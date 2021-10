Der FC Bayern München empfängt in der Bundesliga die TSG Hoffenheim in der Allianz Arena. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Bundesliga, FC Bayern vs. TSG Hoffenheim: Ort, Anstoß

Setzt der FC Bayern München seinen exzellenten Lauf in Folge der 1:2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt fort? Nach dem 5:1 gegen Bayer Leverkusen und dem 4:0 in der Champions League gegen Benfica Lissabon trifft der deutsche Meister auf die TSG Hoffenheim.

Das Aufeinandertreffen findet im Rahmen des 9. Spieltags der Bundesliga statt, Schauplatz am heutigen Samstag, den 23. Oktober ist die Allianz Arena in München. Los geht es um 15.30 Uhr.

FC Bayern vs. TSG Hoffenheim: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Im Free-TV wird die Bundesliga bekanntermaßen nicht übertragen. Sky und DAZN teilen sich die Rechte an der Ausstrahlung der höchsten deutschen Spielklasse. Samstags wird sie dabei immer von Sky übertragen, freitags und sonntags bei DAZN.

Heißt: Bayern gegen Hoffenheim läuft bei Sky live und in voller Länge - genauer gesagt auf Sky Sport Bundesliga 2. Kommentator ist Kai Dittmann. Via Sky Go und Sky Ticket seht Ihr die Partie dann auch im Livestream.

FC Bayern vs. TSG Hoffenheim: Bundesliga heute im Liveticker

Wer die Begegnung zwischen Bayern und Hoffenheim nicht auf Sky wird verfolgen können, der kann einfach hier bei SPOX vorbeischauen. Wir stellen Euch einen Liveticker zur Verfügung, der Euch während der 90 Minuten über alles Wichtige, was sich in der Allianz Arena tut, informiert.

FC Bayern vs. TSG Hoffenheim: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

FC Bayern vs. TSG Hoffenheim: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Süle, Upamecano, Hernandez - Kimmich, Sabitzer - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski

Neuer - Pavard, Süle, Upamecano, Hernandez - Kimmich, Sabitzer - Gnabry, Müller, Sane - Lewandowski TSG Hoffenheim: Baumann - Posch, Grillitsch, C. Richards - Akpoguma, Raum - Geiger, Samassekou - Baumgartner - Kramaric, Bebou

Bundesliga: Tabelle vor dem 9. Spieltag

Bayern München ist nach acht Spieltagen Spitzenreiter der Bundesliga, geht dementsprechend auch als Favorit in das Duell mit Hoffenheim. Die Kraichgauer befinden sich als Neunter im Mittelfeld der Tabelle. Die Differenz zwischen beiden Mannschaften beträgt acht Zähler.