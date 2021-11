In einem der fünf 15.30 Uhr-Spiele empfängt heute der 1. FC Köln die Borussia aus Mönchengladbach. Die Begegnung begleiten wir hier im Liveticker.

Es wird mal wieder Zeit für das berühmt-berüchtigte Rhein-Derby. Zum mittlerweile bereits 104. Mal (wettbewerbsübergreifend) treffen die beiden nahe des längsten Flusses Deutschlands gelegenen Klubs aufeinander.

1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Während die Kölner als eine der Überraschungsmannschaften in dieser Saison gelten, - für viele waren sie vor Saisonstart ein sicherer Abstiegskandidat - so sind die Gladbacher erst im Laufe der Spielzeit so richtig ins Rollen gekommen. Seit mehr als einem Monat ist die Mannschaft von Adi Hütter nun bereits ungeschlagen.

Vor Beginn: Läuft alles nach Plan, dann wird die Partie heute um 15.30 Uhr von Robert Schröder angepfiffen. Schauplatz des Spektakels ist das Rhein-Energie-Stadion in Köln.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Rhein-Derbys 1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach.

1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Kilian, Czichos, Hector - Skhiri - Özcan, Kainz - Ljubicic - Modeste, Uth

Schwäbe - Schmitz, Kilian, Czichos, Hector - Skhiri - Özcan, Kainz - Ljubicic - Modeste, Uth Borussia M'Gladbach: Sommer - Ginter, Zakaria, Bensebaini - Herrmann, Koné, Neuhaus, Scally - Hofmann, Stindl - Plea

1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

So wie alle Samstagsspiele der Bundesliga in dieser Saison wird auch das rheinische Derby heute live und exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt.

1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker - Übertragung im TV

Um die Partie zusammen mit den vier gleichzeitig startenden Matches in der TV-Konferenz zu verfolgen, müsst Ihr auf den Kanal Sky Sport Bundesliga 1 zurückgreifen. Im einzelnen gibt's das Spiel entweder bei Sky Sport Bundesliga 2 oder Sky Sport Bundesliga UHD.

1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker - Übertragung im Livestream

Wenn Ihr den Bundesliga-Klassiker heute jedoch lieber im Livestream via Internet sehen möchtet, dann gibt es die folgenden zwei Optionen: Sky Go oder Sky Ticket.

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

1. FC Köln vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker - Die Bundesliga-Tabelle am 13. Spieltag vor den Samstagsspielen