BVB und Schalke 04 buhlen offenbar um Türkei-Talent Ömer Beyaz von Fenerbahce

Die Bundesligisten Borussia Dortmund und Schalke 04 sind offenbar an Ömer Beyaz von Fenerbahce Istanbul interessiert. Das berichtet Sky unter Berufung auf eigene Informationen.

Demnach könne sich Beyaz, dessen Vertrag im kommenden Sommer bei Fenerbahce ausläuft, einen Wechsel in die Bundesliga vorstellen und sei bereit, andere, lukrativere Angebote auszuschlagen.

Neben dem BVB und den Königsblauen sei auch der FC Barcelona bereits beim 17 Jahre alten offensiven Mittelfeldspieler vorstellig geworden. Nach Informationen von Gazetefutbol habe es sogar bereits ein erstes Angebot der Katalanen gegeben, das jedoch am Veto der Eltern gescheitert sein soll.

Schalke und Dortmund schielen nach Sky-Angaben ab der Wintertransferperiode auf einen ablösefreien Transfer des türkischen U21-Nationalspielers. Aufgrund seiner Vertragssituation ist es Beyaz ab dem 1. Januar erlaubt, für den kommenden Sommer bei einem neuen Verein zu unterschreiben.

Zwar wolle auch Fenerbahce sein selbst ausgebildetes Mittelfeldtalent langfristig binden, die Gespräche über eine Vertragsverlängerung seien jedoch nach aktuellem Stand der Dinge gescheitert, heißt es in dem betreffenden Sky-Bericht. Bei den Profis spielt er noch keine große Rolle. Erst gegen Ende der vergangenen Saison kam er zu seinem Debüt in der Süper Lig. Aktuell kommt er vorwiegend in der U19 des Klubs zum Einsatz.