Otto Addo und seine Rolle als Talente-Trainer beim BVB: Die Hochbegabten-Nanny

Seit Saisonbeginn hat Borussia Dortmund die neu geschaffenene Funktion Talente-Trainer mit Otto Addo besetzt. Der ehemalige Profi soll im Übergangsbereich zwischen Junioren und Profis dafür sorgen, dass die Durchlässigkeit beim BVB ein konstantes Niveau erreicht - und Spieler wie Giovanni Reyna keine Ausnahme bleiben.

Otto Addo und Borussia Dortmund - da springt die Assoziationskette automatisch zum 24. September 2003 zurück. Damals traf Addo, der zwischen 1999 und 2005 für den BVB kickte und einer der ersten Transfers von Sportdirektor Michael Zorc war, zum 1:0 im UEFA-Cup-Hinspiel bei Austria Wien.

An sich nichts Ungewöhnliches, hätte sich der gebürtige Hamburger nicht zuvor einen Kreuzbandriss zugezogen. Unmittelbar nach diesem mit der Verletzung erzielten Treffer in der 38. Minute wurde Addo ausgewechselt - zum Tor des Monats reichte es dennoch. Dortmund reichte es sogar zum Sieg, Lars Ricken netzte später zum 2:1-Endstand ein.

Nun sind Zorc, Ricken - mittlerweile Nachwuchskoordinator - und Addo wiedervereint. Seit Saisonbeginn ist Addo wieder zurück bei der Borussia und besetzt dort die neu geschaffene Funktion des Talente-Trainers, die er zuvor knapp 100 Kilometer südwestlich über zwei Spielzeiten hinweg bei Borussia Mönchengladbach ausübte.

