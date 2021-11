Das letzte Spiel des 13. Spieltags ist nochmal ein Knaller: Am späten Nachmittag empfängt RB Leipzig das Team von Bayer Leverkusen. Hier könnt Ihr die gesamte Partie im Liveticker verfolgen.

Das Topspiel des Tages ist für beide Mannschaften von großer Bedeutung. Richtet man seinen Blick auf die Vergangenheit, dann hat RB wohl einen kleinen Vorteil: Seit April 2018 hat man gegen die Werkself nun nicht mehr verloren. Seitdem gab es zwei Siege für die Bullen und drei Unentschieden. Ein gutes Omen für die Sachsen?

RB Leipzig vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für beide Teams ist die Begegnung von großer Bedeutung: Leverkusen kann dank der Freiburger Niederlage in Bochum an den Breisgauern vorbeiziehen und somit Platz drei einnehmen. Leipzig auf der anderen Seite hat die Chance, nach dem schlechten Saisonstart nun zum ersten Mal auf einen der internationalen Ränge vorzurücken.

Vor Beginn: Läuft alles nach Plan, dann wird Schiedsrichter Benjamin Cortus das Match um 17.30 Uhr anpfeifen. Austragungsort ist die Red Bull-Arena in Leipzig.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Topspiels am Sonntag RB Leipzig vs. Bayer 04 Leverkusen.

RB Leipzig vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellung

RB Leipzig: Martinez - Mukiele, Klostermann, Gvardiol, Angelino - T. Adams, Kampl - Szoboszlai, Nkunku, Forsberg - Silva

Bayer 04 Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapie - Bellarabi, Andrich, Demirbay, Diaby - Adli, Wirtz

RB Leipzig vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker - Übertragung im Livestream und TV

Wie alle bisherigen Sonntagsspiele der Bundesliga, ist auch wieder der Streamingdienst DAZN für die Übertragung des Spiels Leipzig gegen Leverkusen verantwortlich.

RB Leipzig vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker - Übertragung im Livestream

Die Livesport-Plattform startet seine Übertragung zum Topspiel um 16.30 Uhr, also zirka eine Stunde vor offiziellem Spielbeginn. Die Moderation der Vorberichte wird Lukas Schönmüller übernehmen, in die Aufgaben am Kommentatorenpult teilen sich Nico Seepe und Experte Benny Lauth rein. Hier könnt Ihr Euer Abo abschließen.

RB Leipzig vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker - Übertragung im TV

Wer auf eine Ausstrahlung im Fernsehen gehofft hatte, den müssen wir an dieser Stelle enttäuschen: Es wird keine Übertragung im TV geben.

RB Leipzig vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute im Liveticker - Die Bundesliga-Tabelle vor den Sonntagsspielen des 13. Spieltags