Schalke 04, News und Gerüchte - Riether: "Was trainieren die denn?"

Beim FC Schalke 04 herrscht ob der sich immer mehr zuspitzenden Krise Verzweiflung. Während Sascha Riether ratlos ist, lässt Mark Uth seinem Frust freien Lauf. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Schalke 04.

Schalke 04, News - Riether: "Was trainieren die denn?"

Nach dem nächsten desaströsen Schalke-Auftritt bei der 0:2-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg war auch Sascha Riether ratlos.

"Wenn man das Spiel sieht, denkt man: Was trainieren die denn?", sagte der Lizenzspiel-Koordinator der Königsblauen: "Wir können es im Moment im Spiel nicht umsetzen. Klar ist, wir geben alles. Bis zum Ende."

Schalke wartet seit 24 Bundesligaspielen auf einen Sieg. Die grauenhafte Bilanz in der laufenden Saison: Drei Punkte aus acht Spielen. Die Knappen nähern sich damit dem 55 Jahre alten Negativrekord von Tasmania Berlin mit 31 Partien ohne Erfolg. Dieser könnte am 9. Januar tatsächlich erreicht werden.

Schalke 04, News - Uth: "Könnte einfach nur weinen"

Mark Uth war nach der Pleite gegen die Wölfe fix und fertig. "Ich bin momentan so bedient und so sauer. Ich könnte in die Kabine und einfach nur weinen", sagte der Stürmer bei Sky.

"Wir spielen sehr, sehr schlechten Fußball. Es ist so traurig, hier jedes Mal aufzudribbeln und dann hergespielt zu werden. Wir kommen jedes Mal einen Schritt zu spät und kommen nicht mal in die Zweikämpfe hinein. Wir haben nicht mal eine Gelbe Karte bekommen. Ich finde es unfassbar", so der 29-Jährige.

Schalke 04, News: Baum gesteht Fehler ein

Trainer Manuel Baum war maßgeblich für die Niederlage am Samstag mitverantwortlich. Trotz der Knieverletzung seines Abwehrchefs Salif Sane setzte er auf eine Fünferkette und stellte den völlig überforderten Benjamin Stambouli in deren Zentrale.

"Als wir auf Viererkette umgestellt haben, wurde es etwas besser", gab Baum zu und räumte seinen kapitalen Fehler ein.

Insgesamt beschrieb Baum den Auftritt seiner Schalker so: "Wir sind natürlich enttäuscht und auch sauer, vor allem, was die ersten 30 Minuten betrifft. Sowohl mit Ball als auch gegen den Ball haben wir überhaupt nichts auf die Platte gekriegt."

Schalke, News: Üble Klatsche im "kleinen" Revierderby

Für Schalke lief am Samstag wirklich alles schief. Neben den Profis hat sich auch die zweite Mannschaft in der Regionalliga West bis auf die Knochen blamiert. Gegen die zweite Garde von Borussia Dortmund setzte es im "kleinen" Revierderby eine bittere 1:5-Heimklatsche.

Luca Schuler brachte die Schalker in der 22. Minute in Führung, doch Ansgar Knauff (38.) und Niklas Dams (41.) drehten die Partie noch vor der Pause. In der zweiten Hälfte sorgten Richmond Tachie (47.), Philipp Harlaß (73.) und Kolbeinn Birgir Finnsson (82.) für klare Verhältnisse zu Gunsten der Dortmunder.

Schalke belegt in der Regionalliga West den siebten Platz. In 15 Partien sammelten die Schalker 21 Zähler ein.

Schalke, News: Nächster Gegner ist Gladbach

Für die Profis steht am 9. Spieltag das schwere Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach (Sa., 18.30 Uhr) auf dem Programm. Eine Woche später gastiert Bayer Leverkusen in Gelsenkirchen.

Es folgen zwei Heimspiele gegen den SC Freiburg und Arminia Bielefled.