BVB: Diese Talente verpassten den Durchbruch bei den Profis von Borussia Dortmund © getty 1/19 Dortmund hat sich besonders in diesem Jahrzehnt den Ruf erworben, jungen Talenten Spielpraxis zu garantieren, um den nächsten Schritt zu machen. Doch nicht bei allen hat das geklappt. Ein Übersicht über die, die den Sprung beim BVB verpasst haben. © getty 2/19 ADNAN JANUZAJ: Wurde 2015/16 von ManUnited für ein Jahr ausgeliehen. Nach einem halben Jahr wurde sein Vertrag jedoch wieder aufgelöst - nach 6 BL-Spielen, keines von Beginn an. Tuchels Urteil: "Er war leider nicht mit der Lust und der Einstellung dabei." © getty 3/19 EMRE MOR: Kam 2016 als "türkischer Messi" aus Nordsjælland zum BVB und dort zu einem Treffer in 12 BL-Spielen. Starke Dribblings, aber viel zu verspielt und eigensinnig. Gewann mit Dortmund den DFB-Pokal und ging dann zu Celta Vigo. © getty 4/19 ALEXANDER ISAK: Aus Solna 2017 zum BVB gekommen. Hat dort in zwei Jahren vier Trainer, doch bei keinem davon schaffte er den Durchbruch. Kam lediglich auf 5 BL-Einsätze. Nach einer Leihe zu Willem II wurde er an Real Sociedad verkauft. © getty 5/19 MIKEL MERINO: 2016 aus Osasuna zur Borussia gekommen. Gewann am Ende den Pokal, verzeichnete aber lediglich 8 BL-Einsätze. Ging zunächst auf Leihbasis zu Newcastle, die Magpies kauften den Spanier schließlich. Heute wie Isak bei Sociedad. © getty 6/19 DAMIEN LE TALLEC: 2009 aus Rennes verpflichtet, kam er zunächst vor allem für die zweite Mannschaft zum Einsatz. Wurde 2011 Meister mit den Profis, kam ganz oben aber nur auf acht Pflichtspiele. 2012 ging es zu Nantes, heute spielt er in Montpellier. © getty 7/19 MILOS JOJIC: Als hoch gehandeltes Talent kam Jojic Anfang 2014 von Partizan Belgrad und traf gleich in seinem ersten BVB-Spiel. Nach anderthalb glücklosen Jahren wechselte der Serbe zum 1. FC Köln. Heute für den Wolfsberger AC im Einsatz. © getty 8/19 MORITZ LEITNER: Nicht jeder Transfer von 1860 München nach Dortmund klappt. Leitner bekam beim BVB kaum einen Fuß auf den Boden und wurde immer wieder verliehen, ehe er 2016 zu Lazio wechselte. Seit 2018 fest bei Norwich City. © getty 9/19 LEONARDO BITTENCOURT: Für knapp 3 Millionen Euro schnappte sich Dortmund das Talent 2012, an dem auch die Bayern interessiert waren. Nach einem Jahr mit nur fünf BL-Einsätzen ging's weiter nach Hannover, aktuell spielt er in Bremen. © getty 10/19 GUY DEMEL: Kam 2001 mit 20 von Arsenal nach Dortmund. Fand gegen die Konkurrenz auf der rechten Seite kein Mittel und lief daher meist für den BVB II auf. Nach 33 BL-Spielen ohne Tor ging es 2005 zum HSV. Hat mittlerweile die Karriere beendet. © getty 11/19 MARVIN DUCKSCH: Gebürtiger Dortmunder, von 2002 bis 2016 im Verein. Torjäger beim BVB II, bei den Profis war für ihn aber kein Durchkommen. 6 BL-Spiele insgesamt. Landete über Paderborn, St. Pauli, Kiel und Düsseldorf bei Hannover 96. © getty 12/19 KORAY GÜNTER: Auch er schaffte den Sprung aus der BVB-Reserve zu den Profis nicht. Für die Borussia von 2008 bis 2014. Kam im August 2012 zu seinem einzigen BL-Spiel für Dortmund. Ging dann zu Galatasaray, aktuell von Genua an Hellas Verona ausgeliehen. © getty 13/19 MARIAN SARR: 2013 aus Leverkusen zum BVB gekommen und Ende desselben Jahres auf einmal in der CL-Startelf gegen Marseille. Anschließend noch mit 2 BL-Einsätzen, dann warfen ihn schwere Verletzungen aus der Bahn. Mittlerweile bei Jena in der 3. Liga. © getty 14/19 JOVAN KIROVSKI: Wechselte 1996 mit 20 von ManUnited zum BVB und blieb bis 2000. Insgesamt ein Tor in 20 BL-Spielen und ständig Reservespieler. Kann sich aber immerhin Champions-League- und Weltpokalsieger nennen. © getty 15/19 EMMANUEL KRONTIRIS: Wechselte 2000 von Tennis Borussia nach Westfalen und wurde mit dem BVB 2002 deutscher Meister und Zweiter im UEFA-Pokal, da er formell zum Profikader gehörte. Kam dort aber nur auf 3 Einsätze. 25 Tore in 52 Spielen dafür beim BVB II. © imago images 16/19 CHRISTOPHER NÖTHE: Von 2002 bis 2008 im Verein. Wurde Stammspieler in der Zweiten, bei den Profis aber lediglich mit 3 Einsätzen ohne Treffer. Wurde dann nach Oberhausen ausgeliehen. Nach 4 Jahren in Bielefeld aktuell vereinslos. © getty 17/19 YASIN ÖZTEKIN: In Dortmund geboren und von 1996 bis 2011 beim BVB. Über 100 Einsätze für die Zweite, aber nur 2 Profi-Pflichtspiele. Ging dann in die Türkei, wo bei Gala sein Stern aufging und er Nationalspieler wurde. Spielt heute für Sivasspor. © imago images 18/19 CHRIS LÖWE: 2011 aus Chemnitz für die linke Abwehrseite verpflichtet. Kam an Marcel Schmelzer aber nicht vorbei und so nur auf 7 BL-Spiele. Gewann 2012 mit dem BVB das Double. Danach für den FCK und Huddersfield im Einsatz, heute bei Dynamo Dresden. © getty 19/19 BAJRAM SADRIJAJ: Fiel dem BVB im Pokalspiel gegen Thannhausen auf, zwei Jahre später wechselte er 2008 zur Borussia. Unvergessen sein Profidebüt im Pokal gegen Essen, als er 12 Sekunden (!) nach seiner Einwechslung Rot sah. Kam bis 2010 auf 3 BL-Einsätze.

Addo soll Durchlässigkeit zu den Profis beim BVB erhöhen

Das Ziel, das der BVB mit Addos Rolle verknüpft: Den Übergangsbereich der Altersklassen U17 bis U23 zu professionalisieren, damit sich die Durchlässigkeit zur Profiabteilung auf einem konstant hohen Niveau einpendelt - und Spieler wie beispielsweise der nun fest zum Kader von Lucien Favre gehörende Giovanni Reyna keine Ausnahme bleiben.

