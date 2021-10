Der VfB Stuttgart ist am 10. Bundesligaspieltag zu Gast beim FC Augsburg. Bei SPOX könnt Ihr das gesamte Spielgeschehen im Liveticker verfolgen.

Nachdem sowohl die Augsburger als auch die Stuttgarter in dieser Woche aus dem DFB-Pokal geflogen sind, wird heute von beiden Mannschaften die Wiedergutmachung anvisiert. In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

FC Augsburg vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Saison der Stuttgarter verläuft aktuell nicht nach Plan. In der Liga sind die Schwaben bloß 13., zudem musste man sich am vergangenen Mittwoch nach der 0:2-Pleite gegen den 1. FC Köln bereits in der 2. Runde des DFB-Pokals verabschieden. Auch die Augsburger könnten heute drei Punkte gut gebrauchen. Mit nur sechs Punkten ist der FCA nur auf dem Relegationsplatz. Im Pokal ist man ebenfalls bereits in der 2. Runde ausgeschieden. Gegen den VfL Bochum unterlag man erst im Elfmeterschießen.

Vor Beginn: Der Anstoß in der WWK-Arena in Augsburg erfolgt um 15.30 Uhr.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Bundesliga am 10. Spieltag. Der FC Augsburg trifft auf den VfB Stuttgart.

FC Augsburg vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute im TV und Livestream

Augsburg gegen Stuttgart wird heute - wie alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga - von DAZN im Livestream übertragen. Beim Streamingdienst meldet sich Moderator Sebastian Benesch um 15 Uhr bei Euch, ehe dann das Duo bestehend aus Kommentator Uli Hebel und Experte Ralph Gunesch die Übertragung kurz vor Anpfiff übernimmt.

Für das Spiel braucht Ihr ein DAZN-Abonnement. Dieses kostet 14,99 Euro je Monat, der Preis für die Jahresvariante beträgt 149,99 Euro.

FC Augsburg vs. VfB Stuttgart, Bundesliga: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Oxford, Gouweleeuw, Pedersen - Caligiuri, Gruezo - Hahn, Maier, Vargas - Zeqiri

Gikiewicz - Gumny, Oxford, Gouweleeuw, Pedersen - Caligiuri, Gruezo - Hahn, Maier, Vargas - Zeqiri VfB Stuttgart: Bredlow - Mavropanos, Anton, Kempf - W. Endo, Sosa - Nartey, Mangala - Coulibaly, Führich - Klimowicz

Bundesliga: Die Tabelle am 10. Spieltag