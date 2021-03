FC Schalke 04, News und Gerüchte: "Rangnick-Gruppe" gibt sich zu erkennen

Die sogenannte "Rangnick-Gruppe", die angeblich Ralf Rangnick beim FC Schalke 04 als Sportfunktionär installieren will und bisher anonym blieb, will sich an die Öffentlichkeit wenden. Derweil hofft S04 auf das Comeback von Mark Uth. Hier gibt es alle News und Gerüchte zu Schalke 04.

Schalke 04, News: Rangnick-Gruppe gibt sich zu erkennen

Die bisher anonyme "Rangnick"-Gruppe, die sich zunächst an der Vereinsführung vorbei um eine Rückkehr von Ralf Rangnick zu den Königsblauen bemüht hatte, will sich offenbar an die Öffentlichkeit wenden. Mehrere Medien berichten, dass sich die Gruppe am Mittwoch öffentlich äußern möchte, erste Namen sickerten vorher schon durch.

Demnach gehören insgesamt 14 Personen der sogenannten "Rangnick-Gruppe" an, darunter Ex-Schalke-Profi Ingo Anderbrügge, der Ex-Leiter der Knappenschmiede Bodo Menze, die Ex-Aufsichtsräte Uwe Kemmer und Dr. Armin Langhorst sowie der Ex-DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock.

Dazu kommen weitere Namen aus der Wirtschaft und dem Medienbereich. Prof. Dr. Ulrich Paetzel, Vorstandsvorsitzender eines Wasserwirtschaftsverbands, und Frank Haberzettel, Geschäftsführer des Deutschen Beamtenwirtschaftsbundes, sollen für die Gruppe sprechen. Sandrock fungiert angeblich als Berater.

Der aktuelle Schalke-Aufsichtsratsboss Jens Buchta warf der Gruppe im Vorpreschen um Rangnick "vereinsschädigendes Verhalten" vor. Der 62-Jährige soll künftig die Geschicke bei S04 leiten, laut Bild-Informationen zunächst sogar als Sportvorstand und Trainer. Konkrete Gespräche gab es zwischen Schalke und Rangnick bislang noch nicht, angeblich suchen die Parteien gerade nach einem Termin für ein Treffen.

© getty Spaltet den Verein Schalke 04 ohne eigenes Dazutun: Ralf Rangnick.

Schalke 04, Gerüchte: Darum sagte Krösche ab

Bevor die "Rangnick-Gruppe" einschritt, stand Buchta angeblich kurz vor einer Einigung mit Wunschkandidat Markus Krösche. Dem aktuellen Sportdirektor von RB Leipzig soll wohl sogar schon ein unterschriftsreifer Vertrag vorgelegen haben. Laut Sport Bild sagte er letztlich aber ab, da es ihn angeblich störte, dass sein Name so schnell öffentlich wurde.

Offenbar war der 40-Jährige bereits vor zwei Jahren bei Schalke im Gespräch. Damals sagte er dem Bericht zufolge aufgrund der überschaubaren finanziellen Mittel in Gelsenkirchen ab. Stattdessen wurde Jochen Schneider als Sportvorstand installiert.

Schalke 04, News: S04 hofft auf Comeback von Mark Uth

Mark Uth steht nach langer Verletzungspause wieder auf dem Trainingsplatz, nach Informationen der Sport Bild will der 29-Jährige nach der Länderspielpause Anfang April wieder für Schalke auflaufen. Vergangene Woche absolvierte der Angreifer nach seiner Oberschenkelverletzung wieder erste Laufrunden, am Dienstag trainierte er wieder mit Ball, allerdings noch individuell.

Uth verpasste nach einem Muskelfaseranriss im Oberschenkel die vergangenen fünf Partien der Königsblauen, auch das Duell mit Borussia Mönchengladbach am kommenden Samstag kommt für ihn wohl noch zu früh. Gegen Leverkusen am 3. April könnte er aber sein Comeback feiern.

Schalke hofft nicht nur, dass Uth (zwei Tore in 16 Bundesliga-Spielen in der aktuellen Saison) der schwächsten Offensive der Liga neues Leben einhaucht, sondern sich gleichzeitig mit guten Leistungen für die Konkurrenz empfiehlt. Uths Vertrag läuft noch bis 2022, Schalke will ihn angeblich aus Kostengründen im Sommer aber loswerden.

FC Schalke 04: Die kommenden Spiele