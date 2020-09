Die Prognose zur Bundesligasaison 2020/2021: Zwei Krisenklubs kriseln gar nicht

Wer wird Meister? Wer schafft es in den Europapokal? Wer steigt ab? Die große Prognose vor der neuen Bundesligasaison, die am Freitag mit der Partie zwischen dem FC Bayern und Schalke 04 beginnt (20.30 Uhr LIVE auf DAZN und im LIVETICKER).

18.: Arminia Bielefeld

Bielefeld ergeht es nicht besser als den vergangenen Überraschungs-Aufsteigern Greuther Fürth, FC Ingolstadt 04 oder SC Paderborn und steigt direkt wieder ab. Die Qualität des Kaders reicht weder in der Breite noch in der Spitze, außerdem fehlt es an Erfahrung. Zweitliga-Torschützenkönig Fabian Klos (21 Tore) trifft in der Bundesliga nicht so zielsicher wie eine Klasse tiefer.

17.: Union Berlin

Nach der erfolgreichen Premierensaison in der Bundesliga gab es bei Union ein reges Kommen und Gehen. Der neu zusammengewürfelten Mannschaft steht zwar ein verhältnismäßig einfaches Auftaktprogramm bevor, sie findet sich aber zu spät und lässt früh wichtige Punkte liegen. Gegen Ende der Hinrunde geht es dann gegen den FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und RB Leipzig. Die traditionell schwierige zweite Saison ist für Union zu schwierig. Am Ende steht der Abstieg - trotz Max Kruse.

16.: FC Augsburg

In der vergangenen Saison rettete sich Augsburg noch auf den letzten Nichtabstiegsplatz, diesmal geht es in die Relegation. Im DFB-Pokal gelang zwar ein souveräner Sieg gegen Eintracht Celle, bei den Testspielen gegen die Zweitligisten Nürnberg (2:1) und Regensburg (1:1) tat sich Augsburg aber bereits sichtlich schwer. Die Neuzugänge Daniel Caligiuri und Tobias Strobl entwickeln sich nicht zu den erwünschten Verstärkungen.

