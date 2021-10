BVB-Erkenntnisse zum 2:0 gegen den 1. FC Köln: Er ist für Rose "am ehesten" der Haaland-Ersatz

Der BVB emanzipiert sich in kleinen, aber wichtigen Schritten von Sturmphänomen Erling Haaland. Beim oft kritisierten Mittelfeldlenker Brandt wächst die Hoffnung auf den Durchbruch. Und es reift die Erkenntnis: Borussia Dortmund kann auch schmutzige Arbeitssiege einfahren. Drei Dinge, die beim 2:0 über den überraschend spielstarken 1. FC Köln auffielen.

Es ist schon länger ein Running-Gag rund um den BVB - nun sind sogar die klubeigenen Sozialen Medien drauf eingestiegen. Vor der Partie gegen Köln verkündete Borussia die eigene Startelf via Twitter ganz in Trainer-Diktion - mit niedlichen Spitznamen: Greg, Jule, Toto...

Die noch lustigere Teletubbies-Variante mit Endungs-i reichte Marco Rose in der PK nach Spielschluss nach: "Wenn ihr was zu Tiggi wissen wollt, müsst ihr eigentlich Baumi fragen." Alles klar?

Baumi ist natürlich Steffen Baumgart, Coach des 1. FC Köln, der mit seinem Team einen ziemlich frechen Auftritt im früheren Westfalenstadion hingelegt hatte. Durch das 0:2 beim Tabellenzweiten wurden die Rheinländer jedenfalls deutlich unter Wert geschlagen.

Und Tiggi - klar, das ist Steffen Tigges, Sturm-Aushilfe aus der zweiten Mannschaft des BVB, bislang eher mäßig erfolgreich bei den Profis unterwegs in zuvor acht Ligaeinsätzen.

BVB: Beinahe wäre Tigges beim 1. FC Köln gelandet

Über Tigges' Bundesligatauglichkeit gab es stets Zweifel, seit er vergangene Saison im DFB-Pokal gegen Braunschweig erstmals in die Startelf rückte. Baumi, sorry, Baumgart gehört offenbar nicht zu jenen Zweiflern, denn er hätte den 23 Jahre alten Angreifer vor der Saison gerne zum FC geholt, scheiterte aber an Roses Veto, wie er auf der Pressekonferenz offenbarte.

Durch das Spiel durften sich beide Trainer in ihrer positiven Meinung bestätigt fühlen, denn Tigges machte mit seinem ersten Bundesliga-Treffer den Deckel auf eine lange Zeit völlig offene Partie.

"Er ist noch am ehesten in der Lage, Erling Haaland zu ersetzen", lobte Rose den Tordebütanten, zielte dabei aber eher auf die körperlichen Voraussetzungen ab. An die Knipserqualitäten des Phänomens aus Norwegen kommt keiner ran. Diesen Rucksack will der BVB auch niemandem aufsetzen.

Es geht allein darum, sich wieder ein wenig vom Torgaranten zu emanzipieren, so wie im erfolgreichen Schlussspurt der Vorsaison: Da verteilten sich 23 der letzten 31 Tore auf neun andere Schultern. Zu Beginn dieser Spielzeit war die One-Man-Show Haaland mit Macht zurück.

Frühestens im Dezember dürfte Haaland seine Hüftbeuger-Probleme auskuriert haben und erneut auf Torejagd gehen. Bis dahin muss die Borussia improvisieren, aufgrund der hohen Belastungen auch weiter immer mal wieder mit dem Drittligaangreifer Tigges. Daher ist es eminent wichtig, dass der Stürmer mit einem perfekten Joker-Moment nun Selbstvertrauen gesammelt hat.

BVB-Bilanz in der Bundesliga ohne Erling Haaland

Gegner Ergebnis SC Paderborn 6:1 Hertha BSC 1:0 Arminia Bielefeld 2:0 Eintracht Frankfurt 1:1 VfB Stuttgart 1:5 Werder Bremen 2:1 Union Berlin 1:2 RB Leipzig 3:2 Borussia Mönchengladbach 0:1 FC Augsburg 2:1 Arminia Bielefeld 3:1 1. FC Köln 2:0

BVB: Sancho-Vakuum noch nicht gefüllt

Zumal Ersatzmann Nummer eins noch nicht auf hundert Prozent ist. Toto, sorry, Thorgan Hazard war lange verletzt raus und hat noch nicht die Luft für 90 Minuten. Schon am Dienstag im Pokal reichte es nur zu einem Kurzeinsatz, aber zum spielentscheidenden Doppelpack.

Gegen Köln traf der Belgier mit einem feinen Kopfball ebenfalls, musste aber nach gut einer Stunde ausgepowert vom Feld. "Ich bin mausetot", habe Hazard bereits nach seinem zweiten Sprint gesagt und auf den frühen Wechseln gedrängt.

