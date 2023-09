Kostas Mitroglou und sein gescheitertes Abenteuer im Amateur-Fußball: "Fast mehr Schlagzeilen als der FC Bayern"

Im Januar 2023 sorgte der Wechsel des langjährigen griechischen Nationalspielers Kostas Mitroglou zur Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen in die Kreisliga A für deutschlandweite Schlagzeilen. Doch das Abenteuer des Stürmers im Amateur-Fußball ist schon wieder gescheitert.

Die Interviewanfragen aus ganz Deutschland und aus Griechenland hatten sich in Rekordzeit aufgetürmt, auch SPOX und GOAL haben es versucht. Doch Konstantinos, genannt Kostas, Mitroglou wollte nicht - für die Medien hagelte es Absagen. Das muss man akzeptieren und kann es auch verstehen. Auf die "Ehemaliger Champions-League-Spieler kickt plötzlich im Amateur-Fußball"-Geschichten hat nicht jeder Lust. Mitroglou ließ lieber andere über die Umstände und Hintergründe zu diesen beiden Transfer-Sensationen reden, die in diesem Jahr vonstatten gingen. Dazu jedoch gleich mehr. Zunächst muss man sich die Dimension der ganzen Nummer noch einmal vor Augen führen: Mitte Januar verkündete niemand Geringeres als die Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen, seinerzeit mit einem Torverhältnis von 23:60 und bereits 14 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer Tabellenletzter der Kreisliga A Moers, den Transfer von keinem Geringeren als Kostas Mitroglou. Dessen Vita im Schnelldurchlauf: 65 Länderspiele (17 Tore) für Griechenland, 41 Champions-League-Spiele (14 Tore), Debüt in der Königsklasse mit 19, achtfacher Meister und fünffacher Pokalsieger im europäischen Profifußball, 2012 griechischer Fußballer des Jahres, Teilnehmer bei der WM 2014 in Brasilien (wohin er Hellas mit drei Toren in den Quali-Spielen gegen Rumänien selbst schoss).

© imago images Kostas Mitroglou in der Kreisliga: "Haben keinen Geldgeber" Mitroglou, 1988 in Griechenland geboren und am Niederrhein aufgewachsen, war dazu ein echter Wandervogel. Bis dato spielte er für zehn verschiedene Klubs - seine letzte Station hieß bis Sommer 2022 Aris Saloniki. Danach folgte ein "Cut vom Profifußball", Mitroglou habe sich "eine Auszeit gegönnt", wie Robert Kruppa berichtete. Kruppa ist nicht nur Trainer der Spielvereinigung, sondern auch Teil einer Gruppe an Kumpels, die es ermöglichte, dass der Stürmer im Kreis Kleve auflief. "Wir kennen uns aus Jugendtagen beim SV Neukirchen. Der Kontakt ist nie abgerissen", sagte Kruppa, früher für den MSV Duisburg und Energie Cottbus in der A-Junioren-Bundesliga am Ball, bei fussball.de. Und da Mitroglous Wohnort Neukirchen-Vluyn nur acht Kilometer von der Kunstrasenanlage am St. Nikolausweg in Rheurdt entfernt liegt, sagte er zu. "Wir haben keinen Geldgeber im Hintergrund, sondern lediglich einen neuen Sponsor, der einen Satz frischer Trikots spendiert. Kostas ist ein guter Freund, der noch einmal mit uns Fußball spielen will", erklärte Kruppa der Neue Ruhr Zeitung.

© getty Kostas Mitroglou beim Debüt: Fünf Tore, zwei Vorlagen Mitroglou brauchte zunächst ein wenig, um den körperlichen Rückstand wettzumachen. Schließlich hatte er nach seinem Ende vom Profifußball "lange nichts mehr gemacht in Sachen Fußball", wie der sportliche Leiter Ralf Wildraut damals sagte. Mitroglous Debüt lief schließlich erwartbar verheißungsvoll. Der Angreifer legte mit fünf Toren und zwei Vorlagen beim 8:0-Testspielsieg gegen den FC Traar los. Übrigens eine Partie, von der lange nicht klar war, ob sie überhaupt ausgetragen wird. "Wir haben einige Verletzte und Schichtarbeiter", hatte Kruppa vorab geklagt. Auch im Kreisliga-Betrieb lieferte Mitroglou auf Anhieb ab, doch seine elf Tore in sieben Spielen änderten nichts daran, dass die Spielvereinigung in die Kreisliga B abstieg. Dann trat der SV Scherpenberg in Erscheinung und kam verspätet noch zu seinem Glück.

© getty Kostas Mitroglou: Wechsel in die Landesliga Der ambitionierte und mit dem höchsten Etat der Landesliga Niederrhein, Gruppe 2, ausgestattete Klub war nämlich schon im Sommer 2022 an Mitroglou dran. Der entschied sich damals jedoch zunächst noch für Familie statt Fußball. Nach Scherpenberg, einem Ortsteil von Moers nahe Duisburg, wurde Mitroglou von Abwehrspieler und Co-Trainer Damian Raczka geführt. Beide kickten früher in der Jugend von Borussia Mönchengladbach, in der damaligen U19-Bundesligamannschaft stand auch der erst 16-jährige Ex-Nationalspieler Marko Marin. Scherpenberg hatte in der Vorsaison erst am letzten Spieltag den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein verpasst und dazu zwei Torjäger verloren, die für 37 Saisontreffer verantwortlich waren. Der Transfer von Mitroglou kam also gerade recht. "Kostas macht bei uns kein Schaulaufen. Er hat sich mit einem Personaltrainer fit gemacht. Es wird bei der Trainingsbeteiligung und bei Spieleinsätzen, mit Ausnahme von Urlaub, für uns auch keine weiteren Einschränkungen geben", sagte Trainer Ralf Gemmer im Juli der NRZ.

© getty Kostas Mitroglous Trainer: "Fast mehr Schlagzeilen als Bayern" Rund drei Wochen nach Mitroglous Verpflichtung lief der 35-Jährige erstmals auf. In einem Testspiel gegen Bezirksliga-Aufsteiger MTV Union Hamborn steuerte er gleich zwei Tore zu einem 8:2-Erfolg bei. Dreimal traf er in zwei weiteren Freundschaftskicks und dieselbe Anzahl an Treffern gelang ihm in den vier Ligaspielen im August. Allerdings: Die zwei letzten Partien davon gingen verloren. Bereits am 5. Spieltag war das Ziel, von Beginn an oben mitzuspielen, um diesmal den Aufstieg zu schaffen, außer Sichtweite geraten. Nach drei Siegen zum Saisonstart war es schnell unruhig in Scherpenberg geworden. Coach Gemmer dazu in der NRZ: "Wir machen ja fast mehr Schlagzeilen als der FC Bayern." Eine davon war das zumindest für etwas weiter Außenstehende überraschende Aus von Mitroglou. Der Stürmer war in vielerlei Hinsicht kritisch beäugt worden. Besonders von fehlender Laufbereitschaft des Deutsch-Griechen war die Rede, Mitroglous Gebahren hatte sich mehr als Blockade denn als Brustlöser für die Entwicklung der Mannschaft entpuppt.