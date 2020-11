BVB, News und Gerüchte: Youssoufa Moukoko hat sich laut Lars Ricken Einsätze in der Bundesliga "verdient"

Youssoufa Moukoko könnte am kommenden Wochenende sein Bundesliga-Debüt für Borussia Dortmund feiern. Laut Nachwuchschef Lars Ricken habe sich der Stürmer das verdient. Ex-BVB-Spieler Nuri Sahin warnt dagegen vor verfrühten Einsätzen. Erling Haaland könnte gegen Hertha BSC fehlen. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB - Ricken: Moukoko hat sich Einsätze verdient

Am kommenden Freitag wird Youssoufa Moukoko 16 Jahre alt, wodurch der Youngster auch in der Bundesliga für Borussia Dortmund auflaufen könnte. Ob ihn Trainer Lucien Favre für das Spiel gegen Hertha BSC am kommenden Samstag nominieren wird, ist jedoch noch offen.

Zweifel, dass der Teenager früher oder später in der Bundesliga auflaufen wird, gibt es nicht. "Ich wünsche ihm, dass er sich seinen großen Traum erfüllen kann, denn er hat es sich verdient", sagte Nachwuchschef Lars Ricken der Welt am Sonntag. Laut des Champions-League-Helden von 1997 sei Moukoko ein "toller und sehr umgänglicher Kerl, der für dieses Ziel sehr hart gearbeitet" habe.

Auch die höhere Belastung für den noch 15-Jährigen sieht Ricken nicht als Problem. "Es gibt keinen Jugendspieler, der in den vergangenen Jahren so viele Spiel- und Trainingsminuten hatte wie er. Das ist ein Indikator dafür, dass er den Belastungen im Profifußball gewachsen ist", befand Ricken.

BVB: Nuri Sahin sieht Gefahr bei zu frühen Moukoko-Einsätzen

Sollte Moukoko am Samstag zum Einsatz kommen, wäre er der mit Abstand jüngste Bundesligaspieler aller Zeiten. Noch hält Nuri Sahin diesen Rekord, er absolvierte am 6. August 2005 mit 16 Jahren und 335 Tagen sein erstes Bundesliga-Spiel, damals ebenfalls für Borussia Dortmund.

Sahin, der heute in der Türkei bei Antalyaspor spielt, sieht aber auch Gefahren für einen verfrühten Bundesliga-Einsatz. "Du tust keinem jungen Spieler einen Gefallen, ihn zu früh reinzuschmeißen", warnte Sahin in der Welt am Sonntag. Laut Sahin gebe es genug Beispiele für Jugendspieler, die "nach zwei, drei Jahren dann in der vierten oder fünften Liga versauert" seien.

Dennoch sieht Sahin den Stürmer beim BVB gut aufgehoben. "Ich bin mir sicher, dass es für junge Spieler keinen besseren Verein gibt. Gerade auch weil ich die handelnden Person kenne", verwies Sahin auf Trainer Favre, Sportdirektor Michael Zorc oder auch Lizenzspielerchef Sebastian Kehl. Die große Frage ist für Sahin, ob Moukoko mit dem Druck, welcher in der Bundesliga herrscht, umgehen könne.

"Kann er damit umgehen, wenn er vor 80.000 Zuschauern viermal allein auf den Torwart zuläuft und den Ball trotzdem nicht im Tor unterbringt?" Das sei für Sahin eine der entscheidenden Fragen. Im Jugendbereich scheint Moukoko damit zumindest keine Probleme zu haben. In 25 Spielen für die U19 des BVB gelangen dem Sturm-Juwel bisher satte 47 Treffer, in der U17 waren es in 56 Partien 90 Tore.

BVB: Statistiken von Youssoufa Moukoko in der BVB-Jugend

Mannschaft Spiele Tore Torvorlagen Borussia Dortmund U19 25 47 10 Borussia Dortmund U17 56 90 16 Bourssia Dortmund UEFA U19 7 4 1

BVB: Einreiseverbot für Erling Haaland?

Womöglich werden die Borussen Moukoko am Samstag gegen die Hertha wirklich gebrauchen, denn es droht der Ausfall von Erling Haaland. Der Stürmer ist zwar nicht verletzt, doch durch den Corona-Fall von Omar Elabdellaoui in der norwegischen Nationalmannschaft fordert das norwegische Gesundheitsamt, dass die komplette Mannschaft für zehn Tage in Quarantäne gehen soll, also auch Haaland.

Das Spiel der Norweger gegen Rumänien ist bereits abgesagt, auch das Duell gegen Österreich am Mittwoch wackelt. Hier geht es zur ausführlichen News zur Situation bei der norwegischen Nationalmannschaft.

