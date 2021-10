Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Livestream

Im Topspiel des 10. Spieltags der Fußball-Bundesliga trifft am heutigen Abend Eintracht Frankfurt auf RB Leipzig. Alle Informationen zur Übertragung und wo Ihr das komplette Spiel live im TV, Livestream oder im Liveticker erleben könnt, erklären wir Euch in diesem Artikel.

Nach dem unter der Woche die 2. Runde im DFB-Pokal anstand, geht der Bundesliga-Alltag an diesem Wochenende weiter. Am heutigen Samstag, den 30. Oktober, duellieren sich Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. Gespielt wird im Deutsche Bank Park Stadion in Frankfurt. Anstoß ist um 18.30 Uhr.

Die Frankfurter konnten die Zeit unter der Woche zur Regeneration nutzten. In der 1. Pokalrunde ist die Eintracht nämlich gegen den Außenseiter Waldhof Mannheim mit 0:2 ausgeschieden. Ein möglicherweise schlechtes Omen für die aktuelle Bundesliga-Saison, denn dort läuft es nicht viel besser.

Nur auf Platz 15. befindet sich Eintracht Frankfurt in der Tabelle. Zuletzt gab es eine ernüchternde 0:2 Niederlage gegen den VfL Bochum. Punkte müssen dringend her, da die Abstiegszone nur zwei Punkte entfernt liegt. Das würde auch Druck von Oliver Glasner nehmen, der die Eintracht erst zu Beginn dieser Saison übernommen hat.

Das ist gegen den heutigen Gegner aus Leipzig aber sicherlich keine einfache Aufgabe. Im Gegensatz zu Frankfurt musste RB Leipzig am Dienstag im Pokal ran. Dort gab es ein schmuckloses 1:0 gegen den krassen Außenseiter SV Babelsberg 03. Eine Leistungssteigerung muss am Samstag her, wenn die Mannschaft von Jesse Marsch Punkte mit nach Hause nehmen möchte. Diese könnte RB gut gebrachen, denn der Abstand zur Spitze ist schon recht groß. Mit Platz sechs befindet ich RB Leipzig aktuell auf einem Europapokalplatz, doch die Ansprüche in Leipzig dürften höher sein.

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Traditionell wird das Topspiel am Samstagabend vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Das ist auch beim heutigen Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig der Fall. Die gesamte Begegnung könnt Ihr heute Abend auf Sky Sport Bundesliga 1 sehen. Die Übertragung beginnt heute schon um 17.30 Uhr. Das Spiel kommentiert Wolff Fuss.

Die komplette Partie kann auch bequem im Livestream gesehen werden, beispielweise mit Eurem Tablet oder Smartphone. Dafür bietet Sky zum einen mit Sky Go eine eigene App an, mit der Ihr das gesamte Programm von Sky streamen könnt. Alternativ könnt Ihr bei Sky auch das Sky Ticket buchen, welches es Euch ebenfalls ermöglicht, das heutige Spiel live und vollumfänglich zu verfolgen. Für beide Optionen müsst Ihr bei Sky ein kostenpflichtiges Abonnement besitzen.

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Livestream - Die wichtigsten Infos im Überblick

Spieltag: 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga

10. Spieltag der Fußball-Bundesliga Begegnung: Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig Datum und Uhrzeit: 30. Oktober, 18.30 Uhr.

30. Oktober, 18.30 Uhr. Spielort: Deutsche Bank Park Stadion, Frankfurt

Deutsche Bank Park Stadion, Frankfurt Übertragung im TV: Sky Sport Bundesliga 1

Übertragung im Livestream: Sky Go, Sky Ticket

Liveticker: SPOX

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

Alle diejenigen, die kein Sky-Abo besitzen, sind bei SPOX bestens aufgehoben. SPOX verfolgt für Euch die gesamte Partie detailliert im Liveticker und so verpasst Ihr keine wichtige Szene des Spiels. Zum Liveticker von SPOX geht es hier lang.

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig, Bundesliga: - Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, Hinteregger - Sow, Jakic - Durm, Kostic - Kamada - Borre, Lammers

RB Leipzig: Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Mukiele, T. Adams, A. Haidara, Angelino - Nkunku, Forsberg - Silva

