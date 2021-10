FC Bayern München: Ex-FCB-Star Ze Roberto empfiehlt Transfer von Marseilles Gerson

Ex-Bayern-Star Ze Roberto hat dem deutschen Rekordmeister die Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers Gerson (24) von Olympique Marseile ans Herz gelegt.

"Wer wirklich gut dorthin passen würde, ist Gerson. Er ist ein moderner Spieler, ich mag seinen Fußball sehr", sagte der 47-jährige Brasilianer im Gespräch mit O Fluminese über seinen Landsmann.

Gerson wechselte erst im Sommer für 25 Millionen Euro von Flamengo Rio de Janeiro nach Frankreich, wo er einen Vertrag bis 2026 unterschrieb.

Für Marseille stand Gerson in der laufenden Saison bislang zwölf Mal auf dem Platz (ein Tor, zwei Assists). Im September debütierte der Linksfuß für die Selecao, für die er seither drei Länderspiele bestritt.

Gerson stammt aus der Jugend von Fluminese. 2016 wechselte er für knapp 18 Millionen Euro zur AS Roma, ehe er zwei Jahre später zunächst an Florenz verliehen und 2019 an Flamengo verkauft wurde.