Der BVB duelliert sich am 10. Spieltag der Bundesliga mit dem 1. FC Köln. Hier könnt Ihr die komplette Begegnung im Liveticker verfolgen.

Der 1. FC Köln ist am heutigen Samstagnachmittag zu Gast beim BVB. Beide Teams konnten unter der Woche im Pokal eine Runde weiterkommen. Wer von den beiden Mannschaften heute in der Liga nachlegen kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

BVB vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der BVB steht in der Liga aktuell mit nur einem Punkt Rückstand auf die Bayern auf Platz zwei. Sorgen macht jedoch das Fehlen von Erling Haaland. Ohne ihn muss der BVB heute versuchen, auf Platz eins in der Tabelle zu springen. Gegen den 1. FC Köln wird das aber alles andere als eine leichte Aufgabe. Der FC steht aktuell auf einem guten achten Platz in der Liga. Und das Selbstbewusstsein nach dem 2:0 Sieg im Pokal gegen den VfB Stuttgart dürfte noch höher sein.

Vor Beginn: Die heutige Begegnung wird um 15.30 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels zwischen dem BVB und dem 1. FC Köln.

BVB vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, M. Wolf - Bellingham, Witsel - Brandt, Reus, T. Hazard - Malen

1. FC Köln: T. Horn - Schmitz, Kilian, Czichos, Hector - Ljubicic - Özcan, Kainz - Uth - Modeste, Andersson

BVB vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute Live im TV und Livestream

Die Partie zwischen dem BVB und dem 1. FC Köln wird heute exklusiv auf Sky zu sehen sein. Auf Sky Sport Bundesliga 3 könnt Ihr die Partie live und in voller Länge genießen. Die Begegnung kommentiert Oliver Seidler.

Alternativ könnt Ihr die Begegnung auch auf Sky Sport Bundesliga 1 sehen. Dort läuft die Partie mit den anderen Spielen am Samstagnachmittag in der Konferenz.

Sky bietet auch mehrere Möglichkeiten das Spiel im Livestream zu sehen. Zum einen könnt Ihr da auf die Sky-Go-App zurückgreifen, oder das Sky Ticket buchen. Als Kunden von Magenta Sport könnt Ihr ebenfalls die Partie im Livestream sehen. Dieser Stream übernimmt den Livestream von Sky.

