BVB, News und Gerüchte - Michael Zorc kritisiert Mannschaft nach Hoffenheim-Pleite: "Peinliche Vorstellung"

Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat die Mannschaft des BVB für die 0:4-Pleite am letzten Spieltag der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim kritisiert. Die Borussia verzichtete bei Leihspieler Achraf Hakimi aus finanziellen Gründen trotz eines Vorkaufsrecht auf eine Verpflichtung. Hans-Joachim Watzke erklärte erneut, dass es bei Jadon Sancho keinen Corona-Rabatt geben werde. Alle News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

BVB: Zorc kritisiert "peinliche Vorstellung"

Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat die Mannschaft des BVB für die 0:4-Pleite am letzten Spieltag der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim kritisiert: "Das war komplett ohne Spannung. Wir haben gespielt wie auf einer Tour nach der Saison. Eine peinliche Vorstellung. Das Spiel hat uns die Augen geöffnet, woran wir im nächsten Jahr arbeiten müssen", sagte er dem kicker.

Es bringe allerdings nichts, "jetzt mit dem Hammer draufzuhauen". Er bewertet die Saison grundsätzlich nämlich dennoch positiv. Alles weitere sei vielmehr "ein Thema für die nächste Saison". Bereits nach der Partie vermutete Torhüter Roman Bürki, dass viele BVB-Spieler wohl "nicht viel Lust" auf das Spiel hatten, auch Trainer Lucien Favre gab zu: "Das war viel zu wenig."

Bürki startete nach dem Spiel sogar eine Mentalitäts-Debatte und blickte auf den FC Bayern, der sich trotz feststehender Meisterschaft deutlich in Wolfsburg durchsetzte: "Das sind die kleinen Spiele, die Punkte, die uns am Ende immer fehlen. Bayern hat diese absolute Winner-Mentalität, wir nicht", erklärte er bei Sky.

BVB: 45 Millionen für Hakimi zu viel

Borussia Dortmund verzichtete trotz Vorkaufsrecht auf eine Verpflichtung des bisherigen Leihspielers Achraf Hakimi (21). Hatte der BVB in der vergangenen Woche noch auf einen positiven Ausgang gehofft, stellte Zorc vor der Hoffenheim-Partie bei Sky klar: "Wir haben irgendwann festgestellt, dass wir da nicht mitgehen wollen, nicht mitgehen können."

Wie der kicker berichtet, bezahlt Inter Mailand 45 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für den Marokkaner, der Deal soll im Laufe der Woche perfekt gemacht werden und Hakimi einen Vertrag bis 2025 unterschreiben. Eine solche Summe war für den BVB aktuell deutlich zu hoch.

Borussia Dortmund hatte insbesondere auf eine Verlängerung des Leihverhältnisses gehofft, Real lehnte eine solche Lösung allerdings ab und wollte "Geld erlösen". Nach Sport-1-Informationen hätte der BVB für einen sofortigen Kauf des Rechtsverteidigers maximal 20 Millionen Euro aufbringen können.

BVB: Watzke erneuert Preisvorstellungen bei Sancho

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat sich zu den Transfer-Spekulationen um Jadon Sancho geäußert. Er sei zuversichtlich, den umworbenen englischen Nationalspieler halten zu können, erklärte der 61-Jährige im Sport1-Doppelpass.

Dass auch Jadon Sancho seinen Spind beim BVB räumt, ist mangels entsprechender Offerten aktuell nicht absehbar. "Wir möchten ihn nicht verkaufen", bekräftigte Watzke am Sonntag im Sport1-Doppelpass. Potenziellen Interessenten teilte er auf diesem Weg gleich mit, dass es für den auf deutlich mehr als 100 Millionen Euro taxierten Engländer "keinen Corona-Rabatt" geben wird.

"Wenn Jadon auf uns zukommt und sagt, ich möchte unbedingt weg - was bisher nicht der Fall gewesen ist - und ein Verein das zahlen will, was wir wollen, dann werden wir das besprechen. Ich glaube aber nicht, dass ein Verein kommt und die Summe zahlt, die wir uns vorstellen", sagte Watzke.

Nach Informationen von SPOX und Goal will Sancho seinen bis 2022 laufenden Vertrag in Dortmund nicht verlängern und plant eine Rückkehr nach England. Allen voran Manchester United ist an dem 20-Jährigen interessiert. "Wir haben die Phase hinter uns gelassen, wo wir Spieler verkaufen mussten. Ich glaube nicht, dass es da einen Transfer im Sommer geben wird", erklärte der BVB-Boss. Berichten zufolge verlangt die Borussia bis zu 120 Millionen Euro für ihren Offensiv-Star.

Weitere Aussagen von Lizenzspielleiter Sebastian Kehl sowie von Watzke zur Personalie Erling Haaland gibt es hier.

BVB: Sanchos Statistiken in der Saison 2019/20

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Minuten Bundesliga 32 17 17 2.290 Champions League 8 2 2 647 DFB-Pokal 3 - - 256

BVB: Die Abschluss-Tabelle in der Bundesliga

Trotz der Pleite gegen Hoffenheim war der BVB nicht mehr von Platz zwei zu verdrängen - wie im Vorjahr. Der Rückstand auf Meister Bayern beträgt allerdings enorme 13 Punkte.