Etwas mehr als ein Jahr nach seinem letzten Bundesligaspiel stieg Addo 2009 beim Hamburger SV in den Nachwuchsbereich ein, zunächst als Co-Trainer der U19. Später übernahm er diese Mannschaft und blieb fünf Jahre lang ihr Trainer, nebenbei arbeitete er drei Jahre als Chefscout für den ghanaischen Verband. Anfang 2016 zog es ihn zum dänischen Klub FC Nordsjaelland, wo er eineinhalb Jahre als Co-Trainer des ehemaligen Mainzer Chefcoachs Kasper Hjulmand fungierte, aber bereits mit ähnlichen Aufgaben wie nun in Dortmund betraut war.

Zusammen mit seiner über zehnjährigen Karriere als Profi lässt sich also sagen: Addo bringt ordentlich Erfahrung mit und weiß, wovon er spricht. "Ich weiß, was Lucien Favre wichtig ist. Ich gebe Tipps, wie man unabhängig vom Sport mit Problemen umgehen kann", sagt Addo. Der 44-Jährige ist aber nicht nur dafür da, den Top-Talenten des BVB eine Schulter zu bieten, an die sie sich anlehnen können.

Addo betreut die Top-Talente des BVB

Jeden Dienstag- und Mittwochmorgen um 8 Uhr leitet er individuelle Trainingseinheiten mit den Hochbegabten aus U17 und U19 - sozusagen Zusatzschichten vor der Schule und dem üblichen Training am Nachmittag. Zu seinen Schützlingen gehören neben Reyna der seit einem Jahr mit einem Profivertrag ausgestattete Tobias Raschl oder Tormaschine Youssoufa Moukoko. Auch für Immanuel Pherai, Nnamdi Collins, Göktan Gürpüz und Bradley Fink ist Addo zuständig.

Die Inhalte dieses oft auch positionsbezogenen Trainings stimmt Addo mit den jeweiligen Cheftrainern ab, mit denen er zu Saisonbeginn Stärken-Schwächen-Profile der Spieler definiert hat. Addo legt dabei viel auf Übungen wert, in denen die Entscheidungsfindung der Spieler gefragt ist und lässt diese dann häufig wiederholen.

Selbst beim Profitraining greift Addo ein: "Wenn der Cheftrainer taktisch arbeiten muss und in diesen Phasen nicht alle jungen Spieler mitmachen können", erklärt Addo. Dann zieht er "seine" Jungs kurz zusammen und arbeitet an deren individuellen Schwächen.

