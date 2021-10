1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga trifft der 1. FC Köln am heutigen Sonntag auf Bayer Leverkusen. Wir erklären Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Begegnung live im TV, im Livestream oder im Liveticker verfolgen könnt.

Derby-Zeit im Rheinland! Am heutigen Sonntag, den 24. Oktober um 15.30 Uhr, messen sich mit dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen zwei Teams aus Nordrhein-Westfalen. Gerade einmal 12 Kilometer sind die beiden Städte voneinander entfernt. Damit ist eine Rivalität vorprogrammiert. Austragungsort am heutigen Tag ist das Rhein-Energie-Stadion in Köln.

Beide Mannschaften sind gut in diese Bundesliga-Saison gestartet, doch der letzte Spieltag war für beide ein Debakel. Jeweils fünf Gegentore mussten beide Teams hinnehmen. Der 1. FC Köln kam dabei mit 0:5 gegen die TSG Hoffenheim unter die Räder. Allein vier Tore davon kassierte der FC in der zweiten Halbzeit.

Damit bleibt Hoffenheim der Angstgegner für Köln, denn im siebten Aufeinandertreffen in Folge verloren die Kölner gegen die TSG. Mit Platz sieben in der Tabelle steht der FC jedoch sehr ordentlich da und Trainer Steffen Baumgart erfüllt die Erwartungen in Köln. Ein Sieg heute und der 1. FC Köln könnte wieder an die Europa-League-Plätze heranrücken.

Ähnlich schlecht lief es letzte Woche für Bayer Leverkusen. Ein 1:5 gab es am letzten Sonntag gegen den FC Bayern. Dabei wurden die Leverkusen zeitweise fast vorgeführt. Ein kleine Reaktion darauf gab es unter der Woche gegen Betis Sevilla in der Europa-League: 1:1-Unentschieden trennten sich die Teams dort. Trotz der heftigen Niederlage gegen den FC Bayern befindet sich Bayer Leverkusen immer noch auf einem hervorragenden dritten Platz in der Tabelle.

Die heutige Partie zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen wird live im TV und im Livestream auf DAZN übertragen. Seit dieser Saison hält der Streamingdienst nämlich sowohl exklusiv die Rechte an den Sonntagsspielen der Bundesliga, als auch die der Freitagsspiele. Die Vorberichte zum Spiel beginnen heute um 14.30 Uhr. Moderatorin des Ganzen ist Laura Wontorra. Uli Hebel und DAZN-Experte Ralph Gunesch kommentieren das Spiel.

Mit der kostenlosen DAZN-App könnt Ihr das Spiel ebenfalls live und in voller Länge verfolgen. Die App ermöglicht es Euch das Spiel bequem auf Eurem Tablet oder Smartphone zu streamen. Die DAZN-App ermöglicht es Euch ebenfalls das gesamte Programm von DAZN zu sehen.

Um das gesamte Programm von DAZN sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Das kostet monatlich 14,99 Euro oder jährlich 149,99 Euro. Mit dem Jahres-Abo spart Ihr 29,98 Euro. Neben der Bundesliga bietet DAZN ein weitrechendes Sportangebot. Dazu zählt die Champions League, die Serie A, die Primera Division, die Ligue 1, die großen US-Sportarten (NFL, NBA, MLB), Boxen, Handball und noch vieles mehr.

Begegnung: 1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen

1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen Datum: 24. Oktober

24. Oktober Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Rhein-Energie-Stadion, Köln

Rhein-Energie-Stadion, Köln Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

Für alle diejenigen, die das Spiel nicht live sehen können, bietet SPOX einen umfangreichen Liveticker an, mit dem Ihr keine Sekunde der Action verpasst. Zum Liveticker von SPOX geht es hier lang.

1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen: Die voraussichtlichen Aufstellungen

1. FC Köln: T. Horn - Schmitz, Jorge Meré, Czichos, Hector - Özcan, Ljubicic - Thielmann, Uth, Kainz - Modeste

T. Horn - Schmitz, Jorge Meré, Czichos, Hector - Özcan, Ljubicic - Thielmann, Uth, Kainz - Modeste Bayer Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Bakker - Demirbay, Andrich - Diaby, Wirtz, Adli - Schick

