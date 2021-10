Borussia Mönchengladbach vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des 10. Spieltags empfängt Borussia Mönchengladbach den VfL Bochum. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Borussia Mönchengladbach spielt zwar bislang eine enttäuschende Bundesligasaison, nach dem historischen 5:0-Sieg im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München kann das Selbstvertrauen der Fohlen jedoch aktuell kaum größer sein.

Aufsteiger VfL Bochum ist jedoch nicht weit von den Gladbachern entfernt. Die beiden Mannschaften trennt lediglich ein Punkt.

Borussia Mönchengladbach vs. VfL Bochum, Bundesliga: Wann und wo?

Das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Bochum schließt am heutigen Sonntag, den 31. Oktober, den 10. Bundesligaspieltag ab. Gespielt wird um 17.30 Uhr. Der Borussia-Park, die Heimstätte der Gladbacher, dient dabei als Spielstätte.

© getty Borussia Mönchengladbach deklassierte am Mittwoch in der 2. DFB-Pokalrunde den FC Bayern mit 5:0.

Borussia Mönchengladbach vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer das Duell der beiden nordrhein-westfälischen Mannschaften heute live und in voller Länge schauen möchte, kann dies nur mit DAZN tun. Der Streamingdienst zeigt in dieser Saison alle Freitags- und Sonntagsspiele der höchsten deutschen Spielklasse, deshalb auch Gladbach vs. Bochum, im Livestream.

Vorberichte gibt es bereits ab 16.30 Uhr zu sehen. Alex Schlüter moderiert die Partie. Das Duo bestehend aus Kommentator Michael Born und Experte Benny Lauth übernimmt dann kurz vor Anpfiff und begleitet Euch durch die 90 Minuten.

Zusätzlich zu den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga seht Ihr auch Spiele der Ligue 1, Serie A, Primera Division und den Großteil der Champions League bei DAZN.

Doch auch zahlreiche andere Sportarten könnt Ihr mit einem DAZN-Abonnement verfolgen. Darunter die US-Sportarten (NBA, NFL, MLB), Tennis, Handball, Darts, Motorsport, Radsport, UFC, Boxen, Wrestling, Rugby und noch mehr.

Für 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr könnt Ihr DAZN abonnieren. Das Abo ist außerdem monatlich kündbar.

Borussia Mönchengladbach vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Alle, die kein DAZN-Abo haben, können heute trotzdem live mit dabei sein. SPOX bietet die Begegnung nämlich im Liveticker an. Damit bleibt Ihr stets auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker: Borussia Mönchengladbach vs. VfL Bochum.

Borussia Mönchengladbach vs. VfL Bochum, Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Ginter, Elvedi, Bensebaini - Scally, Zakaria, Koné, Netz - Hofmann, Stindl - Embolo

Sommer - Ginter, Elvedi, Bensebaini - Scally, Zakaria, Koné, Netz - Hofmann, Stindl - Embolo VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Masovic, Lampropoulos, Danilo Soares - Losilla - Löwen, Rexhbecaj - Asano, Holtmann - Polter