Golden-Boy-Award: Das sind die 40 übrigen Nominierten für 2020 © imago images 1/41 Seit 2003 verleiht die italienische Sportzeitung Tuttosport den Golden-Boy-Award für den besten U21-Spieler aus den europäischen Ligen. 2019 war Joao Felix der Gewinner. Das sind die 40 verbliebenen Nominierten für den Award 2020. © imago images / PanoramiC 2/41 Marley Ake (19, LA, Marseille) © imago images 3/41 Adil Aouchiche (18, OM, PSG) © imago images / ZUMA Press 4/41 Benoit Badiashile (19, IV, Monaco) © imago images / PanoramiC 5/41 Mitchel Bakker (20, LV, PSG) © imago images / Pro Shots 6/41 Myron Boadu (19, MS, AZ Alkmaar) © imago images / Picture Point LE 7/41 Dennis Borkowski (18, ST, RB Leipzig) © imago images / PanoramiC 8/41 Eduardo Camavinga (17, DM, Rennes) © imago images / LaPresse 9/41 Marco Carnesecchi (20, TW, Atalanta Bergamo) © imago images / PanoramiC 10/41 Rayan Cherki (16, OM, Lyon) © imago images / Cathrin Müller 11/41 Alphonso Davies (19, LV, FC Bayern) © imago images / VI Images 12/41 Jonathan David (20, OM, KAA Gent) © imago images / Pro Shots 13/41 Sergino Dest (19, RV, Ajax) © imago images / Independent Photo Agency 14/41 Sebastiano Esposito (18, MS, Inter Mailand) © imago images / Action Plus 15/41 Fabio Silva (18, MS, Wolverhampton Wanderers) © imago images / Marca 16/41 Ansu Fati (17, LA, FC Barcelona) © imago images / PA Images 17/41 Phil Foden (20, ZM, Manchester City) © imago images / PanoramiC 18/41 Amine Gouiri (20, MS, OGC Nizza) © imago images / PA Images 19/41 Mason Greenwood (18, RA, Manchester United) © imago images / Roger Petzsche 20/41 Erling Haaland (19, MS, Borussia Dortmund) © imago images / Pro Shots 21/41 Ryan Gravenberch (18, ZM, Ajax) © imago images / PA Images 22/41 Callum Hudson-Odoi (19, LA, FC Chelsea) © imago images / Pro Shots 23/41 Mohamed Ihattaren (18, OM, PSV Eindhoven) © imago images / Tim Rehbein 24/41 Ozan Kabak (20, IV, Schalke 04) © imago images / Newspix 25/41 Michal Karbownik (19, LV, Legia Warschau) © imago images / Buzzi 26/41 Tanguy Nianzou (18, IV, FC Bayern) © imago images / ZUMA Press 27/41 Dejan Kulusevski (20, RA, Juventus) © imago images / Vitalii Kliuiev 28/41 Marcos Antonio (20, ZM, Schachtjor Donezk) © imago images / GlobalImagens 29/41 Rafael Camacho (20, RA, Sporting Lissabon) © imimago images / Alterphotos 30/41 Rodrygo (19, RA, Real Madrid) © imago images / PA Images 31/41 Bukayo Saka (18, LA, FC Arsenal) © imago images / Jürgen Fromme 32/41 Jadon Sancho (20, RA, Borussia Dortmund) © imago images / Buzzi 33/41 Vladyslav Supryaga (20, ST, Dynamo Kiew) © imago images / Eibner Europa 34/41 Dominik Szoboszlai (19, LM, RB Salzburg) © imago images / GlobalImagens 35/41 Tomas Esteves (18, RV, FC Porto) © imago images / ZUMA Press 36/41 Tomas Tavares (19, RV, Benfica Lissabon) © imago images / Cordon Press/Miguelez Sports 37/41 Ferran Torres (20, RA, Manchester City) © imago images / ANE Edition 38/41 Christos Tzolis (18, LA, PAOK Thessaloniki) © imago images / LaPresse 39/41 Sandro Tonali (20, DM, AC Milan) © imago images / Marca 40/41 Vinicius Jr. (20, LA, Real Madrid) © imago images / PA Images 41/41 Neco Williams (19, RV, FC Liverpool)

15.: FSV Mainz 05

Der nächste Abstiegskampf, der nächste knappe Klassenerhalt. Bewegung auf dem Transfermarkt gab es kaum, mit dem 20-jährigen Luca Kilian kam vom SC Paderborn für zwei Millionen Euro ein vielversprechender Innenverteidiger. Bitter wäre ein Abgang von Robin Quaison, der bei einigen Premier-League-Klubs gehandelt wird.

14.: VfB Stuttgart

Die Aufstiegseuphorie währt nur kurz: Stuttgart muss lange zittern, schafft aber letztlich den Klassenerhalt. Von der finalen Platzierung hängt viel von der ungewissen Situation im Sturm ab. Die wichtigsten Angreifer wie Silas Wamangituka, Sasa Kalajdzic und Nicolas Gonzalez sind auf höchstem Niveau noch reichlich unerfahren, letzterer aktuell außerdem noch verletzt. Damit ist er nicht der einzige, derzeit fehlen sechs Spieler des Profikaders.

13.: 1. FC Köln

Welches Gesicht zeigt der 1. FC Köln in der neuen Saison: Das aus der Anfangszeit unter Trainer Markus Gisdol als ein Sieg nach dem anderen gelang? Oder das aus der Zeit nach der Coronapause, als fünf von neun Spielen verloren gingen und die restlichen vier Remis endeten? Die erste Runde des DFB-Pokals verlief vielversprechend, Köln besiegte die VSG Altglienicke souverän mit 6:0. Ein gutes Zeichen war das Zu-Null, kassierte Köln in der vergangenen Spielzeit mit 69 Gegentreffern doch die zweitmeisten der Liga. Anders als bei den letzten Spielen der Vorsaison formierte Gisdol seine Abwehr gegen Altglienicke wieder mit einer Viererkette.