Hazard strahlt eine gesunde Portion Torgefahr aus. An Haaland kommt aber auch er nicht heran, nicht mal ansatzweise. Der Belgier ist aber ein komplett anderer Spieler. Trickreicher, wendiger, mit dem besseren Auge für Mitspieler. Er kann auch auf die Flügel ausweichen und als Vorbereiter glänzen.

Wichtig für den BVB, denn auch hier hat das Team Defizite. Das Sancho-Vakuum ist lange nicht gefüllt. Und Donni, sorry, Donyell Malen ist noch ein ordentliches Stück davon entfernt, mit seiner kunstvoll-verspielten Art des Fußballs die Offensive nachhaltig zu bereichern, geschweige denn zu prägen. Malen wurde gegen Köln wieder nur eingewechselt, weil er "Flitze" hatte, wie Rose anmerkte und auf die Magen-Darm-Probleme des 22-Jährigen hinwies.

BVB-Noten: Einstiges Sorgenkind glänzt mit ungeahnten Qualitäten © getty 1/16 Borussia Dortmund hat gegen den 1. FC Köln mit 2:0 gewonnen, weil die Haaland-Vertreter mit Effizienz glänzten. Die Noten und Einzelkritiken der BVB-Spieler. © getty 2/16 GREGOR KOBEL: Wichtig für Dortmund, dass der Keeper mitspielt und auch immer wieder weit aus dem Kasten kommt. Gegen Dudas Traumlupfer wäre das aber fast in die Hose gegangen. Bei Modestes Kracher (62.) mit beiden Fäusten zur Stelle. Note: 3,5. © getty 3/16 MANUEL AKANJI: Der Schweizer anfangs mit einigen Problemen bei den Überfällen des FC. Insgesamt aber souverän. Seine weite Flanke öffnete das Spielfeld für das 1:0. Bei Modestes Kopfball nicht nah genug dran (50.), dafür kurz drauf zur Stelle. Note: 3. © getty 4/16 MARIN PONGRACIC: Die Schwachstelle in der Dreierkette. Hatte mehrfach große Probleme in der Abstimmung mit Wolf auf der linken Seite. Im Glück, dass Uths Tor wegen Handspiel nicht zählte. Mit dem Fehlpass vor Dudas 40-Meter-Punt. Note: 5. © getty 5/16 MATS HUMMELS: Hatte einige Mühe mit Modeste und Uth. Konnte mit gutem Stellungsspiel aber Vieles ausgleichen, auch sein Tempodefizit. Mit den meisten Pässen (46) und Ballgewinnen (11) für den BVB. Note: 3. © getty 6/16 THOMAS MEUNIER: Hielt seine rechte Seite gegen freche Kölner dicht. Schaltete sich immer wieder gefährlich in die Offensive ein. Konzentrierte sich später auf die Defensive. Note: 3. © getty 7/16 JUDE BELLINGHAM: Der Mittelfeldmotor hatte zunächst Schwierigkeiten mit dem cleveren Umschaltspiel der Kölner. Fand immer besser ins Spiel. Kurz vor der Pause mit der Maßflanke zur BVB-Führung. Note: 3. © getty 8/16 AXEL WITSEL: Nicht immer auf der Höhe bei Kölns schnellen Angriffen. Konnte dem Dortmunder Spiel anfangs nicht die nötige Struktur geben. Fing sich aber im Laufe der Partie. Note: 3,5. © getty 9/16 MARIUS WOLF: Defensiv deutlich zu nachlässig, ließ zu viele Räume offen. Dafür mit Esprit und zahlreichen Ballaktionen. Viele Angriffe liefen über seine linke Seite. Super Sprint inklusive toller Vorlage, die Reus hätte veredeln müssen. Note: 3. © getty 10/16 JULIAN BRANDT: Gleich zu Beginn Ausgangspunkt einer super Kombi über Hazard und Reus (9.). Leitete durch einen gewonnenen Kopfball (!) die Führung ein und legte den zweiten Treffer auf. Zweites gutes Spiel in Serie des einstigen Sorgenkinds. Note: 2. © getty 11/16 THORGAN HAZARD: Klasse Pass auf Meunier (4.) und auch sonst mit vielen Ideen. Oft etwas übereifrig und ungenau. Total präzise dagegen sein Kopfball zum 1:0 (40.). Musste nach gut einer Stunde vom Feld - mehr ist wohl noch nicht drin. Note: 2,5. © getty 12/16 MARCO REUS: Unglückliche erste Hälfte des Kapitäns, der zwei Tore hätte machen müssen. Die Großchance nach Wolfs super Vorarbeit vergab Reus sogar ziemlich fahrlässig frei vor Horn (25.). Auch im zweiten Durchgang ohne Durchschlagskraft. Note: 4. © getty 13/16 STEFFEN TIGGES (ab 58.): Fünf Minuten auf dem Platz - gleich das Kopfballtor zum 2:0. Der perfekte Joker. Es war Tigges’ erstet Bundesliga-Treffer überhaupt. Das gab deutlich Selbstvertrauen. Note: 2,5. © getty 14/16 DONYELL MALEN (ab 58.): Löste Hazard ab, fädelte sich aber nicht in der Sturmspitze, sondern auf der linken Seite ein. Viel Einsatz, viel Dampf. Versuchte es vorm Tor gleich zwei Mal artistisch: per Lupfer und per Hacke - jedoch ohne Erfolg. Note: 3,5. © getty 15/16 FELIX PASSLACK (ab 69.): In den letzten zwanzig Minuten für den ausgepowerten Wolf auf dem Feld. Brachte sich einige Male offensiv ein, musste aber vor allem viel einstecken von seinen ruppigen Gegenspielern. Note: 3,5. © getty 16/16 ANSGAR KNAUFF (ab 86.): Kurz-Einsatz - vor allem, um Brandt bei der Auswechslung den verdienten Applaus der schwarz-gelben Fangemeinde zu bescheren. Ohne Einfluss aufs Spiel. Keine Benotung.

