzt wieder fit ist und mittun kann, imponierte Bynoe-Gittens - gerade wenn man bedenkt, dass der zuvor fast zwei Jahre andauernde Leerlauf in Sachen Spielpraxis Gift für den Rhythmus und die Entwicklung eines solch jungen Spielers ist.

Fünf Partien hat er ab dem siegreichen Finale im Ligapokal West am 20. November absolviert, in vier davon erzielte er vier Tore und bereitete ein weiteres vor. Es erstaunte, dass er in diesen Begegnungen bereits sein gesamtes Potential andeuten konnte.

Jamie Bynoe-Gittens: Stärken und Schwächen

Die größte Waffe von Bynoe-Gittens ist sein Dribbling, das er mit einer guten Technik sowie einem schnellen Antritt inklusive hoher Endgeschwindigkeit verbindet. Der Engländer greift dabei häufig auf Körpertäuschungen zurück. Er bringt eine gute Dynamik an der Kugel mit, auch seine enge Ballführung kommt ihm zugute. So kam es nicht nur einmal vor, dass er die Gegenspieler in Dribblings stehen ließ oder mit dem Ball am Fuß im Mittelfeld an ihnen vorbeizog.

Zusammen mit den Stürmern Julian Rijkhoff und Bradley Fink sowie Linksverteidiger Tom Rothe gehörte Bynoe-Gittens im Herbst zu den auffälligsten U19-Spielern, obwohl er noch längst nicht wieder bei 100 Prozent ist. "Wir passen auf ihn auf und bauen ihn behutsam auf", sagte Tullberg. So wie bei fast jedem Jugendspieler steht auch für Bynoe-Gittens auf dem Plan, körperlich noch zuzulegen und eine höhere Konstanz in seine physische Stabilität zu bekommen.

Das regelmäßige Training bei den Profis könnte künftig dazu einen Teil beitragen. Bynoe-Gittens' Haupteinsatzgebiet wird aber die U19 bleiben. Doch wer weiß, im Fußball kann es schließlich schnell gehen: Der Youngster verkörpert einen Typus Spieler, der im Team von Marco Rose gerade nach dem Sancho-Abgang tendenziell eher fehlt. Weder Donyell Malen, noch Thorgan Hazard, Giovanni Reyna oder gar Julian Brandt sind dribbelstarke Flügelspieler in engen Räumen.

Bynoe-Gittens, der für England bislang in der U15 und U16 zum Einsatz kam, ist also nicht nur für Tullbergs Truppe interessant. Bleibt aus Sicht des BVB zu hoffen, dass er nun über einen längeren Zeitraum gesund bleibt.

BVB-Talent Jamie Bynoe-Gittens: Steckbrief und Leistungsdaten