BVB: Edin Terzic gibt Entwarnung bei Erling Haaland

Trainer Edin Terzic von Borussia Dortmund hat bei Erling Haaland Entwarnung gegeben. Der Stürmer war nach seinem Doppelpack bei der 2:4-Niederlage im Bundesliga-Topspiel beim FC Bayern München nach einem Schlag von Jerome Boateng in der 60. Minute angeschlagen ausgewechselt worden.

"Er hat signalisiert, dass das kein großes Problem ist", sagte Trainer Edin Terzic. Er sprach von einem "kleinen Schlag" auf die rechte Achillessehne, die Auswechslung sei aber ohnehin geplant gewesen. "Erling spielt seit Wochen jedes Spiel, wir müssen ihn ein bisschen beschützen."

Auf die Frage, ob der Angreifer beim Champions-League-Spiel gegen den FC Sevilla am Dienstag mitwirken könne, sagte Terzic: "Davon gehe ich aus." Das Hinspiel hatte Dortmund 3:2 gewonnen.

Mit seinem frühen Doppelpack gegen den FC Bayern (2. und 9.) schraubte Haaland sein Torkonto in dieser Saison bei 28 Pflichtspielen auf 29.

Zwei Tore in neun Minuten gelangen in der Bundesliga beim FC Bayern erst einem Spieler: 1977 Ronald Worm vom MSV Duisburg. Haalands erstes Tor war das schnellste eines Dortmunders in einem Spiel gegen den FC Bayern seit 2006, als Jan Koller traf.