Rüdiger, Demirbay und Co.: BVB-Eigengewächse, die nie für Dortmund spielten © getty 1/24 Antonio Rüdiger feiert seinen 27. Geburtstag. Der Nationalspieler ist mittlerweile eine feste Größe beim FC Chelsea. Was viele nicht wissen: Seine Karriere begann beim BVB. Wir zeigen die BVB-Eigengewächse, die nie für die Profis der Borussia spielten. © imago images 2/24 Helmut Kapitulski (Jahrgang 1934): Der gebürtige Dortmunder spielte über zehn Jahre für die BVB-Junioren, ehe er 1957 zum FK Pirmasens wechselte. In der Bundesliga fasste er beim 1. FC Kaiserslautern Fuß. 1958 absolvierte er sein einziges Länderspiel. © imago images 3/24 Armin Görtz (Jahrgang 1959): Auch er ist in Dortmund geboren. Über die beiden Frankfurter Klubs (Eintracht und FSV) ging Görtz nach Belgien und 1986 zum 1. FC Köln, wo er 112 Bundesligaspiele absolvierte. Beendete seine aktive Laufbahn bei der Hertha. © imago images 4/24 Peter Knäbel (Jahrgang 1966): Er war nur kurz in der BVB-Jugend, zum Profi wurde er in Bochum. 1988 wechselte er zum FC St. Pauli. Nach seinem Karriereende begann seine Laufbahn als Funktionär. Heute ist er Technischer Direktor bei Schalke. © getty 5/24 Thorsten Fink (Jahrgang 1967): Spielte noch für Dortmunds zweite Mannschaft in der Oberliga, über Wattenscheid ging es zunächst zum KSC, später zum FC Bayern, mit dem Fink 13 Titel holte, darunter die Champions League. Aktuell ist er Vissel-Trainer. © getty 6/24 Michael Melka (Jahrgang 1978): Verließ den BVB nach der U19 und ging zum Hasper SV. Im Alter von 23 Jahren holte ihn Gladbachs Zweite. Durch verletzungsbedingte Ausfälle kam der Keeper bei den Fohlen sogar auf acht Bundesligaeinsätze. © imago images 7/24 Michael Kügler (Jahrgang 1981): Dem rechten Mittelfeldspieler blieb die große Karriere ebenfalls verwehrt. Immerhin kam der ehemalige U17-Nationalspieler beim 1. FC Nürnberg auf zwei Bundesligaspiele. © getty 8/24 Christofer Heimeroth (Jahrgang 1981): Der heutige Teammanager von Borussia Mönchengladbach verließ Dortmunds U17 in Richtung Oestrich. In der U19 wechselte er ausgerechnet zum FC Schalke. 2006 wechselte er zu Gladbach, wo er 12 Jahre lang spielte. © getty 9/24 Felix Bastians (Jahrgang 1988): Kam aus Bochum in die Dortmunder Jugend. Mit 16 wechselte er nach England zu Nottingham. Nach vier Jahren auf der Insel und einem Jahr in Bern kam Bastian zurück nach Deutschland. Heute spielt der IV in China. © getty 10/24 Fabian Götze (Jahrgang 1990): Der Bruder von Mario und Felix verbrachte neun Jahre in BVB-Nachwuchsmannschaften. Der Linksverteidiger heuerte zunächst in Mainz, dann in Bochum an. Zwei Jahre lang spielte er noch für Unterhaching, ehe 2015 Schluss war. © getty 11/24 Sven Michel (Jahrgang 1990): Eigengewächs ist in seinem Fall ein großes Wort, war er doch nur ein Jahr beim BVB. Über vier Stationen im Amateurbereich kam er zum SC Paderborn. Heute spielt er Bundesliga und hat bereits drei Treffer auf dem Konto. © getty 12/24 Tolgay Arslan (Jahrgang 1990): Der in Paderborn geborene Deutsch-Türke zog 2003 im Alter von 13 Jahren das Interesse des BVB auf sich. Mit 19 wechselte er zum HSV, für den er 83 Bundesligaspiele absolvierte. Heute bei Fenerbahce unter Vertrag. © getty 13/24 Ivan Paurevic (Jahrgang 1991): Der Defensiv-Allrounder aus Essen durchlief alle Dortmunder Jugendmannschaften. Neben Intermezzi in Düsseldorf und Huddersfield spielte er 133-mal für den FK Ufa. 2019 wechselte er zum SV Sandhausen. © getty 14/24 Christopher Buchtmann (Jahrgang 1992): Wurde mit dem BVB U17-Meister und gewann auch mit Deutschland die U17-EM. Versuchte sich in der U18 des FC Liverpool, wechselte später zum FC Fulham, ehe es 2010 zurück nach Deutschland ging. © getty 15/24 Daniel Heuer Fernandes (Jahrgang 1992): Auch der heutige HSV-Keeper spielte nur ein Jahr beim BVB – in der U19 war das. Er kam aus Bochum und wechselte im Anschluss wieder dorthin zurück. Über Osnabrück, Paderborn und Darmstadt landete er beim HSV. © imago images 16/24 Antonio Rüdiger (Jahrgang 1993): Der gebürtige Berliner machte den BVB 2008 auf sich aufmerksam. Nach drei Jahren bei der Borussia warb ihn der VfB Stuttgart ab, wo er zum internationalen Profi reifte. Über die Roma ging es 2017 zum FC Chelsea. © getty 17/24 Kerem Demirbay (Jahrgang 1993): Schon mit 14 beging er die Sünde und wechselte von Schalke zum BVB. 2013 folgte der im Nachhinein betrachtet wenig erfolgreiche Wechsel zum HSV. Über mehrere Leihen kam er zur TSG, wo ihm der Durchbruch gelang. © imago images 18/24 Chris Führich (Jahrgang 1998): Auch er wechselte direkt vom Erzrivalen in die Dortmunder Jugend. Allerdings verbrachte er nur zwei Jahre beim BVB. 2019 kam er zurück, spielte bisher aber nur bei der Reserve. © getty 19/24 Felix Götze (Jahrgang 1998): Folgte seinem Bruder Mario ein Jahr später, 2014, zum FCB. Zuvor genoss er seine Ausbildung wie seine Brüder beim BVB. 2018 wechselte er vom FC Bayern nach Augsburg. In der aktuellen Spielzeit kam er sechsmal zum Einsatz. © getty 20/24 Orel Mangala (Jahrgang 1998): Er ist im Grunde ein Anderlecht-Eigengewächs. 2016 bekam er beim BVB eine Chance, sich in Dortmunds Jugend zu etablieren. Nach dem Ende seiner Leihe kehrte er aber zurück nach Belgien. Heute spielt er beim VfB Stuttgart. © imago images 21/24 Miguel Blanco-Lopez (Jahrgang 1999): Der zentrale Mittelfeldspieler verließ Dortmund mit 17 in Richtung Eintracht Frankfurt. Der Bonner war zwischendurch vereinslos und spielt heute für die Reserve von Drittligist Fortuna Köln in der Mittelrheinliga. © getty 22/24 David Kopacz (Jahrgang 1999): Der polnische Spielmacher spielte elf Jahre lang in den Nachwuchsmannschaften der Borussia. 2018 warb ihn der VfB Stuttgart ab. Aktuell ist er an Gornik Zabrze in Polen ausgeliehen. © getty 23/24 Luca Kilian (Jahrgang 1999): Der 1,90 Meter große Innenverteidiger ist erst 20 Jahre alt, der Traum vom Signal Iduna Park ist für den gebürtigen Dortmunder daher längst nicht begraben. 2019 stieg er mit Paderborn auf, 13 Bundesligaspiele hat er bereits. © imago images 24/24 Adrian Oeynhausen (Jahrgang 2002): Der 18-Jährige versuchte sich ein Jahr lang in der U16 von Borussia Dortmund, kehrte unmittelbar danach aber wieder zum SC Paderborn zurück. Dort wartet der Youngster noch auf seinen ersten BL-Einsatz.

