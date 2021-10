Die TSG Hoffenheim und Hertha BSC eröffnen den 10. Spieltag der Bundesliga. Wer zeigt / überträgt die Begegnung heute live im TV und Livestream? Hier verraten wir es Euch.

Bundesliga, TSG Hoffenheim vs. Hertha BSC heute im Liveticker: Anstoßzeit, Ort

Weiter geht's in der Bundesliga: In der Bundesliga eröffnen die TSG Hoffenheim und Hertha BSC am heutigen Freitag, den 29. Oktober, den 10. Spieltag. Es handelt sich dabei sogar um ein Duell zwischen direkten Nachbarn in der aktuellen Tabelle. Die Berliner sind Zehnter, die Hoffenheimer rangieren auf Platz elf.

Ausgetragen wird das Aufeinandertreffen in der PreZero Arena, die sich in Sinsheim befindet. Los geht es wie immer am Freitag um 20.30 Uhr.

Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim vs. Hertha BSC heute live im TV und Livestream?

Zur laufenden Saison hat sich in Sachen Übertragung der Bundesliga einiges verändert. Sky und DAZN teilen sich die Rechte an der Ausstrahlung zwar nach wie vor gemeinsam, jedoch sind die Tage, an denen die Sender je im Einsatz sind, nun unterschiedlich. DAZN ist freitags und sonntags an der Reihe, samstags dafür Sky.

Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim vs. Hertha BSC heute live im TV?

Heißt: Eine Möglichkeit, Hoffenheim gegen Hertha heute im klassischen TV live zu sehen, gibt es nicht - nicht im Pay-TV und schon gar nicht im frei empfangbaren Fernsehen.

Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim vs. Hertha BSC heute im Livestream?

Zu sehen gibt es die 90 Minuten dementsprechend auf DAZN. Der Streamingdienst geht schon um 19.30 Uhr auf Sendung. Tobi Wahnschaffe führt als Moderator durch den Abend, Kommentator ist Uli Hebel. Als Experte fungiert Sebastian Kneißl.

Bei DAZN habt Ihr die Wahl zwischen einem Monatsabo und einem Jahresabo. Bei dem Monatsabo bezahlt Ihr 14,99 Euro pro Monat, es ist jederzeit kündbar. Solltet Ihr Euch für ein Jahresabo entscheiden, seid Ihr zwar auf einen Schlag 149,99 Euro los, allerdings könnt Ihr damit über das Jahr gerechnet auch 12,50 Euro sparen.

Geboten bekommt Ihr auf der Plattform neben der Bundesliga live auch die Champions League, die Primera Division, die Serie A, die Ligue 1 oder die Qualifikation zur Weltmeisterschaft. Darüber hinaus im Programm: US-Sport mit unter anderem der NBA und der NFL, Tennis, Boxen, Motorsport und Wintersport. Für jeden sollte etwas mit dabei sein.

Bundesliga: TSG Hoffenheim vs. Hertha BSC heute im Liveticker

Verfolgen könnt Ihr Hoffenheim gegen Hertha live auch bei SPOX - zwar nicht die Live-Bilder, dafür aber schriftlich per Liveticker. Dort wird Euch während der 90 Minuten auch so definitiv nichts entgehen.

Wer zeigt / überträgt TSG Hoffenheim vs. Hertha BSC heute live im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

TSG Hoffenheim: Baumann - Posch, Grillitsch, C. Richards - Akpoguma, Raum - Geiger, Samassekou - Kramaric - Bebou, Rutter

Baumann - Posch, Grillitsch, C. Richards - Akpoguma, Raum - Geiger, Samassekou - Kramaric - Bebou, Rutter Hertha BSC: Schwolow - Pekarik, Boyata, Stark, Plattenhardt - Ascacibar - M. Richter, Darida, S. Serdar, Mittelstädt - Piatek

Bundesliga: Tabelle