BVB-Sorgenkind a.D: Brandt zeigt ungeahnte Qualitäten

Einen kleinen Schritt näher dran ist Jule, sorry, Julian Brandt. Der begabte Mittelfeldlenker hat nun schon mehrere hoffnungsvolle Saisonspiele auf dem Konto: Gegen Augsburg war er Matchwinner, im Pokal gegen Ingolstadt mit zwei Assists für Doppelpacker Hazard eigentlich auch. Beim Sieg über Köln bestätigte Brandt diese und andere Aufwärtstrends. Endlich mal gelangen Dortmunds Nummer 19 gefährliche Ecken, eine führte zum entscheidenden 2:0.

Aber vor allem in kämpferischer Hinsicht hat der 25-Jährige einen Entwicklungssprung gemacht. Es war bezeichnend, dass der oft für sein pomadiges und vermeintlich körperloses Spiel Gescholtene mit einem gewonnenen Kopfballduell gegen gleich zwei Kölner die BVB-Führung einleitete. Trotz permanenter Rückendeckung hat Trainer Rose das schwache Zweikampfverhalten stets offen angesprochen - und nun beim früheren Sorgenkind offensichtlich erste Erfolge erzielt.

Um Brandts Leistung gerecht zu werden, gehören aber auch die negativen Punkte dazu. Zwar hat er gegen Köln die meisten Zweikämpfe aller BVB-Spieler geführt, von den 15 aber auch nur sechs gewonnen. Einmal tanzte er unter tosendem Applaus der 67.000 Zuschauer gleich zwei FC-Akteure - nur, um danach an einem simplen Kurzpass zu scheitern. Satte 23 Ballverluste standen schließlich für ihn zu Buche. Es bleibt also weiter viel Luft nach oben. Doch die Richtung stimmt bei Brandt.

Das gilt auch insgesamt für den BVB, obwohl der Sieg über die mutigen Rheinländer alles andere als glänzend war. Das geht mit Roses realistischer Einschätzung der Aufgabe los: "Uns war klar, gegen Köln ist nicht zwingend Tiki-Taka möglich." Der BVB-Trainer hat völlig Recht: Mit einem FC in dieser Form werden wohl noch etliche andere Teams große Schwierigkeiten bekommen.

Borussia Dortmund gewinnt oft verschmähte Statistiken

Dortmund hat in der aktuellen Lage, mit der ultralangen Verletztenliste und angesichts der hohen Belastungen in drei Wettbewerben noch das Beste rausgeholt. "In allem, was mit dem Ball zu tun hatte, war der FC besser", gestand Rose ein.

Sein Team lag aber in anderen elementaren Bereichen vorne, fast etwas überraschend: "Wir haben heute auch einige wichtige Statistiken gewonnen: Zweikämpfe, Laufleistung, Sprints. Kompliment an die Mannschaft, in dieser Phase Punkte zu holen." Das Team beißt sich durch und es gelingen nun auch die sogenanten dreckige Siege.

Bezeichnend, dass die traditionell wacklige BVB-Abwehr ausgerechnet gegen gefährliche Kölner die erste weiße Bundesliga-Weste eroberte - nach zuvor gut verteilten 15 Gegentoren. Da gehörte sicher eine üppige Portion Glück dazu, aber auch der Wille zum Widerstand. Das ist eine Qualität, die sich die Dortmunder erarbeitet haben. Viele der jüngsten unspektakulären Spiele wären in der Hinrunde der Vorsaison wohl noch gekippt.

Ganz nebenbei hat Rosi, sorry Marco Rose, mit sechs Heimsiegen zum Auftakt einen Klub-Rekord geknackt. Das hatte bislang noch kein Trainer in seinem Debütjahr beim BVB geschafft, nicht mal Jürgen Klopp. Insgesamt steht die Borussia mit 24 Punkten aus zehn Spielen mehr als ordentlich da.