Feedback-Feuer und Vertrauen schaffen

Die dritte Säule seiner Spezialbetreuung sieht Videoanalysen vor - "nach jedem Spiel, egal bei wem und wo". Dann bekommen die Spieler zehn bis zwölf prägnante Szenen gezeigt, in denen es um positionsspezifische Dinge, das Defensivverhalten oder die Verbesserung der Laufwege und Körperstellung geht. Anschließend versucht Addo, diese Szenen auf dem Trainingsplatz nachzustellen, damit sich die Spieler an solche und ähnliche Situationen gewöhnen.

Addo soll an der vielzitierten Schnittstelle zwischen Junioren und Profis für Feedback-Feuer bei den Top-Talenten sorgen und damit in allen Bereichen Vertrauen schaffen. Er ist die engste Bezugsperson der ausgewählten Spieler. "Ich bin abends auch einmal im Internat oder treffe mich privat mit den Jungs, die dort nicht sind, um gewisse Themen anzugehen oder auch einfach einmal zuzuhören", sagt er.

Die besten Chancen auf baldige Einsatzminuten bei den Profis hat nach Reynas Durchbruch derzeit Raschl, der Kapitän der U19. Der 20-Jährige kommt im defensiven Mittelfeld zum Einsatz und besticht durch eine gute Spielübersicht, nur selten verliert er die Bälle. Während Raschl unter Favre trainiert, wird er in dieser Saison vorrangig bei der U23 in der Regionalliga West eingesetzt.

© imago images

Tobias Raschl schon dreimal auf der Bank der BVB-Profis

Dort muss sich Raschl neu orientieren. Er ist nicht mehr einer der Besten und kommt auf viele Ballkontakte, sondern sieht sich auf teils dürftigen Grünflächen gestandenen Männern gegenüber. Diese Herausforderungen gilt es anzunehmen, neben aller Qualität ist also Mentalität gefragt. Auf vier Torbeteiligungen in 15 Partien kommt Raschl in der Elf von Trainer Mike Tullberg.

Bislang durfte Raschl dreimal unter Favre auf der Bank sitzen, in der Hinrunde bei den Auswärtsspielen auf Schalke, in Berlin und gegen Hoffenheim.

"Es gibt Ausnahmen wie Kai Havertz, aber die Regel ist, dass man sich herankämpfen, viele Widerstände überwinden, sich behaupten und auf sich aufmerksam machen muss", sagt der Übergangstrainer und predigt immer wieder Geduld. "Tobi ist auf einem sehr guten Weg. Er hat einen guten, gefestigten Charakter, ist sehr fleißig. Er soll sich nicht entmutigen lassen."

Eingewechselt wurde Raschl von Favre nicht. Sollte ihm jedoch in Zukunft dieser Schritt genauso gelingen wie die bisherigen, es wäre auch das Verdienst von Otto Addo.

Tobias Raschl: Leistungsdaten beim BVB in der Saison 2019/20