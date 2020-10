Hertha BSC vor Leihgeschäft mit Matteo Guendouzi vom FC Arsenal

Bundesligist steht nach Informationen von SPOX und Goal kurz vor der Verpflichtung von Arsenals Mittelfeldspieler Matteo Guendouzi. Die Gespräche über eine Leihe bis Saisonende sind bereits weit fortgeschritten, sodass der Deal noch vor Schließung des Transferfensters am Montagabend über die Bühne gehen dürfte.

Eine Kaufoption, mittels derer Hertha Guendouzi im Sommer 2021 fest verpflichten könnte, wird es nicht geben.

"Ich gehe schon davon aus, dass wir nochmal am letzten Tag der Transferperiode in beide Richtungen agieren werden", hatte Herthas Geschäftsführer Michael Preetz nach der 3:4-Niederlage gegen Bayern am Sonntagabend bei Sky gesagt. "Es ist eine außergewöhnliche Transferperiode, die morgen zu Ende geht, die ganz im Zeichen der Pandemie steht, das darf man nicht vergessen."

Wegen des gestörten Verhältnisses zu Trainer Mikel Arteta hatte Arsenal schon seit Wochen versucht, Guendouzi abzugeben. Unter anderem Olympique Marseille und Paris Saint-Germain zeigten Interesse an dem 21-jährigen Franzosen, konkret wurde es dann jedoch nicht.

Guendouzi war 2018 vom FC Lorient zu Arsenal gewechselt. In seinen ersten beiden Spielzeiten in London zählte er größtenteils zum Stammpersonal, zuletzt griff Arteta aber kaum noch auf den französischen U21-Nationalspieler zurück. In dieser Saison stand er noch gar nicht im Premier-League-Kader der Gunners.

Guendouzis Vertrag bei Arsenal ist noch bis 2022 datiert. Bei Hertha wäre er nach Lucas Tousart (kam von Lyon) bereits der zweite französische Neuzugang in dieser Transferperiode.