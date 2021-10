Für Borussia Dortmund geht es am 9. Spieltag der Bundesliga auswärts gegen Arminia Bielefeld zur Sache. SPOX klärt auf: So könnt Ihr Bielefeld gegen BVB heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Bundesliga, Arminia Bielefeld vs. BVB: Anstoß, Termin, Ort

0:4 in der Champions League gegen Ajax Amsterdam: Borussia Dortmund hat unter der Woche international ein blaues Auge verpasst bekommen. Ob der BVB es in der Bundesliga zustande bringt, sich nun zu rehabilitieren?

Die Dortmunder sind am 9. Spieltag zu Gast bei Underdog Arminia Bielefeld, die Rollen sind klar verteilt. Anstoß am heutigen Samstag, den 23. Oktober ist um 15.30 Uhr. Gespielt wird in der Bielefelder SchücoArena.

Arminia Bielefeld vs. BVB: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wie lässt sich Bielefeld gegen Dortmund verfolgen, wenn man nicht vor Ort im Stadion ist? Eine Übertragung im Free-TV gibt es schon mal nicht. Dafür zeigt Euch Sky das Aufeinandertreffen exklusiv.

Auf Sky Sport Bundesliga 3 geht es um 15.25 Uhr los, Kommentator ist Klaus Veltman. Ihr wollt die Partie nicht am TV-Gerät, sondern im Livestream verfolgen? Kein Problem: Dafür stehen Euch die Plattformen Sky Go und Sky Ticket zur Verfügung.

Arminia Bielefeld vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker

Andernfalls seid Ihr herzlich dazu eingeladen, auch während des Spiels hier vorbeizuschauen. SPOX bietet Euch nämlich einen Liveticker an, zu dem Euch auch zu Bielefeld gegen Dortmund nichts Wichtiges entgeht. Keine Tore, keine Wechsel, keine Karten, keine möglichen Aufreger.

Arminia Bielefeld vs. BVB: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Arminia Bielefeld vs. BVB: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Beim BVB fällt Erling Haaland aus. Trainer Marco Rose gab auf der Pressekonferenz bekannt, dass der Torjäger länger fehlen wird.

Arminia Bielefeld: Ortega Moreno - Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen - Prietl, Fernandes - Wimmer, Schöpf, Hack - Klos

Ortega Moreno - Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen - Prietl, Fernandes - Wimmer, Schöpf, Hack - Klos Borussia Dortmund: Kobel - Meunier, Akanji, Pongracic, Schulz - Can - Bellingham, Brandt - Reus, Hazard - Malen

© getty Erling Haaland fällt mehrere Wochen aus.

Bundesliga: Tabelle vor dem 9. Spieltag

Blickt man auf die Tabelle, bevor der 9. Spieltag in Gange gekommen ist, dann lässt sich feststellen: Mit Bielefeld und Dortmund treffen der Zweite von hinten und der Zweite von vorne aufeinander. 17. gegen Zweiter. 13 Punkte trennen beide Teams.

Wer als Favorit in die 90 Minuten geht - diese Frage stellt sich nicht. Aber vielleicht gelingt den Arminen gegen den angeschlagenen BVB ja eine Überraschung.