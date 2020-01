Transfernews: Schalke leiht Talent Todibo von Barcelona aus

Schalke 04 hat sich mit Innenverteidiger Jean-Clair Todibo verstärkt. Der 20 Jahre alte Franzose kommt auf Leihbasis bis zum Saisonende vom spanischen Meister FC Barcelona, das teilten beide Klubs am Mittwoch mit.

Die Leihgebühr beträgt 1,5 Millionen Euro, im Sommer verfügen die Königsblauen über eine Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Zusatzzahlungen.

Sollten sich die Schalker für einen Kauf entscheiden, verfügen die Katalanen über eine Rückkaufoption in Höhe von 50 Millionen Euro, die noch um weitere zehn Millionen Euro anwachsen kann. Diese Details gab Barcelona bekannt.

Transfer-News: Die besten Gerüchte und Top-Deals am 15. Januar © getty 1/17 Das Winter-Transferfenster hat geöffnet und einige große Deals sind bereits über die Bühne gegangen. Wir geben einen Überblick zu den wichtigsten Gerüchten und fixen Transfers am 15. Januar. © getty 2/17 Kai Havertz (Bayer Leverkusen): Wie die Mundo Deportivo unter Berufung auf eine nicht näher definierte deutsche Quelle berichtet, will der FC Liverpool die Rekordsumme von 125 Millionen Euro in die Hand nehmen, um Havertz im Sommer zu verpflichten. © getty 3/17 Havertz wurde zuletzt immer wieder mit einem Sommerwechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Als unwahrscheinlich gilt derweil, dass Havertz über die Saison hinaus in Leverkusen bleiben wird, obwohl der Vertrag des 20-Jährigen noch bis 2022 läuft. © getty 4/17 Kalidou Koulibaly (SSC Neapel): Laut des italienischen Journalisten Fabio Santini wechselt der Innenverteidiger im Sommer zu Manchester United. Als Ablösesumme sind rund 70 Millionen Euro im Gespräch. © getty 5/17 Josep Martinez (UD Las Palmas): Laut einem Bericht der Bild verpflichtet RB Leipzig den spanischen Torwart für rund 2,5 Millionen Euro. Der 21-Jährige wird aber sofort wieder an Las Palmas ausgeliehen und sich erst im Sommer den Roten Bullen anschließen. © getty 6/17 Gedson Fernandes (Tottenham Hotspur): Der 21-Jährige wechselt auf Leihbasis für 18 Monate von Benfica Lissabon zu den Spurs. Danach haben die Nord-Londoner eine Kaufoption. © getty 7/17 Olivier Giroud (FC Chelsea): Wie Sky Italia meldet, wechselt Giroud von Chelsea zu Inter Mailand. Für den 33-Jährigen werden die Italiener wohl 4,5 Millionen Euro zahlen. Die Ablöse könnte sich noch auf 8 Millionen Euro erhöhen. © getty 8/17 Cengiz Ünder (AS Rom): Wie Gianluca di Marzio berichtet, will der AC Milan Cengiz Ünder verpflichten. Es sollen aber noch keine Verhandlungen stattgefunden haben. © getty 9/17 Marin Pongracic (VfL Wolfsburg): Der VfL hat den Innenverteidiger von Red Bull Salzburg verpflichtet. Laut Medienberichten soll die Ablösesumme rund 10 Millionen Euro betragen. Der 22-Jährige erhält bei den Wölfen einen Vertrag bis 2024. © getty 10/17 Jesse Lingard (Manchester United): Laut dem Daily Star plant Lingard seinen United-Abschied. Sein neuer Berater Mino Raiola soll ihn daher bei vier Vereinen, darunter Inter Mailand, angeboten haben. Lingards Vertrag läuft noch bis Sommer 2021. © getty 11/17 Paul Pogba (Manchester United) Wie Sky berichtet, befindet sich Berater Mino Raiola in Verhandlungen mit Juventus Turin, um dort Paul Pogba unterzubringen. Pogbas Vertrag bei Manchester United läuft noch bis Sommer 2021. © getty 12/17 Andriy Lunin (Real Oviedo): Real Madrid hat sein Torwart-Talent Andriy Lunin bis Saisonende an den Zweitligisten Real Oviedo verliehen. Zuvor war der 20-Jährige an Real Valldolid verliehen. © getty 13/17 Thomas Meunier (Paris Saint-Germain): Wie die Sport Bild berichtet, soll der Rechtsverteidiger in den Fokus des FC Bayern gerückt sein. Der Vertrag des Belgiers läuft im Sommer aus, daher wäre es die letzte Gelegenheit für PSG, eine Ablöse zu kassieren. © getty 14/17 Edison Cavani (Paris Saint-Germain): Wie die Marca meldet, ist Atletico Madrid an dem Stürmer interessiert. So soll sich die Atletico-Seite bereits mit Cavanis Berater getroffen haben, um einen im Winter auszuloten. Cavanis Vertrag läuft im Sommer aus. © getty 15/17 Kevin Akpoguma (TSG Hoffenheim): Der Innenverteidiger hat seinen Vertrag bei der TSG bis Sommer 2024 verlängert. © getty 16/17 Darren Randolph (West Ham United): West Ham hat Torwart Darren Randolph verpflichtet. Der 32-Jährige kommt von Middlesbrough und erhält bei den Hammers einen Vertrag bis Sommer 2023. © getty 17/17 Kevin Volland (Bayer Leverkusen): Laut einem Bericht der Sport Bild sind mehrere Klubs aus der Premier League an Volland interessiert. Der 27-Jährige hat nun seinen Berater gewechselt. Ein Zeichen für einen Abgang? Sein Vertrag läuft noch bis 2021.

"Wir haben ja im Trainingslager in Spanien gesagt, dass wir personell nur noch einmal aktiv werden, wenn sich etwas für uns auftut, das uns weiterbringt", sagte Schalkes Trainer David Wagner, der in Todibo einen der "besten jungen Innenverteidiger" sieht, "die es derzeit in Europa gibt".

Todibo war im vergangenen Januar vom FC Toulouse nach Barcelona gewechselt, absolvierte für das Team um Superstar Lionel Messi und Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen aber nur fünf Spiele.