RB Leipzig: Red Bull erlässt 100 Millionen Euro Schulden

RB Leipzig hat von Investor Red Bull 100 Millionen Euro erlassen bekommen. Das geht aus dem Jahresabschluss für die Saison 2018/19 hervor, den die Leipziger veröffentlichten.

In der Bilanz heißt es, dass "eine Umwandlung von Gesellschafterdarlehen in Höhe von 100 Millionen Euro in die Kapitalrücklage" stattgefunden habe. Somit wurden Schulden in Eigenkapital umgewandelt.

Vereinfacht gesagt hat der österreichische Getränkehersteller auf die ausstehenden Forderungen verzichtet und die 100 Millionen Euro auf den Kaufpreis für den Klub draufgelegt. Bei der Gründung hatte Red Bull nur 2,5 Millionen Euro an Stammkapital eingezahlt. Durch diese Umwandlung hat RB Leipzig nur noch 86 Millionen Euro Schulden beim Konzern von Gründer Dietrich Mateschitz.

SPOX sucht die Besten des Jahrhunderts: Das ist Euer bester Mittelfeldspieler © imago images 1/26 Wir suchen die Top 11 des 21. Jahrhunderts - mit Eurer Hilfe. Im dritten Teil widmeten wir uns den besten Mittelfeldspielern der vergangenen 20 Jahre. Ihr konntet pro Spieler 1 bis 5 Punkte verteilen. Das ist das Ergebnis. (2.406 Teilnehmer) © imago images 2/26 PLATZ 25: Mesut Özil (31 Jahre, Deutschland) - durchschnittliche Punktzahl: 2,25. © imago images 3/26 PLATZ 24: Wesley Sneijder (35 Jahre, Niederlande) - durchschnittliche Punktzahl: 2,72. © imago images 4/26 PLATZ 23: Sergio Busquets (31 Jahre, Spanien) - durchschnittliche Punktzahl: 2,91. © imago images 5/26 PLATZ 22: Michael Ballack (43 Jahre, Deutschland) - durchschnittliche Punktzahl: 2,96. © imago images 6/26 PLATZ 21: Luka Modric (34 Jahre, Kroatien) - durchschnittliche Punktzahl: 3,11. © imago images 7/26 PLATZ 20: David Beckham (45 Jahre, England) - durchschnittliche Punktzahl: 3,11. © imago images 8/26 PLATZ 19: Thomas Müller (30 Jahre, Deutschland) - durchschnittliche Punktzahl: 3,2. © imago images 9/26 PLATZ 18: Frank Lampard (41 Jahre, England) - durchschnittliche Punktzahl: 3,21. © imago images 10/26 PLATZ 17: Xabi Alonso (38 Jahre, Spanien) - durchschnittliche Punktzahl: 3,32. © imago images 11/26 PLATZ 16: Kaka (38 Jahre, Brasilien) - durchschnittliche Punktzahl: 3,33. © imago images 12/26 PLATZ 15: Patrick Vieira (43 Jahre, Frankreich) - durchschnittliche Punktzahl: 3,35. © imago images 13/26 PLATZ 14: Pavel Nedved (47 Jahre, Tschechien) - durchschnittliche Punktzahl: 3,38. © imago images 14/26 PLATZ 13: Kevin De Bruyne (28 Jahre, Belgien) - durchschnittliche Punktzahl: 3,42. © imago images 15/26 PLATZ 12: Franck Ribery (37 Jahre, Frankreich) - durchschnittliche Punktzahl: 3,46. © imago images 16/26 PLATZ 11: Francesco Totti (43 Jahre, Italien) - durchschnittliche Punktzahl: 3,46. © imago images 17/26 PLATZ 10: Toni Kroos (30 Jahre, Deutschland) - durchschnittliche Punktzahl: 3,49. © imago images 18/26 PLATZ 9: Bastian Schweinsteiger (35 Jahre, Deutschland) - durchschnittliche Punktzahl: 3,51. © imago images 19/26 PLATZ 8: Rivaldo (48 Jahre, Brasilien) - durchschnittliche Punktzahl: 3,57. © imago images 20/26 PLATZ 7: Arjen Robben (36 Jahre, Niederlande) - durchschnittliche Punktzahl: 3,61. © imago images 21/26 PLATZ 6: Steven Gerrard (40 Jahre, England) - durchschnittliche Punktzahl: 3,71. © imago images 22/26 PLATZ 5: Andrea Pirlo (41 Jahre, Italien) - durchschnittliche Punktzahl: 4. © imago images 23/26 PLATZ 4: Xavi (40 Jahre, Spanien) - durchschnittliche Punktzahl: 4,08. © imago images 24/26 PLATZ 3: Andres Iniesta (36 Jahre, Spanien) - durchschnittliche Punktzahl: 4,27. © imago images 25/26 PLATZ 2: Zinedine Zidane (47 Jahre, Frankreich) - durchschnittliche Punktzahl: 4,35. © imago images 26/26 PLATZ 1: Ronaldinho (40 Jahre, Brasilien) - durchschnittliche Punktzahl: 4,39.

Mintzlaff: "Unsere Darlehen kommen nicht von der Sparkasse"

RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, dass die Kredite mit Zinsen zurückgezahlt werden müssten. "Unsere Darlehen kommen nicht von der Sparkasse Leipzig, sondern zu marktüblichen Konditionen von Red Bull."

Das Vorgehen von Red Bull ist rechtskonform. In der Vergangenheit wurden auch anderen Klubs, wie dem Hamburger SV von Klaus-Michael Kühne, auf ähnliche Weise Schulden erlassen.

RB Leipzig erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von 270 Millionen Euro, der Jahresüberschuss liegt bei 1,6 Millionen Euro.