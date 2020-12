BVB, News und Gerüchte: Jesse Marsch macht sich keine Gedanken über Dortmund-Interesse

Trainer Jesse Marsch von RB Salzburg macht sich nach der Entlassung von Trainer Lucien Favre keine Gedanken über ein mögliches Interesse von Borussia Dortmund. Neben Marsch gilt auch der ehemalige Salzburg-Trainer Marco Rose als möglicher Kandidat ab Sommer - angeblich verfügt er über eine Ausstiegsklausel. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB

BVB-Interesse? Jesse Marsch macht sich keine Gedanken

Trainer Jesse Marsch von RB Salzburg macht sich nach der Entlassung von Trainer Lucien Favre keine Gedanken über ein mögliches Interesse von Borussia Dortmund. "Wir haben schon über dieses Thema im letzten Jahr gesprochen. Und dann vielleicht wieder im Sommer. Jetzt ist meine Arbeit hier in Salzburg", sagte Marsch bei Sky. "Ich habe keine Zeit zu überlegen, was mit anderen Vereinen passiert."

Favre war am Sonntag nach dem 1:5-Debakel gegen den VfB Stuttgart entlassen worden. "Wir alle sind Lucien Favre dankbar für seine hervorragende Arbeit in den vergangenen zweieinhalb Jahren, in denen er mit seinem Team zwei Vizemeisterschaften errungen hat. Als Fachmann und als Mensch ist Lucien Favre über jeden Zweifel erhaben", sagte Hans-Joachim Watzke, Vorsitzender der Geschäftsführung.

"Ich finde es sehr schade, dass sich unsere Wege hier trennen. Wir hatten zwei sehr erfolgreiche Jahre und haben eine Mannschaft, die auch in diesem Jahr am Ende eine erfolgreiche Saison gespielt hätte. Davon bin ich nach wie vor überzeugt", sagte Favre der dpa.

Bis Sommer kümmert sich der bisherige Co-Trainer Edin Terzic um die Dortmunder Mannschaft.

BVB-Gerücht: Kandidat Rose hat offenbar Ausstiegsklausel

Neben Marsch gilt auch der ehemalige Salzburg-Trainer Marco Rose als möglicher Kandidat ab Sommer. Laut der Bild verfügt der aktuelle Coach von Borussia Mönchengladbach in seinem bis 2022 laufenden Vertrag über eine Ausstiegsklausel, die ihm im kommenden Sommer einen Wechsel ermöglichen würde.

Rose hatte Gladbach in seiner ersten Saison in die Champions League geführt und dann trotz einer schweren Gruppe ins Achtelfinale. Auf wen Gladbach dort trifft, wird am Montag ausgelost.

BVB-News: Pressekonferenz mit Edin Terzic um 13.15 Uhr

Um 13.15 Uhr stellt der BVB am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz seinen Interimstrainer Edin Terzic vor. Hier geht es um Liveticker.

